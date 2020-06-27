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Прогноз по валютам: доллар и евро готовы вырасти

27.06.2020 06:40 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– На внешних валютных рынках эта неделя закончилась относительно спокойно.

Пара евро/доллар, несмотря на некоторые колебания в течение недели, по итогам не изменилась, осталась на уровне 1,1220.

Российский рубль укрепился к доллару и евро.

Доллар подешевел с 69,4 до 69,1 российского рубля, или на 0,4%.

Евро снизился с 77,9 до 77,6 российского рубля, или на те же 0,4%.

Белорусский рубль на этой неделе снизился ко всем трем иностранным валютам. Доллар за неделю подорожал на 0,35%, евро вырос на 0,37%, а российская валюта выросла чуть сильнее - на 0,79%.

фото: Myfin.by

В результате после двух недель укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине. Ее стоимость выросла на 0,57%.

На начавшейся неделе можно ожидать продолжения умеренного роста иностранных валют.

Доллар может вырасти до 2,39 белорусского рубля.

Евро может подорожать до 2,69 белорусского рубля.

А российский рубль к концу недели может стоить 3,48 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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