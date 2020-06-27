О чём говорил Президент с работниками «Беларуськалия»? Все темы в одном материале

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После встречи с активом Солигорского района Президент посетил 4-е рудоуправление предприятия «Белкалий-Мигао», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупный инвестиционный проект региона, созданный совместно с китайскими партнерами. В свое время в новый завод вложили около 240 миллионов рублей. Здесь производят нитрат калия, свыше 90 % которого уходит на экспорт.

Там же Александр Лукашенко пообщался с работниками завода. Во время разговора затронули самые разные темы – от развития калийного производства и сохранении рабочих мест до борьбы с коронавирусом и возможных изменений Основного Закона.

Дмитрий Анисовец подробнее.





Соляные горы Солигорска давно стали туристическим брендом области. Но есть от них и экономический эффект: растут горы – растет бюджет страны. «Беларуськалий» – компания востребованная на мировых рынках и с большими амбициями. Сегодня уже и пятой части мировых поставок калийных удобрений недостаточно.

Прежних площадей не хватает. Расширяются за счет инвестиционных проектов. В 2019 году здесь выпустили более 12 миллионов тонн калийных удобрений. В планах за пять лет нарастить обороты как минимум еще на 3,5 миллиона тонн.





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Это производственная площадка нового перерабатывающего завода. Выпускают инновационную продукцию – нитрат калия. Повышает урожайность на полях страны и финансы предприятия. Уже сегодня более 90 % продукции идет на экспорт.





Константин Потрываев, директор предприятия «Белкалий-Мигао»:

Мы примерно будем потреблять процент от выпуска всего – то, что делает 4-е рудоуправление по минеральным калийным удобрениям. Кажется, цифра маленькая, всего 100 тонн в смену, в год это будет уже 55 тысяч тонн удобрений, которые перерабатывает наше предприятие. Это цифры, которые при строительстве второй очереди позволят занять примерно 5 процентов от мирового рынка всего нитрата калия, потому как основной производитель сейчас его – Чили, а основной потребитель – Европа. И наша цель – завоевать Европу.





Выйти на желаемые 15,5 млн тон продукции в год помогут также строящийся горно-обогатительный комбинат в Петрикове (запуск ГОКа предполагается в 2021 году) и Дарасинский рудник. Его планируют закончить в 2027-м.





Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия»:

В рамках модернизации, казалось бы, мы нарастили за последние пять лет практически 4 миллиона и при этом не построили ни одной обогатительной фабрики благодаря тем инвестициям, которые мы вложили в производство. И практически инвестиции, которые вкладывали, с одной стороны, может быть, кажется, большие (порядка 400 миллионов долларов), но они уже себя окупили через два года после их вложения и сегодня дают эффект.

Также диверсификация производства. Вот мы сегодня находимся на совместном предприятии «Белкалий-Мигао», которое выпускает нитрат калия, азотно-калийные удобрения. И, собственно говоря, это дополнительный продукт. Импортозамещающий продукт мы получаем. И с учетом тех перспектив развития мы планируем к 2030 году выйти на производство калийных удобрений в 15,5 миллиона тонн.





Дмитрий Анисовец, корреспондент:

На «Беларуськалии» важно не только качество, но и количество. Больше добудешь – больше продашь. Поэтому слово «рекорд» по-прежнему в почете. Здесь на 4-м рудоуправлении в мае зафиксировали историческое достижение – горняки подняли за сутки 55 тысяч 576 тонн руды.





Во время посещения завода Президент пообщался с командой крупнейшего белорусского предприятия. Говорили о частном – развитии калийной отрасли, будущем предприятия и сохранении рабочих мест. Обсуждали и глобальные вопросы. Александр Лукашенко подчеркнул, что выступает за перемены. Тем более на этом предприятии они на виду. Вот только менять устои нужно не революционным, а эволюционным путем. Принцип работает и экономике и в политике.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, конечно же, не стану ломать страну через колено, приватизировать, как тут некоторые предлагают. Я не стану наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху реформ и перемен так называемых, ненужных никому.

Я боюсь потери рабочих мест, я уже сталкивался с этим. Хорошо, что не пошли на глобальную приватизацию: когда приходил инвестор, ему не надо было 20 тысяч работающих (как у вас 20 с лишним), ему не нужны детские сады и прочее – это не профильные активы. Половину сокращаем, 10 тысяч оставляем, остальных выкинем на улицу. И куда я их буду девать? Поэтому мне такая приватизация не нужна, а все идут на приобретение активов, на приватизацию, подешевле купить и прибыль положить в карман и вывезти. Нам такая приватизация не нужна.

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В топе тем – безусловно, пандемия и предстоящая электоральная кампания. Что касается первого, тут все придельно ясно: выбрали свой путь, уверенно идем по нему, спасая жизни и не давая скатиться экономике.

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Уже традиционно люди обращаются к главе государства с вопросами, которые их действительно волнуют. Например, реконструкция дороги Минск – Микашевичи. Трасса для области стратегическая. Недалеко в Любанском районе строится Нежинский горно-обогатительный комбинат.





– В настоящее время идет реконструкция автомобильной дороги Минск – Микашевичи. На сегодняшний день до Слуцка дорога эта уже проложена. Нам известно, что в этом году планируется начать со строительства следующего этапа.

– С понедельника. Мы договорились с понедельника.

– Которая будет, вероятно, до деревни Ратково Солигорского района. Можно ли этот участок на этом этапе продлить еще на 14 километров до городского поселка Старобин?





– Мы договорились, что с понедельника, губернатор сказал, мы начнем строительство следующего участка дороги. А потом до вашей деревни после окончания этой эпопеи. Думаю, что мы до Микашевич дойдем, потому что нам эта дорога нужна. Поэтому, думаю, Иван Иванович, мы с тобой как-нибудь тут предприятие… Хотя что с твоего предприятия, что с бюджета – для меня одно и то же, ну, все-таки, наверное, надо бросить туда эту дорогу.

И это очень важно, потому что мы вот эту дорогу с Гомеля до Бреста (нижнюю эту дорогу, ты знаешь, она мимо Петрикова идет), наверное, будем строить следующим этапом, четырехполосную, чтобы перехватить транзит с юга России (Украина – нет), и мы хотим вот этот поток забрать через юг Беларуси на Брест и на Европу. Это большие деньги для нас. Мы сейчас ведем переговоры с банками европейскими (чего мы свои должны деньги вкладывать), будем их просить, чтобы они профинансировали нам эту дорогу. Это государственно-частное партнерство, поэтому будем стараться, чтобы частники вложились и государство.