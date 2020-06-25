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Заместитель Главы Администрации Президента посетила Полесский госуниверситет и провела приём граждан
25.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Заместитель Главы Администрации Президента посетила Полесский госуниверситет в Пинске и провела прием граждан.
Преподаватель Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения Елена Вильчук посетовала на то, что из-за сложившейся эпидситуации не смогла трудиться дистанционно, хотя, по ее мнению, такая возможность была:
Директор колледжа Сергей Полховский объяснил, что из-за угрозы распространения вирусной инфекции на режим самоизоляции пришлось перевести восемь преподавателей. За их состоянием постоянно наблюдают врачи. Чтобы завершить учебный процесс, дополнительно привлекли педагогов из других учреждений образования. Тем, кто находится на самоизоляции, открыли больничные. Поступили так, как требует инструкция Минздрава.
Вникнув в ситуацию, Ольга Чуприс сделала вывод, что администрация колледжа поступила правильно. Если Елена Васильевна с этим не согласна, она может письменно обратиться в Администрацию Президента, изложив подробно все свои аргументы.
Жители Пинщины в телефонных звонках и на личном приеме поднимали вопросы медицинского обслуживания, оформления документов и другие проблемы. Подводя итог диалога, Ольга Чуприс подчеркнула, что количество обращений граждан в Пинском регионе с каждым годом уменьшается:
Ольга Чуприс ознакомилась с технической базой Полесского госуниверситета, пообщалась с его администрацией о проектах и направлениях, которые развивают в вузе, его региональных преимуществах и международных связях.
ПолесГУ по праву считается научным центром Пинска. По мнению Ольги Ивановны, сегодня очевидно, что решение о его создании, принятое в свое время Главой государства, было абсолютно правильным. Университет в Пинске имеет огромные перспективы. Его коллектив реализует проекты, востребованные в ведущих отечественных отраслях, развивает онлайн-технологии, которые пригодились в условиях пандемии. Тем не менее дистанционный формат полностью не заменит традиционные формы обучения. Они будут востребованы всегда.
Александр Курец, «СБ»
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