Коллапс с водой, парад в Москве, очередь в магазин, студент из Гарварда и красавец-сом - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

У нас во Фрунзенском районе столицы вода в 7 утра по-прежнему невыносимо воняет непонятно чем, увы. Ну хорошо хоть спустя почти сутки после начала проблем с водой (в час ночи, можно сказать, пиковое время на сайте!) «Минскводоканал» нам официально заявил — не пейте эту воду (как будто бы ее можно пить)! Очень своевременное предупреждение, спасибо! Кстати, рано утром сказали, что с водой в трубах уже все хорошо — теперь все зависит от нас .





ВАЖНОЕ









Минутка просвещения. Знаете ли вы, что такое офшоры ? Комитет госконтроля, рассказывая о самом резонансном деле этого лета — деле Белгазпромбанка, заявил , что подозреваемые открывали юридические лица в офшорах и сопровождали их деятельность. Нет, конечно, слово-то это вы, конечно, слышали, но точно ли правильно понимаете, насколько это вообще законно? Давайте объясним в новом выпуске нашего проекта « Теперь понятно ».

? Комитет госконтроля, рассказывая о самом резонансном деле этого лета — деле Белгазпромбанка, , что подозреваемые открывали юридические лица и сопровождали их деятельность. Нет, конечно, слово-то это вы, конечно, слышали, но точно ли правильно понимаете, насколько это вообще законно? в новом выпуске нашего проекта « ». Помните, на днях директор сувенирного магазина Symbal.by, что на проспекте Машерова, 18, сообщил, что с 29 июня они останавливают работу? После этого возле магазина выстроились очередь, потом подъехал автозак, и людей стали задерживать. Вот здесь вчера, кстати, разбирались, как и что вообще это было, а здесь известные люди страны высказались о своем отношении к происходящему. И вот, несмотря ни на что, вчера там снова целый день стояла огромная очередь . «В 20.02 подошел сотрудник милиции, предупредил, что мы (магазин) работаем до восьми, — говорит работник. — Я поблагодарил, что они следят, и сказал: «Мы уже закрылись».





Ну, а белорусы теперь звонят в милицию, чтобы узнать, как стоять в очереди и где ходить, чтобы их не задержали. Там отвечают, например: «Вы рассказываете несуществующие вещи в нашей стране. Тем более в столице Республики Беларусь такого нету. Никого еще на улице в автозак просто так… Не хотите попасть в автозак — сидите дома». Подробнее — здесь .

ИНТЕРЕСНОЕ

Помните хирурга-онколога Виктора Хващевского, которого 19 июня задержал ОМОН . Трое суток он провел в изоляторе временного содержания, там же встретил профессиональный праздник. Суд признал его виновным в участии в несанкционированном митинге, сопротивлении при задержании и выписал штраф — 675 рублей. Белорусы за два часа собрали всю сумму. « Я очень благодарен людям за поддержку , — говорит Виктор . — Мне пришло под тысячу сообщений — от пациентов, друзей, коллег». Милиция тем временем показала видео с акции.

. Трое суток он провел в изоляторе временного содержания, там же встретил профессиональный праздник. Суд в участии в несанкционированном митинге, сопротивлении при задержании и выписал штраф — 675 рублей. Белорусы за два часа собрали всю сумму. « , — . — Мне пришло под тысячу сообщений — от пациентов, друзей, коллег». Милиция тем временем показала видео с акции. Во время голосования за членов участковых избирательных комиссий, то есть тех, кто будет считать голоса на президентских выборах, чиновники отклонили заявку студента из Гарварда — минчанина Максима Богдановича. За него не проголосовал ни один. Потом во время перерыва, не зная, что идет запись, они с сарказмом обсуждали его характеристику из университета. Мы пообщались с парнем о его реакции на скандальную запись эфира (там, кстати, люди возмутились, а юристы и ЦИК — не очень ), образовании и знаниях. Он крутой, конечно !





Помните медсестру из Речицы, которая заразилась коронавирусом, заболела и умерла, а в профсоюзе ее родным отказали во всех выплатах , так как в свидетельстве о смерти стояла другая причина смерти — «сердечная недостаточность»? Так вот — хорошие новости: после нашей публикации родным Валентины выплатили положенные по закону деньги .

, так как в свидетельстве о смерти стояла другая причина смерти — «сердечная недостаточность»? Так вот — хорошие новости: после родным Валентины . Узнали, что бывшему руководителю Кыргызстана Курманбеку Бакиеву по решению Лукашенко выделили два участка общей площадью в 70 соток возле резиденции президента на Минском море. Давайте расскажем, что это за земля и для чего она предназначена .

общей площадью в 70 соток возле резиденции президента на Минском море. Давайте расскажем, . И нам бы домик в деревне. Вон Лукашенко на прошлой неделе несколько раз затрагивал тему приобретения земельных участков за городом. Главный посыл — упростить продажу пустующей земли в деревнях и возле них: «По дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни». При этом два года назад уже был принят указ, который, по сути, должен был все это упростить. Закон не работает или людям не нужна земля ?





Учора, 24 чэрвеня, споўнiлася 120 гадоў з дня нараджэння Кузьмы Чорнага , класіка беларускай літаратуры. Тлумачым, хто гэта такі , чаму ўзяў такі псеўданім і як склалася яго жыццё ў жахлівыя сталінскія часы. «У яжоўскай турме (ад імя Мікалая Яжова, кіраўніка НКУС) мяне саджалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйку, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубкі і раўлі ў іх на ўсё горла, уганялі ў камеру з пацукамі…»

, класіка беларускай літаратуры. , чаму ўзяў такі псеўданім і як склалася яго жыццё ў жахлівыя сталінскія часы. «У яжоўскай турме (ад імя Мікалая Яжова, кіраўніка НКУС) мяне саджалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйку, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубкі і раўлі ў іх на ўсё горла, уганялі ў камеру з пацукамі…» Продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Вот Маргарита около 30 лет работает в спецпсихбольнице в Гайтюнишках, где под охраной принудительно лечат людей, которых признали душевнобольными. Сюда попадают те, кто совершил правонарушение (не преступления — мы объясним разницу в сюжете): разбой, убийство, изнасилование. Всего 276 человек, и все они под строгим наблюдением. Для Маргариты, сейчас уже главврача, все они не преступники, а пациенты, и это для нее принципиальный вопрос. За годы работы женщина столкнулась с разным .

— о людях, которых общество зачастую не замечает. Вот в Гайтюнишках, где под охраной принудительно лечат людей, которых признали душевнобольными. Сюда попадают те, кто совершил правонарушение (не преступления — мы объясним разницу в сюжете): разбой, убийство, изнасилование. Всего 276 человек, и все они под строгим наблюдением. Для Маргариты, сейчас уже главврача, все они не преступники, а пациенты, и это для нее принципиальный вопрос. . «Новае неба» и «Крама», N.R.M. и «Ляпис Трубецкой», Dzieciuki и Змицер Войцюшкевич — эти группы и исполнителей объединяет общая строка в биографии. В разное время их концерты были отменены или запрещались. Вот здесь вспоминаем самые громкие запреты в истории независимой Беларуси.

А видели, какого красавца-сома рыбаки поймали на Припяти? Вот это улов !

О СПОРТЕ

Вы же знаете нашу красавицу-гимнастку Мелитину Станюту? Она заявила о себе на мировом уровне в 16 лет. Малявка, как с юмором называет себя сама Мелита, вдруг начала навязывать конкуренцию мировым лидерам. К Олимпиаде в Лондоне она рассчитывала подойти первым номером сборной, но в 2010 году перенесла операцию, из-за которой врачи не могли с уверенностью сказать, сможет ли белоруска нормально ходить, не говоря уже о завоевании медалей. Каково это — на заре карьеры задуматься о ее завершении — и что помогло не сломаться и вернуться в лидеры мировой гимнастики , спортсменка рассказала нашей Виктории Ковальчук. А еще видели, как она эмоционально высказалась о задержаниях возле магазина Symbal.by? Кстати, не она одна — вон сколько было реакций от известных белорусов, прежде далеких от политики.





Все новости среды, 24 июня

Кстати. Сегодня же начинается ЦТ! Удачи студентам и крепких нервов их родителям в этот непростой год! Держитесь, мы всегда с вами!

Ваша редакция