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Ситуация с паводками в Западной Украине является критической

24.06.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ситуация с паводками в Западной Украине является критической, затопление превосходит масштаб 2008 года. Об этом заявил в видеообращении премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который срочно вылетел в Ивано-Франковскую область, сообщает УНН.

Ситуация с паводками в Западной Украине является критической

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - сказал премьер.

Под руководством премьер-министра создан оперативный штаб по преодолению последствий наводнений.

В пресс-службе Нацполиции Украины сообщили, что в Ивано-Франковской области из-за наводнения подтоплены 570 населенных пунктов и более 7 тыс. домохозяйств. По данным ведомства, полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там люди или домашние животные, помогают из подтопленных жилых домов выносить уцелевшее имущество граждан, продолжают обеспечивать охрану общественного порядка, а на дорогах регулируют движение транспорта на проблемных территориях.

Из-за непогоды и поднятия уровня воды в реках перекрыто движение транспортных средств в Галицком и Тлумачском районах.

Ситуация с паводками в Западной Украине является критической

По последним данным, 18 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за паводка погибли три человека.

 
 
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  Ситуация с паводками в Западной Украине является критической, затопление превосходит масштаб 2008 года. Об этом заявил в видеообращении премьер-министр Украины...
 
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