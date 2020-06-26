«Водный кризис», кто хотел считать голоса, «ласковые намеки» от ОМОНа и крутые белорусы - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Белорусы, вы невероятные, спасибо вам! Как круто, что мы готовы помогать друг другу. В этот «водный кризис» в столице горожане покупали и привозили воду в больницы, детские дома, пожилым людям, мамам с маленькими детьми, раздавали бутылки стоящим в очередях за водой. Не остались в стороне и организации: многие раздавали воду бесплатно, помогали и некоторые ведомства. Настоящая волна взаимопомощи захлестнула Минск. Обязательно начните свой день с позитивного материала о потрясающих людях .





САМОЕ ВАЖНОЕ





Александр Лукашенко вчера высказался о текущей ситуации в стране и отметил, что сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть (один из них поспешил опровергнуть швейцарский банк). Кроме того, он рассказал, какие страны «кукловодят» его вероятными соперниками на выборах. В России сразу отреагировали . Заявления последовали после встречи президентов на торжественных мероприятиях в Москве. Как прошла поездка , проанализировал политический обозреватель Юрий Дракохруст.

о текущей ситуации в стране и отметил, что сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть (один из них поспешил швейцарский банк). Кроме того, он рассказал, его вероятными соперниками на выборах. В России сразу . Заявления последовали после встречи президентов на торжественных мероприятиях в Москве. , политический обозреватель Юрий Дракохруст. В СИЗО КГБ 25 июня стали пускать адвокатов. Защитник Виктора Бабарико смог посетить своего клиента. Выяснилось, что в СИЗО также есть проблемы с питьевой водой. Подруга семьи Бабарико Купреева остается в СИЗО КГБ — суд отклонил жалобу на заключение под стражу.

25 июня стали адвокатов. Защитник Виктора Бабарико смог посетить своего клиента. Выяснилось, что в СИЗО также есть проблемы с питьевой водой. Купреева остается в СИЗО КГБ — суд на заключение под стражу. Вчера утром в квартире администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика прошел обыск, его задержали и завели уголовное дело . В отношении блогера из Слуцка Неронского также возбуждено дело. Но и это еще не все . Вчера стало известно, что парню, которого задержал ОМОН на «Цепи солидарности» в Молодечно, дали 15 суток ареста . А мы поговорили со студентом, задержанным в очереди к Symbal.by.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

8 июня от коронавируса и пневмонии умер 69-летний Валерий Ткач. Его дочь рассказала, что у отца была высокая температура, но скорая забрала мужчину только с третьего раза. Женщина не понимает, кто и как должен оказывать помощь тому, у кого подозрение на COVID-19. Она подготовила жалобу в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

69-летний Валерий Ткач. Его дочь рассказала, что у отца была высокая температура, но скорая забрала мужчину только с третьего раза. Женщина не понимает, кто и как должен оказывать помощь тому, у кого подозрение на COVID-19. Она жалобу в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Ранее мы рассказывали историю семьи Игоря Сивакова , который заключил договор ренты и неожиданно умер . Его родственники были уверены: все неслучайно, сделка имеет связь с масштабным делом о мошенничестве в сфере недвижимости. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу сына Сивакова и приняла новое решение — признать недействительным договор ренты. Читайте подробности этого непростого дела.

, который . Его родственники были уверены: все неслучайно, сделка имеет связь с масштабным делом о мошенничестве в сфере недвижимости. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу сына Сивакова и приняла новое решение — признать недействительным договор ренты. этого непростого дела. Настоятель Красного костела ксендз-каноник Владислав Завальнюк решил не отменять из-за коронавируса традиционную пилигримку. Он отправится в путь на… моноколесе. Преодолеть нужно 132 километра , ксендзу 71 год. Осуществлять паломничество священник будет только на воде, без еды.





От этих историй мурашки бегут по коже. Мы поговорили с людьми, которые чудом не погибли : машина провалилась под лед Байкала, напали с ножом, серьезная авария. Наши герои рассказали , что с ними произошло, что помогло спастись, о чем думали в страшный момент и как изменилась их жизнь после.

: машина провалилась под лед Байкала, напали с ножом, серьезная авария. Наши герои , что с ними произошло, что помогло спастись, о чем думали в страшный момент и как изменилась их жизнь после. Кристина пишет стихи. Девушка пережила насилие в семье и рассказывает об этом. Она говорит, что важно рассказывать о своем опыте, чтобы другие могли поставить себя на ее место. «Только благодаря человечности, через сострадание и заботу друг о друге мы можем сделать этот мир лучше», — считает девушка.

об этом. Она говорит, что важно рассказывать о своем опыте, чтобы другие могли поставить себя на ее место. «Только благодаря человечности, через сострадание и заботу друг о друге мы можем сделать этот мир лучше», — девушка. Про то, что на балконах выращивают руколу, базилик, даже огурцы и помидоры, мы слышали, но чтобы картошку … Лилия из Витебска рассказала про свой удачный эксперимент . А мы заглянули на приусадебный участок, где растят 685 сортов растений и тысячу деревьев . Агроном Андрей Синкевич выращивает даже инжир, киви, фундук, дюки.

… Лилия из Витебска рассказала про свой . А мы заглянули на приусадебный участок, где растят . Агроном Андрей Синкевич даже инжир, киви, фундук, дюки. Семья Столяровых давно лечит и выпускает на волю пернатых . Сейчас в приюте для птиц сложные времена: для питомцев не хватает еды . Люди привозят пострадавших птиц к Столяровым со всей страны. Они помогают, но теперь и им самим нужна помощь.

. Сейчас в приюте для птиц сложные времена: . Люди привозят пострадавших птиц к Столяровым со всей страны. Они помогают, но теперь и им самим нужна помощь. 70 лет назад начались военные действия, некоторые их называют первым «горячим» конфликтом холодной войны. Армия Северной Кореи перешла 38-ю параллель и устремилась на юг, чтобы объединить страну под властью коммунистов. Рассказываем, как и почему началась Корейская война, и показываем , как о ней сообщала белорусам одна из главных газет БССР.

Все новости четверга, 25 июня





Кстати. Вчера началась пора ЦТ в стране. Мы отправились во дворик БГУ до начала испытаний, чтобы поговорить с молодыми людьми . Вчера парни и девушки сдавали тест по мове. А вы сможете? Если уже заговорили про тесты, держите еще один — про здоровье . Ну, а эти забавные картинки точно поднимут вам настроение. Удачной вам жаркой пятницы !

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