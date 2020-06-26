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«Водный кризис», кто хотел считать голоса, «ласковые намеки» от ОМОНа и крутые белорусы - все за вчера

26.06.2020 07:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Белорусы, вы невероятные, спасибо вам! Как круто, что мы готовы помогать друг другу. В этот «водный кризис» в столице горожане покупали и привозили воду в больницы, детские дома, пожилым людям, мамам с маленькими детьми, раздавали бутылки стоящим в очередях за водой. Не остались в стороне и организации: многие раздавали воду бесплатно, помогали и некоторые ведомства. Настоящая волна взаимопомощи захлестнула Минск. Обязательно начните свой день с позитивного материала о потрясающих людях.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • На некоторые вопросы по поводу дурно пахнущей воды, что не давали покоя горожанам, вчера власти все-таки дали ответы. Но причина коллапса, по которой около 2,5 тысячи домов в Минске остались без питьевой воды, пока неизвестна. Одна из версий связана с «выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода», рассказал вице-премьер Владимир Кухарев. К исследованиям привлекут Академию наук (пока заключения специалистов не очень понятны). Генпрокуратура начала проверку, ситуацию контролирует президент. Некачественную воду вчера сливали сотрудники МЧС. Узнали, как проблему с водой решают детские сады и больницы, заведения общепита. Еще некоторые минчане жаловались на проблемы со здоровьем во время проблем с водой. Спрос на воду в магазинах, кстати, в эти дни вырос в 10−15 раз! Рассказываем, где набрать питьевую воду. Кстати, микрорайон Сухарево вчера поздно вечером остался еще и без света.
  • Вы знаете, откуда вода поступает в наши дома? Мы съездили на водохранилище Крылово, из которого в том числе вода поступает в столицу. Вот как оно выглядит. Местные говорят, что там все спокойно. Вернемся к дороге воды в наши квартиры: рассказываем и показываем на схемах. Если у вас стоит фильтр для воды, то некоторые организации советуют сменить расходники в них после случившегося. Если у вас еще нет фильтра, объясняем, как они работают.
  • В Беларуси уже 60 382 зараженных COVID-19 (+ 437 за сутки), выздоровели и выписаны 41 448 пациентов (+ 1312 за сутки), умерли 367 пациентов (+ 5 за сутки). Минздрав обновил список стран, по приезде из которых в Беларусь не нужно уходить в карантин.
  • Ну что ж, голосование за членов участковых комиссий завершилось. Многим из тех, кто хотел считать голоса, отказали, потому что у них нет опыта работы в комиссиях на предыдущих выборах. Поговорили с теми, кто не прошел, и нашли тех, кто без опыта все-таки попал в участковые комиссии. Заседания по образованию участковых комиссий прокомментировала и глава ЦИК Лидия Ермошина.
  • Глава МВД Юрий Караев прокомментировал прошедшие ранее акции в городах страны. Он заявил, что милиционеров специально инструктируют, чтобы они проявляли максимальную выдержку. «В органы внутренних дел доставляют для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно, игнорируя многократные требования и даже намек с физическим выталкиванием, но ласковым таким, несиловым, все равно стараются продолжить эти мероприятия», — заявил министр. Он также сказал, что перед глухонемыми братьями из Гомеля, которых жестко задержали на одной из акций, надо извиниться. Вот что было дальше.


  • Александр Лукашенко вчера высказался о текущей ситуации в стране и отметил, что сейчас в интернете активно распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть (один из них поспешил опровергнуть швейцарский банк). Кроме того, он рассказал, какие страны «кукловодят» его вероятными соперниками на выборах. В России сразу отреагировали. Заявления последовали после встречи президентов на торжественных мероприятиях в Москве. Как прошла поездка, проанализировал политический обозреватель Юрий Дракохруст.
  • В СИЗО КГБ 25 июня стали пускать адвокатов. Защитник Виктора Бабарико смог посетить своего клиента. Выяснилось, что в СИЗО также есть проблемы с питьевой водой. Подруга семьи Бабарико Купреева остается в СИЗО КГБ — суд отклонил жалобу на заключение под стражу.
  • Вчера утром в квартире администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика прошел обыск, его задержали и завели уголовное дело. В отношении блогера из Слуцка Неронского также возбуждено дело. Но и это еще не все. Вчера стало известно, что парню, которого задержал ОМОН на «Цепи солидарности» в Молодечно, дали 15 суток ареста. А мы поговорили со студентом, задержанным в очереди к Symbal.by.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • 8 июня от коронавируса и пневмонии умер 69-летний Валерий Ткач. Его дочь рассказала, что у отца была высокая температура, но скорая забрала мужчину только с третьего раза. Женщина не понимает, кто и как должен оказывать помощь тому, у кого подозрение на COVID-19. Она подготовила жалобу в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.
  • Ранее мы рассказывали историю семьи Игоря Сивакова, который заключил договор ренты и неожиданно умер. Его родственники были уверены: все неслучайно, сделка имеет связь с масштабным делом о мошенничестве в сфере недвижимости. Судебная коллегия по гражданским делам Минского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу сына Сивакова и приняла новое решение — признать недействительным договор ренты. Читайте подробности этого непростого дела.
  • Настоятель Красного костела ксендз-каноник Владислав Завальнюк решил не отменять из-за коронавируса традиционную пилигримку. Он отправится в путь на… моноколесе. Преодолеть нужно 132 километра, ксендзу 71 год. Осуществлять паломничество священник будет только на воде, без еды.


  • От этих историй мурашки бегут по коже. Мы поговорили с людьми, которые чудом не погибли: машина провалилась под лед Байкала, напали с ножом, серьезная авария. Наши герои рассказали, что с ними произошло, что помогло спастись, о чем думали в страшный момент и как изменилась их жизнь после.
  • Кристина пишет стихи. Девушка пережила насилие в семье и рассказывает об этом. Она говорит, что важно рассказывать о своем опыте, чтобы другие могли поставить себя на ее место. «Только благодаря человечности, через сострадание и заботу друг о друге мы можем сделать этот мир лучше», — считает девушка.
  • Про то, что на балконах выращивают руколу, базилик, даже огурцы и помидоры, мы слышали, но чтобы картошку… Лилия из Витебска рассказала про свой удачный эксперимент. А мы заглянули на приусадебный участок, где растят 685 сортов растений и тысячу деревьев. Агроном Андрей Синкевич выращивает даже инжир, киви, фундук, дюки.
  • Семья Столяровых давно лечит и выпускает на волю пернатых. Сейчас в приюте для птиц сложные времена: для питомцев не хватает еды. Люди привозят пострадавших птиц к Столяровым со всей страны. Они помогают, но теперь и им самим нужна помощь.
  • 70 лет назад начались военные действия, некоторые их называют первым «горячим» конфликтом холодной войны. Армия Северной Кореи перешла 38-ю параллель и устремилась на юг, чтобы объединить страну под властью коммунистов. Рассказываем, как и почему началась Корейская война, и показываем, как о ней сообщала белорусам одна из главных газет БССР.

Все новости четверга, 25 июня


Кстати. Вчера началась пора ЦТ в стране. Мы отправились во дворик БГУ до начала испытаний, чтобы поговорить с молодыми людьми. Вчера парни и девушки сдавали тест по мове. А вы сможете? Если уже заговорили про тесты, держите еще один — про здоровье. Ну, а эти забавные картинки точно поднимут вам настроение. Удачной вам жаркой пятницы!

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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