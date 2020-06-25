В Минске готовятся к первой черной пятнице после пандемии

Источник материала: Myfin

Фото: ТРЦ «Титан»

Предстоящие распродажи обещают быть масштабными. Ритейлеры хотят освободить склады и обновить коллекции. В результате цены рухнут на большинство товаров, а некоторые из них можно будет взять за полцены. Распродажи затронут все сегменты – от модной одежды до мебели.



«Покупатели стали массово возвращаться в торговые центры, а владельцы магазинов хотят подготовиться к всплеску активности: распродать предыдущие партии и обновить ассортимент. Многие из них готовы выставлять ощутимые скидки. Так что «черная пятница» будет выгодна всем: и покупателям, и продавцам. Мы же в свою очередь сделаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность покупателей: это касается уборки и обработки раствором всех поверхностей, антисептиков для рук и напоминания о соблюдении социальной дистанции», – отмечают в ТРЦ «Титан».

В ТРЦ «Титан» еще с утра снизят цены более 150 брендов одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий, товаров для дома. Среди них – «5 элемент», «Мономах», Cood Shop, «Калiнка», Megatop, «Три цены» и «Ачоса». Дешевле станут и детские товары: одежда, обувь и игрушки. Распродажи, в частности, устроят «Буслiк», Shagovita, Mothercare, Funtastik и Button Blue. Кроме того, можно будет за полцены сходить в контактный зоопарк и поиграть в боулинг. Скидки обещают и на фудкорте.

«Черная пятница» пройдет весь день и в ТРЦ «Тивали» у станции метро «Спортивной». Цены обрушат в Serge, Marko, Moshe, Belarusachka, Lubawa, Petek и Joma. Крупные скидки заодно предложат сувенирные магазины, салоны косметики и парфюмерии. Детские товары и предметы интерьера также будут с дисконтом – до 70%. А фитнес-студия «Форма» бесплатно потренирует тех, кто помнит название торгового центра.

В ТЦ «Трюм» на Кальварийской пройдет мебельная «черная пятница». До 70% подешевеют диваны, кровати, матрасы, столы, двери и сантехника. Среди участников – «Диван Диваныч», «Эдельвейс», Letto, «Дамавер», Askona, Alta, Vegas, «Cтальная линия», Venue и «Мебель71». Скидки будут действовать как на выставочные образцы, так и на товары из каталогов. Распродажа будет вечерней – с 17 до 21 часа.

Что это значит?

Белорусский ритейл пытается выйти из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Первым возвращается самый популярный среди покупателей формат – «черные пятницы».