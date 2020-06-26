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АБФФ получит грант от ФИФА в размере 1 млн долларов. Дополнительный грант в размере 500 тыс долларов будет выделен специально на женский футбол

26.06.2020 10:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Совет ФИФА утвердил план помощи, в рамках которого футбольному сообществу будет выделено до 1,5 миллиарда долларов на ликвидацию экономических последствий, вызванных распространением коронавируса, сообщается на сайте ФИФА.

Разработанный администрацией ФИФА в тесном сотрудничестве с представителями конфедераций план был одобрен единогласно.

На третьем этапе плана, утвержденном в четверг, финансовая поддержка будет предоставляться через систему грантов и займов.

Универсальный солидарный грант в размере 1 миллиона долларов будет доступен для всех национальных ассоциаций, входящих в ФИФА, а дополнительный грант в размере 500 тысяч долларов будет выделен специально на женский футбол. Кроме того, каждая конфедерация получит грант в размере 2 миллионов долларов.

Члены-ассоциации ФИФА смогут подавать заявки на беспроцентные займы на сумму до 35% от их проверенной годовой выручки. Минимальный размер займа – 500 тысяч долларов, максимальный – 5 миллионов. Кроме того, каждая конфедерация будет иметь доступ к займу в размере до 4 миллионов долларов.

Гранты и займы могут быть направлены ассоциациями-членами на нужды футбольного сообщества на их территориях, включая клубы, игроков, лиги.

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Совет ФИФА утвердил план помощи, в рамках которого футбольному сообществу будет выделено до 1,5 миллиарда долларов на ликвидацию экономических последствий,...
 
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