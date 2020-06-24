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На следующей неделе число случаев заражения коронавирусом в мире превысит 10 млн — ВОЗ

25.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На следующей неделе число случаев заражения коронавирусом в мире превысит 10 млн — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что на следующей неделе количество заразившихся коронавирусом в мире превысит 10 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Мы ожидаем, что на будущей неделе число случаев COVID-19 превысит 10 млн», — приводит ТАСС слова гендиректора ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число инфицированных уже превысило 9,1 млн, а число умерших — 470 тыс. Он отметил, что в первый месяц вспышки коронавируса в ВОЗ поступили сообщения о менее чем 10 тыс. случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем 4 млн. По его словам, выход на следующей неделе на десятимиллионный рубеж является напоминанием о том, что срочно необходимо сделать все возможное для борьбы с передачей инфекции, используя имеющиеся инструменты. Одним из наиболее эффективных таких инструментов он назвал обеспечение пациентов, у которых вызываемая коронавирусом болезнь протекает тяжело, кислородом.

Согласно оценкам, которые привел глава ВОЗ, при нынешних темпах увеличения числа инфицированных потребуется около 620 тыс. куб.м кислорода в день, что соответствует примерно 88 тыс. больших баллонов. Как пояснил гендиректор, многие страны сейчас сталкиваются с трудностями в приобретении кислородных концентраторов. При этом 80% рынка принадлежит всего нескольким компаниям, а спрос превышает предложение.

ВОЗ вместе с партнерами работает с производителями этих аппаратов, чтобы приобрести кислородные концентраторы для стран, которые больше всего в них нуждаются. Организация уже приобрела 14 тыс. концентраторов, которые в скором времени будут отправлены в 120 стран. В ближайшие полгода, сообщил глава ВОЗ, потребуется еще 170 тыс. аппаратов.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что на следующей неделе количество заразившихся коронавирусом в мире превысит 10 млн. Об этом сообщает...
 
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