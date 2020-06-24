Вторая волна? Новые вспышки коронавируса зафиксированы в странах Европы

Источник материала: ОНТ

В Европе на фоне смягчения карантинных мер в некоторых странах стали фиксировать очередные вспышки коронавируса. На крупном мясоперерабатывающем заводе в западной Германии сразу у 1,5 тыс. человек – положительный результат на COVID. На предприятии и в местах проживания рабочих вводят жёсткий контроль. Слишком быстрый выход из карантина грозит второй волной коронавируса. Об этом стали всерьёз говорить европейские вирусологи.

Вот такую картину с самого утра увидели жители жилого микрорайона в немецком городе Верль: их дома вместе с дворами обнесли металлическим забором. А за ним появились медики, полицейские, журналисты и даже мэр города.

Михаэль Эскен, мэр г. Верль: «Жители конечно, задают вопросы, и я бы тоже это сделал, если бы вокруг моего дома вдруг появился забор. Но многие знают, что это из-за эпидситуации на заводе неподалёку отсюда. Кто там работает, знает, что произошло, кто там не работает, спрашивает: а почему я должен страдать? Но, к сожалению, мы не можем поступить иначе».

«Мы будем делать тесты, брать анализы, раздавать средства гигиены и продукты питания и строго следить, чтобы зону карантина никто не покидал, блокада вынужденная», – объясняет бургомистр. На местном заводе настоящая эпидемия. «Тённис» – одно из крупнейших мясных предприятий Германии, здесь работает 6,5 тыс. человек. Большая часть сотрудников из Восточной Европы. Это они могли подхватить инфекцию и заразить остальных, когда после снятия ограничений ездили домой, полагает руководство. В итоге почти 1,5 тыс. работников показали положительный тест на коронавирус. Завод закрыт, а в самом районе Гютерсло (это провинция на западе Германии, где проживает около 360 тыс. человек) вводятся жёсткие карантинные меры как минимум до конца июня.

Армин Лаше, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия: «Цель состоит в том, чтобы выровнять ситуацию и расширить тестирование, чтобы выяснить, распространился ли вирус уже за пределы завода или нет. Концерты, спектакли, кинотеатры, музеи, выставки будут закрыты. Занятия спортом в помещении будут запрещены».

Это первый случай на территории Германии, когда почти полностью возобновляются меры, введённые из-за пандемии в марте. Земля Северный Рейн-Вестфалия хоть и была самой заражённой на территории ФРГ, но вышла из карантина вместе со всеми. И вот ситуация опять меняется. По данным Института им. Роберта Коха, показатель, который отражает коэффициент заражения одним человеком остальных, еще неделю назад составлял 1,06 (практически норма), а сейчас почти 3. То есть 100 человек могут заразить 300. Это серьёзные предпосылки ко второй волне коронавируса, опасаются вирусологи.

Этого же сегодня опасаются и в Бельгии, которая граничит с этой немецкой землёй. Сказать, что еще несколько недель назад в Брюсселе бушевала инфекция можно с трудом: бары, кафе и рестораны переполнены. На террасах нет свободных мест. О мерах дистанцирования ничего не напоминает.

Тем временем к бельгийским больницам и специальным палаткам с обозначением COVID-19 снова выстроились очереди. Правда, в основном люди приходят сюда, чтобы сделать тест на антитела. Такой возможности еще недавно у бельгийцев не было.

Пока в Бельгии цифры идут вниз. Чуть меньше 300 заражений в сутки. Сегодня правительство обнародовало очередной пакет мер по смягчению карантина. Ограничения сохраняются, а опасность не миновала, заявила бельгийский премьер-министр.

К примеру, фестивалей, которыми так славится Бельгия, этим летом точно не будет, как и военного парада в День независимости в середине июля. Персональная ответственность за себя и своих близких, личная гигиена – по-прежнему главные рекомендации от врачей и от чиновников.

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