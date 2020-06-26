В ВОЗ заявили о росте числа случаев заражения коронавирусом в Европе

Источник материала: ОНТ

Рост числа новых случаев COVID-19 зафиксирован в Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает РИА Новости.

По данным Клюге, за последние пару недель наблюдалась неутешительная динамика в 30 странах региона. В 11 из них ускорившаяся передача инфекции может привести к возобновлению эпидемии. Если не остановить это сейчас, то вирус снова подтолкнет системы здравоохранения этих европейских стран «к краю пропасти», заявил представитель ВОЗ.

Клюге также перечислил страны, где быстро отреагировали на рост новых случаев заражения. Это, по его словам, Польша, Германия, Испания и Израиль.

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