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О чём говорил Президент с работниками «Беларуськалия»? Все темы в одном материале
27.06.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После встречи с активом Солигорского района Президент посетил 4-е рудоуправление предприятия «Белкалий-Мигао», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это крупный инвестиционный проект региона, созданный совместно с китайскими партнерами. В свое время в новый завод вложили около 240 миллионов рублей. Здесь производят нитрат калия, свыше 90 % которого уходит на экспорт.
Там же Александр Лукашенко пообщался с работниками завода. Во время разговора затронули самые разные темы – от развития калийного производства и сохранении рабочих мест до борьбы с коронавирусом и возможных изменений Основного Закона.
Соляные горы Солигорска давно стали туристическим брендом области. Но есть от них и экономический эффект: растут горы – растет бюджет страны. «Беларуськалий» – компания востребованная на мировых рынках и с большими амбициями. Сегодня уже и пятой части мировых поставок калийных удобрений недостаточно.
Прежних площадей не хватает. Расширяются за счет инвестиционных проектов. В 2019 году здесь выпустили более 12 миллионов тонн калийных удобрений. В планах за пять лет нарастить обороты как минимум еще на 3,5 миллиона тонн.
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Это производственная площадка нового перерабатывающего завода. Выпускают инновационную продукцию – нитрат калия. Повышает урожайность на полях страны и финансы предприятия. Уже сегодня более 90 % продукции идет на экспорт.
Константин Потрываев, директор предприятия «Белкалий-Мигао»:
Выйти на желаемые 15,5 млн тон продукции в год помогут также строящийся горно-обогатительный комбинат в Петрикове (запуск ГОКа предполагается в 2021 году) и Дарасинский рудник. Его планируют закончить в 2027-м.
Иван Головатый, генеральный директор «Беларуськалия»:
Также диверсификация производства. Вот мы сегодня находимся на совместном предприятии «Белкалий-Мигао», которое выпускает нитрат калия, азотно-калийные удобрения. И, собственно говоря, это дополнительный продукт. Импортозамещающий продукт мы получаем. И с учетом тех перспектив развития мы планируем к 2030 году выйти на производство калийных удобрений в 15,5 миллиона тонн.
Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Во время посещения завода Президент пообщался с командой крупнейшего белорусского предприятия. Говорили о частном – развитии калийной отрасли, будущем предприятия и сохранении рабочих мест. Обсуждали и глобальные вопросы. Александр Лукашенко подчеркнул, что выступает за перемены. Тем более на этом предприятии они на виду. Вот только менять устои нужно не революционным, а эволюционным путем. Принцип работает и экономике и в политике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я боюсь потери рабочих мест, я уже сталкивался с этим. Хорошо, что не пошли на глобальную приватизацию: когда приходил инвестор, ему не надо было 20 тысяч работающих (как у вас 20 с лишним), ему не нужны детские сады и прочее – это не профильные активы. Половину сокращаем, 10 тысяч оставляем, остальных выкинем на улицу. И куда я их буду девать? Поэтому мне такая приватизация не нужна, а все идут на приобретение активов, на приватизацию, подешевле купить и прибыль положить в карман и вывезти. Нам такая приватизация не нужна.
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В топе тем – безусловно, пандемия и предстоящая электоральная кампания. Что касается первого, тут все придельно ясно: выбрали свой путь, уверенно идем по нему, спасая жизни и не давая скатиться экономике.
Уже традиционно люди обращаются к главе государства с вопросами, которые их действительно волнуют. Например, реконструкция дороги Минск – Микашевичи. Трасса для области стратегическая. Недалеко в Любанском районе строится Нежинский горно-обогатительный комбинат.
– В настоящее время идет реконструкция автомобильной дороги Минск – Микашевичи. На сегодняшний день до Слуцка дорога эта уже проложена. Нам известно, что в этом году планируется начать со строительства следующего этапа.
– Мы договорились, что с понедельника, губернатор сказал, мы начнем строительство следующего участка дороги. А потом до вашей деревни после окончания этой эпопеи. Думаю, что мы до Микашевич дойдем, потому что нам эта дорога нужна. Поэтому, думаю, Иван Иванович, мы с тобой как-нибудь тут предприятие… Хотя что с твоего предприятия, что с бюджета – для меня одно и то же, ну, все-таки, наверное, надо бросить туда эту дорогу.
И это очень важно, потому что мы вот эту дорогу с Гомеля до Бреста (нижнюю эту дорогу, ты знаешь, она мимо Петрикова идет), наверное, будем строить следующим этапом, четырехполосную, чтобы перехватить транзит с юга России (Украина – нет), и мы хотим вот этот поток забрать через юг Беларуси на Брест и на Европу. Это большие деньги для нас. Мы сейчас ведем переговоры с банками европейскими (чего мы свои должны деньги вкладывать), будем их просить, чтобы они профинансировали нам эту дорогу. Это государственно-частное партнерство, поэтому будем стараться, чтобы частники вложились и государство.
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Новости Беларуси. После встречи с активом Солигорского района Президент посетил 4-е рудоуправление предприятия «Белкалий-Мигао», сообщили в программе Новости «24...
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