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Слободан Симович: «Белорусы — самые сильные в мире, раз рискнули продолжать чемпионат. Как зритель я был этому рад. Но как футболист…»
26.06.2020 19:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок минского «Динамо» и БАТЭ
- Когда во всей Европе футбол остановился, вы следили за чемпионатом Беларуси?
– Да, его показывали по сербским телеканалам. Ха, белорусы — самые сильные в мире, раз рискнули продолжать чемпионат. Как зритель я был этому рад. Но как футболист… Во всем мире бушует пандемия, и если бы мне пришлось выходить на поле, возникали бы всякие мысли. Переживал бы за родных, за старших. Для спортсменов коронавирус вроде не так опасен, мы молодые и крепкие. Но у каждого есть близкие…
- Есть уверенность, что БАТЭ вернет чемпионский титул?
– Думаю, так и будет. Хотя прошлый сезон стал тяжелым. Мы старались, но видите, как получилось. Очень уж хороший сезон провело брестское «Динамо», – сказал Симович.
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Слободан Симович: «Белорусы — самые сильные в мире, раз рискнули продолжать чемпионат. Как зритель я был этому рад. Но как футболист…»
Бывший игрок минского «Динамо» и БАТЭ Слободан Симович считает, что БАТЭ выиграет чемпионат Беларуси, передает «Прессбол» со ссылкой на пресс-службу Parimatch.
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