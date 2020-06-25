«Пора готовиться ко второй волне кризиса». Эксперты - о ценах на нефть и другие активы

Источник материала: Tut.by

Стагнация мировой экономики под давлением глобальной пандемии продолжается. Однако большинство экспертов уверено, что дно на финансовых рынках еще не пробито. В очередном материале проекта, который мы готовим вместе с криптобиржей Currency.com , наши эксперты объясняют, почему стратегия «инвестировать на обвале» не всегда себя оправдывает и чего ждать инвесторам в ближайшее время.

«Фондами недвижимости грех не воспользоваться»



Евгений Коваленко Автор телеграм-канала «Лимон на чай» Автор телеграм-канала

— В прошлый раз я рассказывал об индикаторе Баффета, помогающем предсказывать спады в мировой экономике. Если этот показатель поднимается выше 90%, то пора завязывать с покупкой акций. Сейчас индикатор Баффета находится на отметке 130%. Поэтому, вероятнее всего, мы увидим повторное падение рынка, на котором с большой вероятностью сможем заработать при помощи интересного инструмента, объединяющего в себе акции и недвижимость.

Вообще инвестиции в недвижимость на долгий срок — не худший вариант во время кризисов. А еще лучше покупать не сами коттеджи или квартиры под сдачу, а акции REIT (инвестиционных фондов недвижимости — Прим. TUT.BY). Рассказываю, почему так считаю.

Инвестировать в REIT удобнее и проще. По сути, это акционерные фонды, которые строят, сдают в аренду или продают недвижимость. То есть вы как бы инвестируете в «недвижку», но всю «грязную» работу за вас делают другие, а вы получаете доход в виде дивидендов.

В США такая схема инвестирования в недвижимость популярна давно. Тому есть несколько причин:

Высокая ликвидность. В отличие от реальной недвижимости, акции таких фондов можно быстро продать, купить или обменять;

В отличие от реальной недвижимости, акции таких фондов можно быстро продать, купить или обменять; Защита от инфляции. Растут цены на товары и услуги — растет доход владельцев недвижимости;

Растут цены на товары и услуги — растет доход владельцев недвижимости; Большие выплаты. REIT должны выплачивать в виде дивидендов не менее 90% дохода;

REIT должны выплачивать в виде дивидендов не менее 90% дохода; Низкие риски. Фонды инвестируют в разные виды недвижимости, сектора экономики и даже разные страны — это значительно снижает риски обвалов. Если диверсификации самих REIT вам мало, то можно купить ETF, который содержит акции десятков или даже сотен фондов. Например, SPDR, Vanguard и Blackrock.

REIT показывают неплохую среднюю доходность уже 20 лет. Вот наглядный график:





Купить REIT легче, чем недвижимость, потому что акции этих фондов торгуются на многих биржах, а порог для входа гораздо меньше.

Отмечу, что, по моим прогнозам, скоро появится возможность купить акции REIT дешево. В марте 2020 года произошел «коронавирусный» обвал на рынках. Для REIT это была особенно негативная ситуация: недвижимость упала в цене, многие объекты закрылись, а их владельцы не получали плату за аренду помещений. Соответственно, акции REIT тоже подешевели.

Давайте возьмем конкретный пример. В США есть фонд, инвестирующий в офисные помещения, под названием Alexandria Real Estate Equities (ARE). Вот график с изменением его цены за этот год:





То есть, он сначала упал почти на 33%, а затем за два месяца вернулся к исходной цене. Это при том, что в мире остались все те же ограничения, а недвижимость едва начала оправляться от кризиса.

Что показательно, цены на ARE и раньше вели себя схожим образом. То есть, резко падали, а затем по мере выздоровления экономики начинали расти. Так было во время кризиса 2008−2009 годов:





Сейчас многое говорит о том, что нас ждет вторая волна кризиса:

Индикатор Баффета находится на высоких отметках; В США печатают огромное количество денег; В мире растет число заболевших коронавирусом.

Грех не воспользоваться этой ситуацией. Именно поэтому покупка акций фондов недвижимости мне кажется интересной — если произойдет вторая волна кризиса, то, скорее всего, цены на акции REIT после следующего обвала начнут быстро расти, а их инвесторы — хорошо зарабатывать.

Как буду поступать я? Планирую купить REIT на долгий срок в случае обвала рынка. Тактика проста:

дождаться второй волны падения рынков;

купить REIT по низкой цене.

И даже если второго обвала не будет, я все равно считаю акции REIT интересными для покупки.

«Ситуация «все рухнуло» еще не наступила»



Михаил Кархалев Аналитик криптобиржи Currency.com Аналитик

— Приближается конец второго квартала, а вместе с ним нас ожидает подведение итогов первого полугодия, в котором мы не дождались разве что нападения инопланетной расы. Шутки шутками, но как уже неоднократно было сказано, у всего произошедшего есть и будут свои последствия для мировой экономики. Ее отражение — финансовые рынки, а в частности рисковые активы. Период восстановления после мартовских обвалов — результат вливания денег в экономику от ФРС, ЕЦБ и других регуляторов.

При этом интересен тот факт, что инвестициями в это время были заняты не столько опытные инвесторы, сколько обычные люди, неоднократно слышавшие, что покупать акции надо тогда, когда все рухнуло. Однако далеко немногие из них знают, что кризис — процесс хоть и быстротечный, но всегда длится около полутора лет и за это время обычно приносит два-три, а то и четыре обвала на рынках. Проще говоря, ситуация «все рухнуло» еще не наступила, и сейчас самое время готовиться ко второй волне. Тем более, что все предпосылки к этому уже имеются.

1. Я об этом уже говорил, но повторюсь еще раз. Основной удар пандемии и первые последствия пришлись на второй квартал 2020 года. Он подходит к концу, и совсем скоро начнут появляться ужасные финансовые отчеты компаний, макроэкономические и прочие статистические данные.

2. Золото продолжает оставаться стабильно крепким, прогуливаясь в коридоре между $1675 и $1750. Единственное тому объяснение — высокие риски и неопределенности на рынках вкупе с потенциальным ростом инфляции на фоне выпуска триллионов необеспеченных долларов.

3. Рисковые активы начинают снижение. В первую очередь стоит обратить внимание на пару EUR/USD, которая развернулась на уровне 1,1400 и сегодня торгуется в районе 1,1200. Я считаю, что минимум, куда «евробакс» провалится — это уровень 1,0900. В то же самое время курс японской иены и швейцарского франка продолжает укрепляться, что говорит о перетоке капиталов из евро, доллара и других рисковых валют в валюты-убежища.





Индекс S&P 500 также начинает постепенный разворот на фоне фиксации прибыли розничными инвесторами, которые на волне хайпа и коррекции рынка смогли получить весьма нескромную выгоду. Проблема для индекса заключается в том, что крупные инвесторы прекрасно понимают потенциальные риски и вероятность их проявления, а потому держатся в стороне от фондовых рынков. Соответственно, постепенный уход розничных инвесторов создаст дефицит спроса, что окажет давление на котировки. Дальше все будет развиваться по стандартному сценарию: плохая финансовая отчетность и/или угроза второй волны распространения вируса вызовут шквал распродаж, так называемый «panic sale» и обновление ценового минимума.

Схожая ситуация происходит на рынке криптовалют. Биткоин страдает от отсутствия спроса со стороны крупных игроков. Ритейл, традиционно, сидит в ожидании огромной прибыли, в то время как «киты» либо ушли с рынка, либо постепенно приступают к распродажам. Кроме активности продавцов, влияние на цену также оказывает и отсутствие спроса, которое мы сейчас наблюдаем на рынке криптовалют.

Весьма показателен уровень открытого интереса по BTC-фьючерсам на CME (Чикагской товарной бирже — Прим. TUT.BY), который продолжает снижаться, сигнализируя о краткосрочном падении стоимости криптовалюты. Начать и усилить его могут крупные игроки — на фоне рисков и неопределенностей они вновь могут повернуться в сторону «обычных» денег вместо перспективных цифровых активов.





И все же негативным прогноз по биткоину назвать не получается по той причине, что вероятное снижение станет не новой волной обвала, а началом нового «бычьего ралли». Все, чего не хватает сейчас крипторынку — более «жадного» спроса со стороны покупателей, а создать этот спрос способна только привлекательно низкая цена. Я считаю, что перед новым полетом на Луну, биткоин сначала упадет до $7800−8000, и только потом пойдет в рост.

Подводя итоги, хотелось бы посоветовать избегать покупок на фондовых рынках. Вторая волна снижения уже на пороге — самое время к ней подготовиться. Присмотреться к покупкам BTC после падения ниже $8000 — это отличная возможность успеть купить его дешево.

Перспективны продавцы вина и… игрушек



Валерий Кот Финансовый консультант

— В США развивается история со второй волной (или продолжением первой) по росту заболеваемости COVID-19. При этом рынки реагируют сдержанно — прежде всего, за счет того, что смертность не растет, а рост заражений объясним количеством проводимых тестов. Сами больницы уже лучше подготовлены к приему больных. Эта тема может стать катализатором новой волны продаж.

Трамп отложил санкции против китайских чиновников, которых обвиняют в репрессиях в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в Китае, чтобы не сорвать торговую сделку с КНР. Благодаря этому, рынки несколько подросли.

В Европе ситуация сложная. Экономика ЕС получала огромные деньги от туристического сезона, а особенно такие страны, как Италия, Франция и Испания. И хотя они еще в марте заявляли, что Европа в этом году будет полностью закрыта для туристов, теперь спешно открывают границы.

Упомянутые в прошлый раз Walmart и Home Depot за это время подросли, Bayer AG взял новый уровень. Акции же 3М остались без особых изменений, не взлетели и American Airlines. Порадовал ростом Twilio, но я считаю, что их потенциал еще не исчерпан — ждем. Не скажешь этого про Akamai Technologies: роста не произошло. Цель в $112 достижима, но уже не так привлекательна. Что касается сектора связи 5G, который я обозревал в прошлый раз, то думаю, что о результатах указанных компаний можно будет судить не раньше осени. Золото, похоже, пробило плато и начало свое движение в район $1800.

Одна из идей на сегодня — Constellation Brands. Это компания из списка Fortune 500, американский производитель и продавец пива, вина и спиртных напитков. Среди главных событий вокруг нее можно назвать сделку по продаже 30 брендов вин частной фирме E.&J. Gallo Winery и приобретении доли в компании Canopy Growth. Так компания выделяет для себя другие точки роста, что может положительно сказаться на цене акций. Аналитики JPMorgan считают, что Constellation Brands ждет более быстрый в сравнении с конкурентами органический рост в 2021 году. Компания способна демонстрировать устойчивый рост выручки в текущих непростых условиях. Целевая цена — $200.





Инвестиционная компания Jefferies представила фаворитов среди недооцененных акций для долгосрочного инвестирования на фоне крайне волатильного рынка. Их идеи подходят тем, кто не готов гоняться за ежедневным движением бумаг и предпочитает более размеренный подход к инвестициям.

Вот некоторые акции, которые в соотвествии с их прогнозом вполне могут стать следующими лидерами роста:

Las Vegas Sands — корпорация, владеющая крупнейшим в мире казино в Лас-Вегасе. Целевая цена — $61.

Starbucks — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен. Целевая цена — $94.

Hasbro — компания из США, занимающаяся производством игрушек и настольных игр. Целевая цена — $88.

Mattel — американская компания, производитель популярных во всем мире игрушек. Целевая цена — $13.

Указанные компании падали медленнее всего рынка и еще не успели отскочить до справедливых значений.

Также я не исключаю дальнейшего роста высокотехнологичного индекса NASDAQ 100. Отдельные компании технологического сектора, которые до сих пор торгуются дешевле четырех годовых выручек, также заслуживают внимания. Это Western Digital, Leidos Holdings, Seagate Technology, Ciena, Accenture PLC, MKS Instruments, Intel Corporation, F5 Networks.

По-прежнему считаю, что наличие таких активов, как золото, является обязательным в портфеле для инвестиций, поскольку выполняет защитную функцию, хотя и не гарантирует полной защиты от возможных потерь.

ВНИМАНИЕ! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций . Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

Партнер проекта:

Currency.com — первая в мире регулируемая криптобиржа для торговли более чем 1300 токенированными активами, включая акции, индексы, сырьевые товары и валютные пары с помощью криптовалют и фиатных средств по конкурентным ценам.