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Учёные будут испытывать вакцину против коронавируса на трансгенных мышах
25.06.2020 09:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Медики продолжают работу над созданием вакцины от COVID-19. В борьбе с эпидемией помогут грызуны. Российские ученые начали разводить трансгенных мышей для будущих доклинических испытаний вакцины.
Обычные мыши коронавирусом не болеют. В новосибирском Институте цитологии и генетики модифицировали геном грызунов, добавив к нему человеческий белок. В результате животные становятся восприимчивы к COVID-19 и могут служить полигоном для исследований.
Первые трансгенные мышата уже появились на свет, а к осени их будет достаточное количество для испытаний. Тогда же стартует тестирование противоковидных препаратов.
Тем временем, в Беларуси выявлены 59 945положительных результатов на коронавирус. Более 40 тысяч пациентов, у которых диагноз был подтвержден ранее, выписаны из больниц.
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Медики продолжают работу над созданием вакцины от COVID-19. В борьбе с эпидемией помогут грызуны. Российские ученые начали разводить трансгенных мышей для будущих...
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