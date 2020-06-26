Фанаты ждали этого 30 лет! «Ливерпуль» - чемпион Англии

Источник материала: Tut.by

Сегодня произошло то, чего фанаты английского «Ливерпуля» ждали последние 30 лет, — команда наконец-то стала чемпионом Англии.



Фото: Reuters

В этом году «Ливерпуль» мог стать чемпионом еще в марте, но вмешалась пандемия коронавируса. Поэтому победу футболисты празднуют лишь в конце июня.

Судьба чемпионства решилась досрочно в 31 туре (из 38). «Ливерпуль» одержал убедительную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:0 и ждал результата игры «Челси» — «Манчестер Сити».

«Горожане», идущие на втором месте, в этом матче проиграли, оставшись с 63 очками, а значит, даже при условии побед во всех оставшихся матчах, они получат максимум 84 очка. Тогда как у «Ливерпуля» прямо сейчас 86.

Отметим, что «Ливерпуль» установил рекорд английской Премьер-лиги, став чемпионом за семь туров до конца сезона. «Красные» побили рекорд «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», которые становились чемпионами Англии за пять туров до конца сезона в 2018 и 2001 годах соответственно.



Фото: Reuters

Последний раз игроки «Ливерпуля» держали заветный кубок над головами в 1990-м году. Победа была невероятно близка в прошлом сезоне, но тогда команда всего на одно очко отстала от «Манчестер Сити».

Интересно еще и то, что это первое чемпионство «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге — та была образована в 1992 году (до этого чемпионат назывался «Первым дивизионом Футбольной лиги»).

Если брать всю историю чемпионатов Англии (с 1888 года), то это 19-й трофей «Ливерпуля». Наибольшее количество чемпионских титулов пока завоевал «Манчестер Юнайтед» (20), третье место по числу побед занимает лондонский «Арсенал», становившийся чемпионом 13 раз.