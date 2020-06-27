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Евросоюз не откроется для беларусов. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 27 июня

27.06.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К раннему утру 27 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 9,71 миллиона. Скончались – 491,8 тысячи человек, излечились – 4,9 миллиона. Такие данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 2,5 миллиона;
  • Бразилия: 1,23 миллиона;
  • Россия: 619,9 тысячи;
  • Индия: 490,4 тысячи.
  • Британия: 310,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 125 тысяч;
  • Бразилия: 55 тысяч;
  • Британия: 43,5 тысячи;
  • Италия: 34,7 тысячи;
  • Франция: 29,8 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 по-прежнему быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Что говорит ВОЗ

В Европе впервые за несколько месяцев наблюдается всплеск коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. «В то время как Европейский регион сообщает о снижении доли глобальных случаев по сравнению с началом года, регион продолжает регистрировать почти 20 тысяч новых случаев и более 700 жертв ежедневно. На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев», – отметил Клюге.

Рост заболеваемости за последние две недели, по данным ВОЗ, наблюдается в 30 странах. Наибольшую тревогу вызывает ситуация в 11 из них: Армении, Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, Украине и Косове. «Если ничего не предпринимать, то системы здравоохранения в Европе вновь будут перегружены», – сказал Клюге. 

Главное по обстановке в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси уже 60 713 случая коронавируса (+331 за сутки). Поправились 42 689 человек (+1 241), умерли – 373 (+6).
  • Александр Лукашенко заявил, что Минская область по заболеваемости инфекцией следом за Витебском и Минском пошла вниз. «Мы меньше смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно не информативны, а смотрим на пневмонии. Любой вирус, этот тоже, действует на легкие, поэтому смотрим на пневмонии. Там сразу видим, есть вирус или нет, и лечим этих людей», – сказал президент.
  • Появился список стран, для которых ЕС откроет границы. Узнали, есть ли там Беларусь.
  • Вылет чартеров в Тиват (Черногория) снова отодвигается. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Беларуси. Сначала туроператоры планировали в этом сезоне отправить первых туристов в Черногорию 16 июня. Затем надеялись, что удастся осуществить старт цепочки в Тиват 1 июля. Теперь вылеты перенесены на 10 июля.
  • В Новополоцке впервые за две недели обновили информацию о ковиде. На 25 июня в этом городе зарегистрировано 539 эпизодов коронавируса. Выздоровели 373 пациента, на стационаре 29 человек, лечатся амбулаторно 110.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

 
Теги: Витебск
 
 
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К раннему утру 27 июня случаев коронавируса по всему миру насчитали уже 9,71 миллиона. Скончались – 491,8 тысячи человек, излечились – 4,9 миллиона. Такие данные...
 
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