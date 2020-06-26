Стали известны имена лучших секретарей первичек БРСМ Пинского района

Источник материала: Полесская правда

Творческая активность, инициативность, масса идей и планов – этими качествами обладают секретари первичных ячеек Пинского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

Пинский районный комитет ОО «БРСМ» подвел итоги работы своих первичных организаций среди средних школ Пинского района, оценил проведенные ими акции и мероприятия, флэшмобы, конкурсы, семинары и так далее.

– Молодежь района активно участвовала в этих мероприятиях, а значит, они были интересны и полезны. Вдвойне приятно, что у нас есть лидеры в лице секретарей первичных организаций, которые всегда готовы подставить свое плечо и вести молодежь к поставленным целям, – отметил первый секретарь РК ОО «БРСМ» Александр Кондратюк.

По итогам работы за прошедший учебный год лучшими были признаны первички Валищенской, Сошненской, Молотковичской, Каллауровичской и Лыщенской средних школ. А лучшими секретарями первичных организаций средних учебных заведений стали учитель иностранного языка, педагог-организатор Валищенской СШ Анна Сокол, педагог-организатор Молотковичской СШ Ольга Пригодич, педагог-организатор, педагог социальный Сошненской СШ Ирина Волчкович. Поздравляем!

Наталья МИЛЕВСКАЯ