Слободан Симович: «Белорусы — самые сильные в мире, раз рискнули продолжать чемпионат. Как зритель я был этому рад. Но как футболист…»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок минского «Динамо» и БАТЭ Слободан Симович считает, что БАТЭ выиграет чемпионат Беларуси, передает «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу Parimatch.

- Когда во всей Европе футбол остановился, вы следили за чемпионатом Беларуси?

– Да, его показывали по сербским телеканалам. Ха, белорусы — самые сильные в мире, раз рискнули продолжать чемпионат. Как зритель я был этому рад. Но как футболист… Во всем мире бушует пандемия, и если бы мне пришлось выходить на поле, возникали бы всякие мысли. Переживал бы за родных, за старших. Для спортсменов коронавирус вроде не так опасен, мы молодые и крепкие. Но у каждого есть близкие…

- Есть уверенность, что БАТЭ вернет чемпионский титул?

– Думаю, так и будет. Хотя прошлый сезон стал тяжелым. Мы старались, но видите, как получилось. Очень уж хороший сезон провело брестское «Динамо», – сказал Симович.

В последних 4 выездных матчах минское «Динамо» забивает в 1-м тайме. На гол в ворота БАТЭ дают кэф 2.7! ⚽