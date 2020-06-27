«Загаженная вода», новая Конституция, майор и вышиванка, 10 августа Макея и спасенный малыш - все за вчера

Лукашенко съедил в Солигорск к шахтерам и там пообещал, что новый вариант Конституции будет подготовлен в ближайшие два года — пока ему не нравится все, что предлагали. А возвращение к Конституции образца 1994 года он считает движением назад: «Не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые „альтернативные“ не предлагали». (Кстати, можем вот здесь быстро объяснить, что это за документ и чем отличается от того варианта Конституции, который действует теперь). Ну и посетовал там, что «все наши „альтернативщики“ кричат: „Пераменаў, пераменаў!“ — но никто не говорит, какие перемены [нужны]».
А мы послушали дочь «некоторого альтернативного» Виктора Бабарико Марию. «Я всегда знала, но сейчас мне очень приятно, что нас окружает столько добрых и светлых людей. Верю, что вы не дадите в обиду моих папу и брата и всех тех, кто несправедливо пострадал», — заявила она. Мария рассказала, что впервые ее отец задумался о выдвижении в президенты в конце 2019 года, и процитировала отца, сказавшего: «Маша, я знаю, что нужно делать. И что я скажу внукам? Я знал и побоялся?»
Очень интересно пообщались вчера и с главой МИДа Владимиром Макеем. Он рассказал, почему режим не ослаб, «как хочется думать некоторым», кто вмешивается во внутренние дела Беларуси и в выборы и в какой стране он хочет проснуться 10 августа. А, и о задержании одного из претендентов, конечно: «Я не представляю, как может действующий президент, один из кандидатов в президенты, принять такое решение [о задержании Бабарико] в разгар серьезной политической кампании, не имея на то достаточно серьезных оснований. Наверное, были взвешены все за и против».
Хорошая новость: на свободу по амнистии вышел уникальный врач Андрей Савченко. В феврале 2019 года, несмотря на просьбы пациентов, бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й больницы Минска отправили в колонию на 2,5 года по обвинению во взятке в три тысячи белорусских рублей. Все время следствия и судов врача поддерживали его пациенты, они даже приходили в суд на апелляцию со словами: «Он гений, заменить его нельзя».
Днем 25 июня стало известно, что к администратору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику пришли с обыском. Уже вечером того же дня выяснилось: возбуждено уголовное дело, а сам молодой человек находится на Окрестина. (Там же вчера нашлись, кстати, и брестские блогеры Петрухин и Кабанов.) Чем занимается Игорь Лосик, откуда он взялся и что за Telegram-канал ведет, объясняем в этом тексте.
Кстати, слышали, что около магазина Symbal.by вчера ездил мужчина на тракторе и поливал тротуар водой. Рядом в очереди стоят люди. Кроме того, что на землю выливается так необходимая сейчас Минску вода, пользователей возмутил еще один нюанс: водитель показал неприличный жест человеку, снимающему происходящее на камеру.
Вот у нас очень непростая история — о том, как мужчина взыскивает с бывшей жены и ребенка-инвалида 2124 рубля. У нее описали все имущество, хоть Ольга и объясняла судебным исполнителям, что телевизоры принадлежат ее родителям, а кресло-кокон, мультиварка и блендер — это необходимые вещи для ребенка-инвалида, с их помощью она осуществляет за ней уход.
А вот большой текст про «зарплатное рабство». Вы же знаете, что, устраиваясь на новую работу, белорусам часто приходится сменить еще и банк. То есть — завести зарплатную карточку там, где обслуживается наниматель, даже если самого работника в прежнем банке все устраивало. Иногда это приходится сделать и без смены работы, если наниматель решает уйти в другой банк (так, например, произошло с некоторыми госпредприятиями, которым по указу сверху поручили перейти на обслуживание в государственные банки). Давайте разберемся, к чему все эти сложности.
Смотрите, какой молодец: на Брестчине 13-летний мальчишка нашел и спас пропавшего из дома малыша. «В яме сидит, весь зареванный, все лицо в волдырях». Вот вам вся история.
Мы побывали в витебском дворе, который хвалил их мэр. Двор просто утопает в зелени и цветах. Чего здесь только нет: и уксусные деревья, и сирень, и акации, и каштаны, и розы, и пионы, и гортензии, и форзиция… Да что там клумбы, у местных даже есть собственная роща! Березы, липы и клены в ней посадили лет 18 назад. Рассказываем, кто творит такую красоту — иногда, правда, со слезами на глазах.
Если у вас есть велосипед, то вы точно столкнулись с той же проблемой, что и водители легковушек: а куда, собственно, девать транспорт после того, как покатался? AUTO.TUT.BY расскажет вам, какие варианты сейчас есть у велосипедистов — и почему они не работают.
О СПОРТЕ
«Ливерпуль» сошел с ума после долгожданного чемпионства! Счастливый Клопп во время победного интервью поздравлял болельщиков и просил их оставаться дома или отметить это прекрасный день на крыльце. Но город на берегу Мерси гудел, как в лучшие времена — слишком долго «красные» этого ждали. Только посмотрите на радость фанатов!
Спортсменка из Смолевичей Марина Лобач стала первой советской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Свое золото в многоборье она выиграла на Играх в Сеуле в 18 лет. Вчера Лобач исполнилось 50. Как сложилась жизнь прославленной гимнастки, которая переквалифицировалась в тренера, и каких принципов она придерживается — в этом материале.
Кстати. После событий последних дней редактор нашего отдела «Общество» Ульяна Бобоед больше не могла молчать о происходящем — и написала мнение о том, почему власть не умеет разговаривать с обществом. «Иногда кажется, если бы была возможность выстраивать и закрывать границы не только по периметру, но и внутри страны, белорусская власть с удовольствием поставила бы вокруг себя заборчик — от коронавируса, вонючей воды, недовольных и тех, кто постоянно об этом напоминает, — журналистов».
Будьте честны с собой и проведите эти выходные спокойно, друзья. Продолжаем работать для вас.
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.