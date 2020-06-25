Раскрыто число смертей в районе. Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 25 июня

Источник материала: KYKY

К раннему утру 25 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 9,33 миллиона. Скончались – 479,5 тысячи человек, излечились – 4,68 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 2,37 миллиона;

Бразилия: 1,15 миллиона;

Россия: 606 тысяч;

Индия: 456,2 тысячи.

Британия: 308,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 121,8 тысячи;

Бразилия: 52,6 тысячи;

Британия: 43,1 тысячи;

Италия: 34,6 тысячи;

Франция: 29,7 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 по-прежнему быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Главное по обстановке в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 59 945 случаев коронавируса (+458 за сутки). Поправились 40 136 (+1 448), умерли – 362 (+5).

сводке Минздрава, в Беларуси уже 59 945 случаев коронавируса (+458 за сутки). Поправились 40 136 (+1 448), умерли – 362 (+5). По словам председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, вирус есть во всех регионах Беларуси. Но если в Минской и Витебской областях эпидемия пошла на спад, то вот в Брестской медики наблюдают рост.

председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, вирус есть во всех регионах Беларуси. Но если в Минской и Витебской областях эпидемия пошла на спад, то вот в Брестской медики наблюдают рост. Для беларусов с 7 июля открываются ОАЭ. Для въезда в страну туристам понадобится ПЦР-тест на ковид со сроком действия 96 часов. При необходимости тест можно будет сделать в аэропорту Дубая. Более подровно об условиях путешествия в ОАЭ читайте вот тут .

ОАЭ. Для въезда в страну туристам понадобится ПЦР-тест на ковид со сроком действия 96 часов. При необходимости тест можно будет сделать в аэропорту Дубая. Более подровно об условиях путешествия в ОАЭ читайте вот . С 1 июля полетят чартерные рейсы из Минска в Анталию. Авиакомпания «Белавиа» сообщила, что намерена осуществить первый после длительного перерыва чартерный рейс в Хургаду 4 июля. Тунис зовет к себе туристов без прохождения карантина с 27 июня, первый чартер из Беларуси в Тунис должен отправиться уже на следующий день, 28 июня.

В Беларуси создали тесты на антитела к коронавирусу. Сейчас в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии каждому желающему делают платный тест – пока только на COVID-статус. Но уже совсем скоро здесь появятся тесты на антитела.

тесты на антитела к коронавирусу. Сейчас в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии каждому желающему делают платный тест – пока только на COVID-статус. Но уже совсем скоро здесь появятся тесты на антитела. На 24 июня в Дрогичинском районе скончались два пациента с инфекцией. Первого пациента не стало 21 июня, второго – 23 июня. Оба болели ковидом.

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