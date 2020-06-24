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Вторая волна? Новые вспышки коронавируса зафиксированы в странах Европы
24.06.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Европе на фоне смягчения карантинных мер в некоторых странах стали фиксировать очередные вспышки коронавируса. На крупном мясоперерабатывающем заводе в западной Германии сразу у 1,5 тыс. человек – положительный результат на COVID. На предприятии и в местах проживания рабочих вводят жёсткий контроль. Слишком быстрый выход из карантина грозит второй волной коронавируса. Об этом стали всерьёз говорить европейские вирусологи.
Вот такую картину с самого утра увидели жители жилого микрорайона в немецком городе Верль: их дома вместе с дворами обнесли металлическим забором. А за ним появились медики, полицейские, журналисты и даже мэр города.
«Мы будем делать тесты, брать анализы, раздавать средства гигиены и продукты питания и строго следить, чтобы зону карантина никто не покидал, блокада вынужденная», – объясняет бургомистр. На местном заводе настоящая эпидемия. «Тённис» – одно из крупнейших мясных предприятий Германии, здесь работает 6,5 тыс. человек. Большая часть сотрудников из Восточной Европы. Это они могли подхватить инфекцию и заразить остальных, когда после снятия ограничений ездили домой, полагает руководство. В итоге почти 1,5 тыс. работников показали положительный тест на коронавирус. Завод закрыт, а в самом районе Гютерсло (это провинция на западе Германии, где проживает около 360 тыс. человек) вводятся жёсткие карантинные меры как минимум до конца июня.
Это первый случай на территории Германии, когда почти полностью возобновляются меры, введённые из-за пандемии в марте. Земля Северный Рейн-Вестфалия хоть и была самой заражённой на территории ФРГ, но вышла из карантина вместе со всеми. И вот ситуация опять меняется. По данным Института им. Роберта Коха, показатель, который отражает коэффициент заражения одним человеком остальных, еще неделю назад составлял 1,06 (практически норма), а сейчас почти 3. То есть 100 человек могут заразить 300. Это серьёзные предпосылки ко второй волне коронавируса, опасаются вирусологи.
Этого же сегодня опасаются и в Бельгии, которая граничит с этой немецкой землёй. Сказать, что еще несколько недель назад в Брюсселе бушевала инфекция можно с трудом: бары, кафе и рестораны переполнены. На террасах нет свободных мест. О мерах дистанцирования ничего не напоминает.
Тем временем к бельгийским больницам и специальным палаткам с обозначением COVID-19 снова выстроились очереди. Правда, в основном люди приходят сюда, чтобы сделать тест на антитела. Такой возможности еще недавно у бельгийцев не было.
Пока в Бельгии цифры идут вниз. Чуть меньше 300 заражений в сутки. Сегодня правительство обнародовало очередной пакет мер по смягчению карантина. Ограничения сохраняются, а опасность не миновала, заявила бельгийский премьер-министр.
К примеру, фестивалей, которыми так славится Бельгия, этим летом точно не будет, как и военного парада в День независимости в середине июля. Персональная ответственность за себя и своих близких, личная гигиена – по-прежнему главные рекомендации от врачей и от чиновников.
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В Европе на фоне смягчения карантинных мер в некоторых странах стали фиксировать очередные вспышки коронавируса. На крупном мясоперерабатывающем заводе в...
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