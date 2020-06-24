Дочери медсестры, которая умерла «от сердца» и с COVID-19, после публикации TUT.BY все же выплатили 5 тысяч

Источник материала: Tut.by

Помните медсестру из Речицы, которая заразилась коронавирусом, заболела и умерла, а в профсоюзе ее родным отказали во всех выплатах, так как в свидетельстве о смерти стояла другая причина смерти — «сердечная недостаточность»? Так вот — хорошие новости: после нашей публикации родным Валентины выплатили положенные по закону деньги.

Напомним, 56-летняя Валентина Близнец работала медсестрой в Речицкой ЦРБ. Через два месяца она собиралась выйти на пенсию, однако в конце мая у женщины поднялась температура, начался кашель, тест на «ковид» оказался положительным. 31 мая Валентину положили в больницу, а уже через пару дней перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. 6 июня она умерла.

Валентина Близнец

Однако положенных по закону в таких случаях за смерть медика выплат родные не получили. Хотя ранее сообщалось, что профсоюзы выплатят материальную помощь медикам, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, если они сами заразятся COVID-19. Деньги будут выделять из специального страхового фонда. Если медработник пробудет на больничном больше 21 дня, то ему выплатят из фонда 600 рублей. Максимальная сумма — 5 тысяч рублей — будет выдана родственникам медика в случае его смерти.

В профсоюзе дочке умершей медсестры Галине тогда объяснили — мама умерла не «от коронавируса», а «от сердца» (в свидетельстве о смерти непосредственной причиной смерти медсестры указана сердечная недостаточность и только в графе «Прочие важные состояния, сопутствующие смерти» — «Коронавирусная инфекция»), а потому материальная помощь ей не положена.

Галина обратилась на TUT.BY, а также позвонила на горячую линию профсоюзов.

— Уже вечером мне позвонили из Гомельской областной организации Белорусского

профсоюза работников здравоохранения и сказали, что займутся моим вопросом. Сказали, чтобы срочно принесла все документы. Я принесла, они все отксерили и сказали, что рассмотрят мой вопрос в течение 14 дней. Но уже на следующий день позвонили и сказали, что решение принято — выплаты будут. Вчера я съездила в Речицу получила с вычетом подоходного 4600 рублей, плюс 500 рублей матпомощи от областного профсоюза.

В письме от профсоюза, уведомляющем о том, что выплаты все же будут, сказано, что здесь «глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной» мамы Галины.

Так что же произошло и почему профсоюз так быстро поменял решение на диаметрально противоположное?

В профкоме Речицкой ЦРБ от комментариев TUT.BY в этот раз отказались.

Можем лишь предположить, что ранее здесь неверно истолковали постановление № 100 Федерации профсоюзов о поддержке медработников, участвующих в оказании помощи пациентам с заболеванием COVID-19. В частности, пункт 5 главы 1 постановления гласит о том , что материальная помощь оказывается в случаях причинения вреда жизни или здоровью работника либо смерти, наступивших в результате исполнения трудовых обязанностей, при выявлении у него заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. То есть вне зависимости от того, стоит в свидетельстве о смерти COVID-19 или другое заболевание, выплата медику, у которого подтвержден лабораторно COVID-19, положена.

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