Коллапс с водой, парад в Москве, очередь в магазин, студент из Гарварда и красавец-сом - все за вчера

У нас во Фрунзенском районе столицы вода в 7 утра по-прежнему невыносимо воняет непонятно чем, увы. Ну хорошо хоть спустя почти сутки после начала проблем с водой (в час ночи, можно сказать, пиковое время на сайте!) «Минскводоканал» нам официально заявил — не пейте эту воду (как будто бы ее можно пить)! Очень своевременное предупреждение, спасибо! Кстати, рано утром сказали, что с водой в трубах уже все хорошо — теперь все зависит от нас.
ВАЖНОЕ
Давайте, конечно, расскажем о воде. Утром в среду жители столичного Сухарево (потом адресов становилось все больше и больше) почувствовали странный запах от воды. Ее нельзя было пить, невозможно было мыться. Полдня официальных комментариев о том, что произошло с водой, не было. Никто не запрещал ее пить или использовать для хознужд. К обеду «Минскводоканал» прокомментировал: все из-за жары. Позже — представил результаты сделанных проб: кроме запаха, все с водой хорошо. В «пострадавшие» районы приехали цистерны с питьевой водой — вначале 4, потом 25. Люди стояли в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирают мгновенно. Обещали, что к вечеру проблема исчезнет, — но нет, вода пахнет и утром в четверг, пользоваться ею для питья и душа нельзя. Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду. А мы давайте расскажем, как они вообще справляются, эти несчастные люди, и что это вообще может быть.
Ну, перейдем к политике. Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало вчера подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты. До этого он передал в комиссии 160 тысяч подписей за свое выдвижение. Помимо Цепкало, напомним, на 24 июня документы на регистрацию кандидатом в президенты подала команда Виктора Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ.
Кстати, адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский наконец увиделся со своим подзащитным в КГБ — и им удалось немного поговорить. «Виктор Дмитриевич здоров, очень интересуется происходящим в стране», — рассказал адвокат. Суд, кстати, не удовлетворил их жалобу на задержание.
Там же, в СИЗО КГБ, сидит и знакомая семьи Бабарико Светлана Купреева. К ней тоже не пускают адвокатов, а они, между прочим, с помощью неравнодушных людей пытаются ее оттуда «достать» под личное поручительство. Светлана Купреева — дочь поэта Миколы Купреева, и с поручительством за нее выступили писатели Владимир Орлов, Сергей Законников, Леонид Голубович и Светлана Алексиевич.
В Москве вчера прошел парад Победы. На трибунах с ветеранами и Путиным были и Лукашенко с сыновьями (видели, как девочки в соцсетях восхищались Колей?). Как все прошло — можно посмотреть здесь. Сразу после парада Лукашенко Минск">улетел в Минск, успев, правда, поприсутствовать на приеме в Кремле в честь иностранных гостей. Там, конечно, вообще было много странного — сегодня обсудим.
Минутка просвещения. Знаете ли вы, что такое офшоры? Комитет госконтроля, рассказывая о самом резонансном деле этого лета — деле Белгазпромбанка, заявил, что подозреваемые открывали юридические лица в офшорах и сопровождали их деятельность. Нет, конечно, слово-то это вы, конечно, слышали, но точно ли правильно понимаете, насколько это вообще законно? Давайте объясним в новом выпуске нашего проекта «Теперь понятно».
Помните, на днях директор сувенирного магазина Symbal.by, что на проспекте Машерова, 18, сообщил, что с 29 июня они останавливают работу? После этого возле магазина выстроились очередь, потом подъехал автозак, и людей стали задерживать. Вот здесь вчера, кстати, разбирались, как и что вообще это было, а здесь известные люди страны высказались о своем отношении к происходящему. И вот, несмотря ни на что, вчера там снова целый день стояла огромная очередь. «В 20.02 подошел сотрудник милиции, предупредил, что мы (магазин) работаем до восьми, — говорит работник. — Я поблагодарил, что они следят, и сказал: «Мы уже закрылись».
Ну, а белорусы теперь звонят в милицию, чтобы узнать, как стоять в очереди и где ходить, чтобы их не задержали. Там отвечают, например: «Вы рассказываете несуществующие вещи в нашей стране. Тем более в столице Республики Беларусь такого нету. Никого еще на улице в автозак просто так… Не хотите попасть в автозак — сидите дома». Подробнее — здесь.
ИНТЕРЕСНОЕ
Помните хирурга-онколога Виктора Хващевского, которого 19 июня задержал ОМОН. Трое суток он провел в изоляторе временного содержания, там же встретил профессиональный праздник. Суд признал его виновным в участии в несанкционированном митинге, сопротивлении при задержании и выписал штраф — 675 рублей. Белорусы за два часа собрали всю сумму. «Я очень благодарен людям за поддержку, — говорит Виктор. — Мне пришло под тысячу сообщений — от пациентов, друзей, коллег». Милиция тем временем показала видео с акции.
Во время голосования за членов участковых избирательных комиссий, то есть тех, кто будет считать голоса на президентских выборах, чиновники отклонили заявку студента из Гарварда — минчанина Максима Богдановича. За него не проголосовал ни один. Потом во время перерыва, не зная, что идет запись, они с сарказмом обсуждали его характеристику из университета. Мы пообщались с парнем о его реакции на скандальную запись эфира (там, кстати, люди возмутились, а юристы и ЦИК — не очень), образовании и знаниях. Он крутой, конечно!
Помните медсестру из Речицы, которая заразилась коронавирусом, заболела и умерла, а в профсоюзе ее родным отказали во всех выплатах, так как в свидетельстве о смерти стояла другая причина смерти — «сердечная недостаточность»? Так вот — хорошие новости: после нашей публикации родным Валентины выплатили положенные по закону деньги.
Узнали, что бывшему руководителю Кыргызстана Курманбеку Бакиеву по решению Лукашенко выделили два участка общей площадью в 70 соток возле резиденции президента на Минском море. Давайте расскажем, что это за земля и для чего она предназначена.
И нам бы домик в деревне. Вон Лукашенко на прошлой неделе несколько раз затрагивал тему приобретения земельных участков за городом. Главный посыл — упростить продажу пустующей земли в деревнях и возле них: «По дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни». При этом два года назад уже был принят указ, который, по сути, должен был все это упростить. Закон не работает или людям не нужна земля?
Учора, 24 чэрвеня, споўнiлася 120 гадоў з дня нараджэння Кузьмы Чорнага, класіка беларускай літаратуры. Тлумачым, хто гэта такі, чаму ўзяў такі псеўданім і як склалася яго жыццё ў жахлівыя сталінскія часы. «У яжоўскай турме (ад імя Мікалая Яжова, кіраўніка НКУС) мяне саджалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйку, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубкі і раўлі ў іх на ўсё горла, уганялі ў камеру з пацукамі…»
Продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает. Вот Маргарита около 30 лет работает в спецпсихбольнице в Гайтюнишках, где под охраной принудительно лечат людей, которых признали душевнобольными. Сюда попадают те, кто совершил правонарушение (не преступления — мы объясним разницу в сюжете): разбой, убийство, изнасилование. Всего 276 человек, и все они под строгим наблюдением. Для Маргариты, сейчас уже главврача, все они не преступники, а пациенты, и это для нее принципиальный вопрос. За годы работы женщина столкнулась с разным.
«Новае неба» и «Крама», N.R.M. и «Ляпис Трубецкой», Dzieciuki и Змицер Войцюшкевич — эти группы и исполнителей объединяет общая строка в биографии. В разное время их концерты были отменены или запрещались. Вот здесь вспоминаемсамые громкие запреты в истории независимой Беларуси.
А видели, какого красавца-сома рыбаки поймали на Припяти? Вот это улов!
О СПОРТЕ
Вы же знаете нашу красавицу-гимнастку Мелитину Станюту? Она заявила о себе на мировом уровне в 16 лет. Малявка, как с юмором называет себя сама Мелита, вдруг начала навязывать конкуренцию мировым лидерам. К Олимпиаде в Лондоне она рассчитывала подойти первым номером сборной, но в 2010 году перенесла операцию, из-за которой врачи не могли с уверенностью сказать, сможет ли белоруска нормально ходить, не говоря уже о завоевании медалей. Каково это — на заре карьеры задуматься о ее завершении — и что помогло не сломаться и вернуться в лидеры мировой гимнастики, спортсменка рассказала нашей Виктории Ковальчук. А еще видели, как она эмоционально высказалась о задержаниях возле магазина Symbal.by? Кстати, не она одна — вон сколько было реакций от известных белорусов, прежде далеких от политики.