ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

24.06.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общий подвиг – общая память. В России 24 июня прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Основные события развернулись в Москве. Для участия в них в российскую столицу прибыли зарубежные лидеры, многочисленные гости. Присутствовал на торжествах и Александр Лукашенко с сыновьями. Президент находился на трибуне для почетных гостей вместе с лидерами других государств, представителями дипломатических миссий и, конечно, ветеранами.

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

По брусчатке Красной площади торжественным маршем прошли свыше 14 тысяч человек, более 230 единиц военной и специальной техники. Среди участников смотра – и парадный расчет из нашей страны. Память о самых трагических событиях XX века и о Великой Победе, которой в этом году 75, свята для каждого белоруса.

Репортаж Алены Сыровой.

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Если спросить любого белоруса или россиянина о Дне Победы, в ответ абсолютно точно можно услышать не одну историю о войне, которая затронула практически каждую семью. 9 мая – сакральная дата, и каждый год ее с особенным трепетом ждут все те, кто помнит.

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Нынешний 75-й со дня окончания Великой Отечественной войны, несмотря на обстоятельства, в Беларуси исключением не стал: мы лично говорили спасибо ветеранам, несли цветы к памятникам и, как водится, провели парад. В России же приняли решение (и не нам его оспаривать) отложить праздник до сегодняшнего дня. 

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Алена Сырова, корреспондент:
Невзирая на даты, в день общей памяти мы, белорусы, конечно, не смогли остаться в стороне. Общая история и общие герои объединяют в любые времена и стирают любые границы.
Внимание! Говорит и показывает Москва!

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

На Красной площади все как тогда, в июне 1945-го – парадные расчеты, боевая техника и победители. Правда, это уже не молодые люди, только пришедшие с фронта, а немногочисленные ветераны, которые за торжественным маршем в их честь наблюдают с трибуны. Прежде чем оказаться здесь, каждый из главных героев сегодняшнего дня прошел двухнедельный карантин.

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Меры, которые приняли в Москве из-за коронавируса, не предполагают и наличия зрителей на параде. Наземную часть действа они смогут увидеть только в трансляциях. Но все же гости на трибунах есть. В Москву пригласили лидеров 20 государств. Приехали 13, в их числе и наш Президент. Рядом с главой государства трое его сыновей. До начала парада Александр Лукашенко не упускал возможность и общался с ветеранами.

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Эти люди как никто знают, какой ценой досталась та Победа и почему особенно важно не забывать. За наш сегодняшний мир боролись миллионы людей разных национальностей из всех республик СССР. Они победили вместе. Единство – самая верная тактика в любом противостоянии и сегодня. Жаль, что у потомков победителей не всегда так получается.

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

В едином марше вместе с российскими военными чеканят шаг по брусчатке парадные расчеты из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и, конечно, Беларуси. Знаменная группа сводной роты почетного караула представляет нашу страну. Момент особой гордости...

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Проходит рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом старший лейтенант Владислав Шепелевич.

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Этот парад вместо привычного часа длился полтора. Под звуки тех же маршей, что и во время парада Победы в 1945-м, маршировали более 40 парадных расчетов, представители всех родов войск.

Конечно, представили оружие. Механизированная колонна: танки, реактивные системы залпового огня – всего 234 машины. Но все-таки, пожалуй, самая эффектная часть парада (и единственная доступная для просмотра обычными жителями вживую) – воздушная. В небо над Москвой символично поднялись 75 самолетов и вертолетов.

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Глядя на всю эту мощь, неизбежно задумываешься о ценности человеческой жизни. Вторая мировая искалечила тысячи судеб, унесла миллионы жизней, и мы просто не имеем права допустить такое вновь. До сегодняшнего дня имена всех героев той войны неизвестны, но это не значит, что о них забыли.

Александр Лукашенко на параде в Москве: «Победим, выстоим»

Почтить память каждого президенты пришли к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Минута молчания. А разве нужны слова?

Парад Победы на Красной площади в Москве-2020. Как это было?

Жительница Москвы на параде Победы: не была в Беларуси, но все ещё впереди. Хотим передать нашим братьям привет

А разве могло быть иначе? Со стороны белорусов точно нет. Мы слишком хорошо усвоили уроки той войны, слишком много тогда потеряли, чтобы сегодня какие-то обстоятельства ставить выше главного. Потому мы всегда рядом с теми, кто разделяет наши ценности и уважает наше безграничное желание жить в мире.

Люди в материале: Алена Сырова, Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Общий подвиг – общая память. В России 24 июня прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости
 
Вчера чиновники обсуждали, как голосовать за кандидатов в избиркомы. Узнали, это вообще нормально?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика