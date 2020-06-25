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Учёные будут испытывать вакцину против коронавируса на трансгенных мышах

25.06.2020 09:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Учёные будут испытывать вакцину против коронавируса на трансгенных мышах

Медики продолжают работу над созданием вакцины от COVID-19. В борьбе с эпидемией помогут грызуны. Российские ученые начали разводить трансгенных мышей для будущих доклинических испытаний вакцины.

Обычные мыши коронавирусом не болеют. В новосибирском Институте цитологии и генетики модифицировали геном грызунов, добавив к нему человеческий белок. В результате животные становятся восприимчивы к COVID-19 и могут служить полигоном для исследований.

Нариман Баттулин, заведующий Новосибирской лабораторией генетики развития: «Мы прямо в ядро инъецируем этот раствор, он встраивается в собственный геном мыши. Гены какие-то функции в организме выполнят, мы добавляем еще одну. В данном случае она нас интересует именно с точки зрения изучения вируса». 

Первые трансгенные мышата уже появились на свет, а к осени их будет достаточное количество для испытаний. Тогда же стартует тестирование противоковидных препаратов.

Тем временем, в Беларуси выявлены 59 945положительных результатов на коронавирус. Более 40 тысяч пациентов, у которых диагноз был подтвержден ранее, выписаны из больниц.

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Медики продолжают работу над созданием вакцины от COVID-19. В борьбе с эпидемией помогут грызуны. Российские ученые начали разводить трансгенных мышей для будущих...
 
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