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Выпускные в масках: в Беларуси студенты медуниверситета получили дипломы

27.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В большинстве белорусских вузов отменили торжественные выпускные из-за пандемии коронавируса. Как простились со студенчеством в медицинском университете Минска, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Особенный выпуск в этом году на факультете педиатрии. Он юбилейный – сорок пятый по счету. И здесь решили устроить традиционную церемонию. Гимн «Гаудеамус» и клятва Гиппократа в актовом зале университета звучали шесть раз. Дело в том, что выпускников разделили на группы, чтобы избежать большого скопления людей в помещении.

«Соблюдены все меры безопасности для того, чтобы предупредить развитие инфекции. Тем более все выпускники, большинство из них, работали и работают в клиниках по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», – пояснил декан педиатрического факультета Владимир Бобровничий.

Этот выпуск университет не забудет. И пусть на памятных фотографиях улыбки будут закрыты масками, главное – праздник состоялся.

«День для нас самый главный. Непривычно, да. Но радость от этого дня никак меньше не стала. Рады, что все организовали, несмотря на данную ситуацию. Конечно, грустно расставаться с университетом», – поделились выпускницы педиатрического факультета Анастасия Дмитрущенкова и Любовь Жирко.

Некоторые факультеты вели прямую трансляцию церемонии вручения дипломов, чтобы в режиме онлайн к выпускникам могли присоединиться родные и друзья. В этом году в Беларуси медицинские вузы окончили около трех тысяч человек.



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Теги: Минск
 
 
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В медицинском университете Минска на факультете педиатрии решили устроить традиционную церемонию с соблюдением всех санитарных требований.
 
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