Три главных кризиса постковидного мира

Источник материала: Ежедневник

фото: sozh.info

Приложения для слежки за людьми и производства штрафов работают во многих странах мира безотказно, а вакцины, лекарства и даже точного понимания природы поразившего нас вируса пока нет. И это лишь одна из проблем.

На выходе из карантинов, и даже еще не выйдя из них, люди устраивают массовые акции протеста с применением насилия одновременно в десятках стран мира. Рецидивист, задушенный в Миннеаполисе не сильно отличающимся от него по степени бесчеловечности полицейским, похоронен в золотом гробу и стал всемирным героем. В Кении полицейский застрелил 13-летнего подростка за нарушение карантина — никто и не заметил. Ведь у них кожа одного цвета.

С нами явно что-то не так, хотя ничего необычного вроде не происходит. Когда это человечество не убивало и не грабило? Когда это мы умело находили баланс между мирным выражением гражданской позиции, провокациями и погромами? Когда это у нас царили межнациональный мир и межрасовая гармония?

На языке эпидемиологии социальное дистанцирование и принудительная изоляция называются «разобщением». Хотели разобщения — получите.

Подавленная карантинами агрессия миллионов людей предсказуемо выплескивается наружу, а вирус и теперь живее всех живых: почти каждый день новые мировые рекорды по числу новых выявленных зараженных, как и должно быть при естественном ходе такой пандемии.

Пандемия далека от завершения. Людям рано или поздно (на самом деле — уже пора, дальше откладывать коллективное возвращение в сознание критически опасно) придется смириться с тем, что COVID-19 всего лишь еще одна болезнь, от которой можно умереть. И жить с ней абсолютно обычной жизнью. Но некоторые новые проблемы постковидного мира уже сейчас проглядывают сквозь эту вспышку насилия по всей планете.

Реклама 23

Всеобщие тотальные локдауны, которые многие прекраснодушные интеллектуалы приняли за невиданное в человеческой истории торжество гуманизма — мол, наконец-то правители государств отбросили привычный цинизм и душевную черствость, поставив отдельную человеческую жизнь выше экономической выгоды, на поверку оборачиваются новой волной бесчеловечности, а также глобальными кризисами идеи прогресса и государственного управления.

Итак, вот они, три главных кризиса постковидного мира, который еще не наступил: вирус не торопится расставаться с нами и пока не может ужиться.

Во-первых, налицо кризис идеи прогресса. Мы на своей шкуре почувствовали, насколько ментальный и научный прогресс отстает от технологического.

Приложения для слежки за людьми и производства штрафов работают во многих странах мира безотказно, а вакцины, лекарства и даже точного понимания природы поразившего нас вируса пока нет. При этом в состояние тотального психоза с полным параличом воли и потерей адекватного восприятия реальности миллиарды людей, как выяснилось, вгоняются практически мгновенно.

Во-вторых, налицо острый кризис качества управления и принятия решений в мировом масштабе. Политики практически по всему миру оказались не в состоянии адекватно просчитать даже самые ближайшие и очевидные угрозы и последствия своих действий. В результате государства моментально получили рекордный за 100 лет обвал национальных экономик, рост безработицы и нищеты. И теперь вынуждены выходить из карантинов, независимо от эпидемиологической ситуации.

Причем опять загонять людей в локдауны при новых вспышках вируса, если таковые случатся, будет все сложнее, если вообще возможно: не хватит ни денег, ни силы запугивания. Самоизоляция останется добровольным выбором людей, но не практикой всеобщего силового принуждения со стороны государств.

Британская экономика за один только апрель потеряла на локдауне 20,4%. Российская, по официальным данным, которые кажутся многим экономистам сильно заниженными — 12%.

На «карантинный гуманизм» ни у богатых, ни тем более у бедных государств мира просто нет ресурсов. Это решение невозможно долговременно обеспечить — ни экономически, ни политически, ни полицейски. Локдауны явочным порядком отменяет сама жизнь.

Лучше всего эту проблему в обращении к нации 11 июня выразил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Хотя в стране сейчас рекордное количество ежедневных смертей и заражений, он заявил, что Пакистан не может позволить себе карантин, поскольку полная блокировка может привести к коллапсу экономики и обнищанию людей.

Соседняя Индия ввела локдаун и начала принуждать к нему людей с помощью палок, которыми полицейские избивали нарушителей, 24 марта. В тот день в стране за сутки было выявлено … 37 случаев заражения, а общее их количество не превышало нескольких сотен. Теперь, спустя почти три месяца месяца после локдауна, в Индии каждый день выявляется по 11-12 тысяч новых случаев, а их общее количество подбирается к 350 тысячам. Но Индия с 8 июня ослабила карантин, потому что людям «очень кушать хочется».

Наконец, третий, и, пожалуй, самый главный и опасный кризис, с которым нам предстоит иметь дело в постковидном мире — это как раз кризис гуманизма. Даже безусловно ненавидящие расизм, национализм и другие формы дискриминации люди начинают смутно догадываться, что памятники Христофору Колумбу, Уинстону Черчиллю, Джорджу Вашингтону, а также фильм «Унесенные ветром» как-то не очень виноваты в смерти Джорджа Флойда. Что поражение в правах гарантированно переболевшим вирусом или, наоборот, не переболевшим или точно не знающим этого (таких, не знающих, в силу свойств вируса может оказаться большинство) — как-то не очень похоже на торжество гуманизма. Даже самые убежденные враги полицейского произвола — вот хотя бы я, например — как-то не очень согласны с тем, что теперь повсеместно надо упразднить полицию, чтобы плохие полицейские не смели убивать плохих парней. А прецеденты упразднения полиции уже есть.

Накануне пандемии человечество переживало расцвет идеологии трансгуманизма. В современном смысле это слово впервые употребил биолог-эволюционист Джулиан Хаксли в своей статье «Религия без веры» почти 100 лет назад — в 1927 году.

Но мировой религией трансгуманизм, пожалуй, стал в последние 10-15 лет.

(Тут мы сделаем некоторое важное отступление. По иронии судьбы, родной брат Джулиана, писатель Олдос Леонард Хаксли стал автором знаменитого романа-антиутопии «О, дивный новый мир». В этом романе Лондон будущего в каком-то смысле стал царством трансгуманизма — люди имеют возможность не работать, а единственной религией становится потребление. Причем самих людей производят в пробирках в специальных инкубаторах, секс как способ деторождения упразднен. Еще на стадии эмбриона будущих инкубаторских людей разделяют на пять неравноправных каст. Прямо очень похоже на тот дивный новый мир, в котором мы живем сейчас. Разве что детей мы пока еще делаем сами. Но некоторые публично озвучиваемые в последние недели рекомендации по безопасному сексу в условиях пандемии, кажется, избавят нас от этого «мучительного и напрасного» занятия).

Так вот, Джулиан Хаксли, исходя из безусловно гуманистических соображений, полагал, что научно-техническая революция должна и может решить главную задачу — сделать человека бессмертным. Сама идея достижения физического, буквального бессмертия человека имеет в том числе и русские корни. В частности, космизм и идею «воскрешения всех мертвых» религиозного философа Николая Федорова-Гагарина: да-да, будущий первый космонавт — его однофамилец.

Из идей Джулиана Хаксли во многом выросли попытки трансплантации органов, клонирования животных, а в последние годы и идеи превращения людей в киборгов — замены части человеческих органов и функций «умными машинами» и алгоритмами.

Проблема в том, какую именно жизнь мы хотим сделать вечной.

Остается ли человек с пересаженными органами и вживленными в его организм достижениями компьютерных технологий тем же самым человеком и — шире — тем же самым биологическим организмом? Более того, не становится ли он отчасти уже не биологическим организмом, а технологическим механизмом, бездушной машиной?

Одно из главных препятствий на пути гуманизма, которое создала реакция государств на пандемию, состоит в очевидном противоречии между силовым принуждением людей к коллективному спасению и тем, что это принуждение по факту не дает никаких гарантий спасения каждому. Поэтому соцсети полны историй в духе «как же так, я честно соблюдал изоляцию, но почему-то заразился», или «отец моего знакомого не выходил из дома, но заболел и умер от «короны». Вопрос «за что мы проливали нашу кровь» не может не возникнуть на каком-то этапе такого противоестественного существования.

У людей нет достаточных запасов альтруизма, денег и психического здоровья, чтобы бессрочно жить в аду ради достижения медицинского рая.

Еще одна важнейшая гуманистическая проблема, которую нам предстоит решать в постковидном мире — право человека на смерть и отказ от лечения. Людей повсеместно так запугали вирусом, создали такую систему кар для потенциально зараженных (при чудовищно низкой точности тестов везде и очевидной невозможности тестировать каждого человека каждый день), что многие сочли за благо прятаться от спасающего их государства любой ценой до последней физической возможности. «Если я заболею, к врачам обращаться не стану», как писал в одном из самых известных советских стихотворений ныне прочно забытый поэт Ярослав Смеляков.

Новый ковидный гуманизм настолько причудлив, что скоро можно будет ограбить банк без маски, перчаток и оружия, просто от души высморкавшись в охранников. И они в ужасе падут ниц.

Проблема права человека на смерть и отказ от лечения теснейшим образом связана с проблемой свободы воли — той главной свободы, которая, собственно, и делает человека человеком. Сообщает каждой отдельной человеческой жизни хоть какую-то ценность.

Коронавирус за считанные месяцы с предельной наглядностью показал, что никакие технологии не сделали человечество разумнее и добрее. Что системное мышление — еще одна доблесть современного успешного человека ХХI века, о которой так любили разглагольствовать коучи и визионеры в доковидном мире— напрочь отсутствует у принимающих решения политиков практически во всем мире.

Мы не в состоянии просчитать (и никакие суперкомпьютеры не помогли) последствия своих действий даже на горизонте двух-трех месяцев. Мы не умеем адекватно сопоставлять одну угрозу с другими. Наш великий научно-технический прогресс все еще не позволяет нам действовать принципиально иначе, чем действовали предки в относительно похожих ситуациях семь веков назад.

Так получилось, что прямо сейчас главный лозунг эпохи — BLM, Black Lives Matter. И это ложный лозунг. Правильный — Все Жизни Важны. Но каждая такая жизнь зависит от сложной многосоставной работы самого человека, общества и государства.

Если COVID-19 на самом деле сделает нас умнее и добрее, он приходил в этом мир не зря. Хотя самому вирусу, конечно, все равно. Природа прекрасно обойдется без человека и человечества. Нам не стоит забывать об этом ни на секунду — и тогда, возможно, мы на самом деле когда-нибудь станем чуть гуманнее и умнее.

Семен Новопрудский, Газета.ru