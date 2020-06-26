«Одеваемся в секонд-хенде». Антикризисный бюджет семьи с ребенком и кредитом на квартиру

Источник материала: Tut.by

Евгений с женой переехали в Минск из Гродно еще в 2015 году. Супругам сейчас по 26 лет, они живут в собственной квартире, которую купили в кредит в 2018 году и воспитывают 1,5-летнюю дочку. Семья покупает одежду в секонд-хендах, а продукты старается приобретать исключительно натуральные. О своих доходах и расходах они рассказали в истории, присланной на конкурс « Антикризисный бюджет ».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мы напоминаем, что прием историй на конкурс завершен, а пока FINANCE.TUT.BY продолжит публиковать самые интересные рассказы. Голосование за лучшую историю начнется 1 июля, победитель станет известен 6 июля. Все уже вышедшие истории можно найти здесь .

«Каждый день вношу все траты в таблицу , у жены такой привычки нет»

— Доход нашей семьи с учетом «декретных» жены — 2200−2500 BYN в месяц. Сумма кредита на квартиру составляет 60 000 BYN, также имеем автомобиль, приобретенный в начале 2020 года. Жена находится в декрете и никакой иной деятельности, приносящей доход, не осуществляет, — рассказывает Евгений.

Стихийно сложилось, что планированием бюджета занимаюсь я. С помощью Microsoft Excel, мной была создана книга, содержащая листы «расход в разбивке», «месяц», «кредит». Данная таблица может корректироваться онлайн более чем одним пользователем. Эта функция подразумевала заполнение таблицы мной и женой, но как показала практика жена не смогла сформировать у себя данную привычку. Все свелось к тому что я заполняю ее самостоятельно. Естественно, из-за этого некоторые траты жены выпадают из бюджета, а «выедать» мозг жене каждый день, куда она потратила ту или иную копейку, не считаю целесообразным, «затраченные действия должны соответствовать извлекаемой выгоде из конечного результата», поэтому тотального контроля над женой не ведется.

Лист «расход в разбивке» заполняется ежедневно в него вносятся все траты, производимые в течение дня.

Фото автора конкурсной истории

Лист «месяц» собирает все данные из листа «расход в разбивке», разбивает по категориям и создает диаграмму с удельными весами каждый категории в общих затратах.



Фото автора конкурсной истории

Лист «кредит» не завязан на формировании бюджета, а является исторической сводкой его погашения, где я перепроверяю проценты выставляемые банком, а также могу для собственного интереса пересчитать эффективную процентную ставку, скорректировать досрочный график погашения кредита, продисконтировать поток и т.п. исключительно из собственного интереса.



Фото автора конкурсной истории

«После рождения ребенка пиццу заменили на паровые котлеты»



Снимок носит иллюстративный характер

В среднем затраты в месяц имеют следующую структуру:

Погашение кредита: 850−1000 BYN

С учетом того, что до рождения ребенка у нас были 2 заработные платы и свободный денежный поток позволял погашать кредит досрочно на данный момент мы можем корректировать данную статью в зависимости от незапланированных трат в текущем месяце. А именно, платеж по кредиту на данный момент состоит из 500 BYN — начисленных процентов, погашение по основному долгу — 0 BYN, так как график погашения по основному долгу за счет досрочного погашения перевыполнен и мы можем до 2022 года не погашать основной долг. Таким образом обязательный платеж по кредиту — 500 BYN, все что сверх данного платежа погашает основной долг, и мы можем корректировать данную сумму. Это свободный диапазон получил в семье название «fuck off фонд» или «фонд на покрытие незапланированных затрат». К примеру, в месяце где нет крупных «неожиданных» трат, мы погашает дополнительные 500 BYN. То есть платеж составляет 1000 BYN. В одном из месяцев необходимо было произвести ремонт автомобиля, что отвлекло из данного платежа 250 BYN, т.е. платеж по кредиту составил 750 BYN.

Обязательные платежи (коммуналка, рассрочки и т.п.): 150−250 BYN

Здесь все максимально просто, большинство из данной статьи можно снизить один раз и навсегда, его нельзя корректировать каждый месяц. Что имеется ввиду, я установил в квартире все сберегательные лампочки, покупаемая бытовая техника имеет класс энергосбережения «А» и выше, но при этом я не могу запретить жене стирать одежду каждый день или один раз в неделю, мыть реже ребенка или не убирать в квартире каждую неделю, т.к. эти процессы происходят по мере необходимости и экономия на этом не соответствует получаемому эффекту.

Продукты питания: 350−450 BYN

Как и в любом правиле есть исключение, так и у нас в бюджете есть исключение — за данную статью отвечает жена. После рождения ребенка, наше меню существенно преобразилось, были исключены «вредные» продукты на 70%: печеньки, чипсы, конфеты и многое другое, акцент стал отдаваться фруктам, овощам, зелени и прочим полезностям, которыми мы кормим своего ребенка и сами в последствии перестроили свое питание. Стали чаще готовиться «котлеты на пару» взамен ранее покупаемой пицце, запекаться овощи взамен «доставке азиатской еде». В условиях пандемии мы стали чаще использовать доставку продуктов домой, с учетом этого корзина продуктов немного увеличилась, за счет того, что в доставке существует минимальный порог приобретения, к примеру, при обычном походе в магазин мы могли приобрести 0,6 кг бананов, а в доставке минимальный порог 1,2 кг, за счет этого покупки стали реже, но более крупными суммами, доставка имеет скрытую функцию экономии, за счет того, что некоторых товаров «не первой необходимости» нет в каталоге.

«Траты на ребенка делим с бабушками-дедушками»

Расходы на транспорт: 50−200 BYN

До коронавируса и приобретения автомобиля расходы на транспорт включали в себя «проездной» и поездки к родителям на автобусе/поезде в другой город (Гродно). Приобретение автомобиля заменило траты с «поезд/автобус» на «топливо для автомобиля». Так как на работу я по-прежнему ездил на метро, сильной корректировки не потребовалось. Однако во время пандемии было принято решение на работу ездить автомобилем, стараясь максимально избегать массового скопления людей в закрытом пространстве. По моим подсчетам при покупке проездного на дорогу туда/обратно я тратил в день 1,81 BYN, при эксплуатации автомобиля — 3,61 BYN. Можно говорить о том, что это увеличило траты, но в тоже время здесь есть скрытая выгода: я минимизирую траты на лекарства, которые могут существенно «перекосить» бюджет.

Расходы на ребенка: 100 BYN

Ребенку уже 1,5 года и, по мере его роста, статья трат на него постоянно изменяет свою структуру. Если в начале его жизни очень много уходила на покупку питания, сосок, подгузников и т.п., то теперь у нас в большей степени «общий» стол, но появились траты на игрушки, велосипед, обувь и т.п. Здесь в большинстве своем данную статью мы делим с бабушками и дедушками, которые стараются «дать внучке то, чего не было у них в детстве». Наши же траты сводятся к покупке подгузников, шампуней, какой-то косметики и т.п. Покупается все исключительно по необходимости.

Развлечения: 100 BYN

На данную статью существенно повлиял коронавирус, количество походов в зал, кино, и просто каких-то спонтанных мероприятий существенно сократилось. Редко, но допускается покупка, какого-либо обучающего курса, которое можно отнести к развлечению.

«Если в отпуск все-таки не поедем, потратим сбережения на ремонт детской»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Susan Holt Simpson, unsplash.com

Одежда, обувь: 150−200 BYN

Большинство одежды приобретается в секонд-хенде. Одна из крупнейшей сети «одежды из Европы» была основана в Гродно, поэтому стереотип о том, что стыдно покупать одежду б/у, у нас в семье давно сломан. Мой гардероб состоит на 99% из одежды «секонда», гардероб жены ~50%, все же мужчине проще в этом вопросе.

Сбережения: 120−250 BYN

До приобретения квартиры и рождения ребенка мы очень часто путешествовали с женой, 1 раз в год мы обязательно выезжали за переделы страны, иногда — 2−3 раза. На данный момент с 2018 года мы никуда не выезжали, по объективным причинам (ребенок совсем маленький). Сейчас откладываем деньги на будущее путешествие, планировали осенью этого года куда-нибудь выехать, но ситуация кардинально изменилась и долгожданное путешествие стало под вопросом. Однако мы не унываем, в случае если не получится куда-то поехать, мы уже спланировали куда пойдут сбережения (ремонт детской комнаты).

Из интересных способов сбережения для меня хочется отметить «онлайн-копилки», когда часть от трат отправляется на сберегательный счет, часть, отправляемую в копилку, определяете вы сами. Однако, если у вас достаточно «самоконтроля» очень удобны короткие онлайн-депозиты (1−3) месяца.

Бюджет составлялся исключительно для визуализации семейного бюджета и, по возможности, его корректировки в зависимости от потребности или ситуации. Что позволило проходить такие периоды как «рождение ребенка» или «коронавирус» с минимальными «переломами» повседневной жизни.