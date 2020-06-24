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Александр Лукашенко в Москве принял участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы

24.06.2020 21:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в Москве принял участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы

Тот день, что в 1945 году «приближали как могли», в 2020-м в России пришлось ждать на полтора месяца дольше обычного. 9 Мая Москва встречала 75-летие Победы в тишине. Парад отложили.  Но он должен был состояться! Ради победителей. Этого с трепетом ждали ветераны – живые свидетели военных лет. На их глазах творилась история, которую сегодня так легко потерять. 

Для белорусов Победа – это больше, чем просто традиция. Это память о тех событиях, которые оставили неизгладимый след на нашей земле и в каждой белорусской семье. И пока мы помним, подвиг героев не канет в лету. И поэтому 9 Мая в Минске был свой парад.  А сегодня Александр Лукашенко с сыновьями на Красной площади среди почётных гостей,  чтобы вместе с российским народом почтить память погибших, отдать дань уважения тем, кто во время войны плечом к плечу сражался под Москвой и Минском, дошёл до Берлина.

Под бой Кремлевских курантов Красная площадь прервала почти трёхмесячное молчание. Режим самоизоляции отменил в России все акции с большим скоплением людей. Самым спорным и болезненным, конечно, стал перенос парада 9 Мая. Сторонники исторической справедливости до сих пор убеждены: парад, оторванный от генетически памятных дат, может потерять свои главные смыслы. Ведь Беларусь 9 Мая отметила, как и положено, в день Великой Победы.

Российские власти обещали, что знамя Победы на брусчатке у Кремля обязательно будет. И дату выбрали историческую – 24 июня. Это 75-я годовщина первого послевоенного парада в 1945 году. За что, кстати, тоже получили порцию критики, мол, раз 9 Мая пропустили, чего уже торопиться и гнаться за символизмом? Накануне в России досрочно отменили большинство ограничений, разослали приглашения гостям. В числе тех, кто его принял, – Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Мало кто сомневался, что Александр Лукашенко будет на параде в Москве. И для него лично, и для нашей страны в целом (это чётко прослеживается в государственной политике) тема исторической памяти и правды никогда не была второстепенной. Деревня Борки, открытие мемориального комплекса «Ола», Брестская крепость – места, опалённые войной, которые Александр Лукашенко посетил в течение последней недели. И каждый раз он долго говорил с теми, кто сам видел и переживал эти страшные дни: чтобы помнили, чтобы не повторили. Белорусский Президент и в Москве рядом с российскими ветеранами. Наши ветераны из-за закрытых границ впервые не смогли приехать. Для них – тёплые слова с  Красной площади. 

Сегодня на параде в Москве вместе с Александром Лукашенко президенты Казахстана,  Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана, послы и министры обороны некоторых западных стран. Приехал и президент Кыргызстана, но Красную площадь так и не посетил: у двух членов делегации тест на коронавирус оказался положительным. А вот парадный расчет из Кыргызстана на брусчатку вышел, как и белорусские военные. Наша парадная коробка: знаменная группа сводной роты почетного караула. Они пронесли государственный флаг страны, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка и прославленных соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси в 1944-м. Кстати, все 60 человек – участники парада в Минске, а значит, хорошо подготовлены. 

Нынешний парад словно возвращает нас в 1945-й! Исторические роты в форме и с оружием того периода, штандарты фронтов и боевые знамена армий, дивизий и полков. Те же военные марши, та же боевая техника. Только с высокой трибуну звучат не просто парадные речи безоговорочных победителей, а тревога и призыв не переписывать историю.

В деле сохранения правды о войне Беларусь и Россия всегда выступают единым фронтом. Поводы были и в этом году: спорные заявления в Вашингтоне и Варшаве, волна сноса советских памятников в Чехии. И каждый раз Минск и Москва вместе опровергают ложь и призывают опираться на факты.

Противодействовать можно и нужно, открывая архивы и совершая реальные дела, считают и в Беларуси, и в России. Торжественный парад сменяет не менее торжественная, но скорбная церемония: каждый год в ознаменование Победы к Могиле Неизвестного солдата ложится венок от белорусского народа, сегодня – красные гвоздики у Вечного огня от Президента Беларуси.

После церемонии в Александровском саду торжественный приём в Кремле. 75 лет назад он тоже был. Правда, на следующий день после парада. Сейчас откладывать не стали: после почти трёхмесячного карантина, введенного в некоторых странах, для Александра Лукашенко и Владимира Путина это первая возможность пообщаться лично.

Торжественные мероприятия в Москве сегодня не ограничены проведением парада. В 23:00 начнется салют, а ближе к полуночи – акция «Лучи Победы». 240 прожекторов, как и 75 лет назад, объединятся в пять световых колец, которые как бы обнимут весь город, создавая символ единства и памяти  подвига советских солдат и офицеров. Памяти  тех, среди которых, в том числе было много белорусов,  тех, кто освобождал Беларусь, тех, ради кого некоторые традиции, как парады 9 Мая, и остаются нерушимыми. 

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Теги: Минск
 
 
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Тот день, что в 1945 году «приближали как могли», в 2020-м в России пришлось ждать на полтора месяца дольше обычного. 9 Мая Москва встречала 75-летие Победы в тишине. Парад...
 
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