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Бельгия с 1 июля приступит к четвертой фазе снятия карантина

25.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бельгия с 1 июля приступит к четвертой фазе снятия карантина

С 1 июля власти Бельгии приступят к четвертой фазе отмены карантинных мер, введенных в стране из-за распространения пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой премьер-министра королевства Софи Вильмес.

Как отметила премьер-министр, с 1 июля станет возможным проведение массовых мероприятий с участием до 200 человек в помещении и до 400 – на открытом воздухе. Кроме того, работу возобновят бассейны, кинотеатры, концертные залы и парки аттракционов.

По-прежнему под запретом останутся дискотеки и фестивали, закрытыми останутся ночные клубы. 

В данный момент в Бельгии от коронавируса скончались более 10 тыс. человек при общем числе в более чем 60 тыс. зараженных. Население Бельгии составляет порядка 11,5 млн человек.

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С 1 июля власти Бельгии приступят к четвертой фазе отмены карантинных мер, введенных в стране из-за распространения пандемии коронавируса нового типа. Об...
 
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