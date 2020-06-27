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«Загаженная вода», новая Конституция, майор и вышиванка, 10 августа Макея и спасенный малыш - все за вчера

27.06.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Минск, вы там как, держитесь без хорошей воды? Рядовая ситуация, говорит власть, если бы не выборы — вы бы вообще внимания не обратили! Зачем только тогда Мингорисполком обратился в прокуратуру?.. «Я отъехал, а вы в Минске воду загадили», — угадаете, чья фраза? Санслужбы, кстати, до сих пор не рекомендуют эту воду пить, имейте в виду (или работники госорганизаций не знают этого до сих пор, так как у них возникли сложности с заходом на TUT.BY?), а глава Фрунзенского района тем временем ответил своим жителям на неудобные вопросы. Минздрав вчера рассказал, по каким показателям вода в Минске была некачественной, а мы снова спросили химиков, что могут значить эти данные и откуда это все могло взяться в водопроводной воде.


Ай, уезжайте-ка лучше из города, наверное — тем более погода способствует (ладно, скажем прямо: жара такая, что даже рыба не выдерживает и вообще ситуация на водоемах так себе). Ну, а мы пока быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера.

ВАЖНОЕ

  • Лукашенко съедил в Солигорск к шахтерам и там пообещал, что новый вариант Конституции будет подготовлен в ближайшие два года — пока ему не нравится все, что предлагали. А возвращение к Конституции образца 1994 года он считает движением назад: «Не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые „альтернативные“ не предлагали». (Кстати, можем вот здесь быстро объяснить, что это за документ и чем отличается от того варианта Конституции, который действует теперь). Ну и посетовал там, что «все наши „альтернативщики“ кричат: „Пераменаў, пераменаў!“ — но никто не говорит, какие перемены [нужны]».
  • А мы послушали дочь «некоторого альтернативного» Виктора Бабарико Марию. «Я всегда знала, но сейчас мне очень приятно, что нас окружает столько добрых и светлых людей. Верю, что вы не дадите в обиду моих папу и брата и всех тех, кто несправедливо пострадал», — заявила она. Мария рассказала, что впервые ее отец задумался о выдвижении в президенты в конце 2019 года, и процитировала отца, сказавшего: «Маша, я знаю, что нужно делать. И что я скажу внукам? Я знал и побоялся?»


  • Еще Лукашенко в Солигорске, кстати, рассказал, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад и сколько в Беларуси «тяжелых» пациентов.
  • Очень интересно пообщались вчера и с главой МИДа Владимиром Макеем. Он рассказал, почему режим не ослаб, «как хочется думать некоторым», кто вмешивается во внутренние дела Беларуси и в выборы и в какой стране он хочет проснуться 10 августа. А, и о задержании одного из претендентов, конечно: «Я не представляю, как может действующий президент, один из кандидатов в президенты, принять такое решение [о задержании Бабарико] в разгар серьезной политической кампании, не имея на то достаточно серьезных оснований. Наверное, были взвешены все за и против».
  • В Гродно вчера прошла очередная акция солидарности — малочисленная, милиции было больше, чем участников, — и там задержали восемь человек.


  • А в Москве суд вынес обвинительный приговор трем фигурантам дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Вот здесь подробнее.

ИНТЕРЕСНОЕ

  • Кстати, вы знаете, почему у нас дорогие квартиры в Минске? Лукашенко объяснил.
  • Хорошая новость: на свободу по амнистии вышел уникальный врач Андрей Савченко. В феврале 2019 года, несмотря на просьбы пациентов, бывшего заведующего эндоскопическим отделением 9-й больницы Минска отправили в колонию на 2,5 года по обвинению во взятке в три тысячи белорусских рублей. Все время следствия и судов врача поддерживали его пациенты, они даже приходили в суд на апелляцию со словами: «Он гений, заменить его нельзя».
  • Днем 25 июня стало известно, что к администратору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику пришли с обыском. Уже вечером того же дня выяснилось: возбуждено уголовное дело, а сам молодой человек находится на Окрестина. (Там же вчера нашлись, кстати, и брестские блогеры Петрухин и Кабанов.) Чем занимается Игорь Лосик, откуда он взялся и что за Telegram-канал ведет, объясняем в этом тексте.
  • А вот у нас история о том, как 23 июня майор МЧС Дмитрий Шафранский оказался в очереди в магазин Symbal.by — хотел купить вышиванки, — но был задержан, а после этого лишился работы. Поговорили об этом ним, друзьями, коллегами и МЧС.

  • Кстати, слышали, что около магазина Symbal.by вчера ездил мужчина на тракторе и поливал тротуар водой. Рядом в очереди стоят люди. Кроме того, что на землю выливается так необходимая сейчас Минску вода, пользователей возмутил еще один нюанс: водитель показал неприличный жест человеку, снимающему происходящее на камеру.
  • А видели, что теперь есть в галерее «АРТ-Беларусь»? Там выставлены три работы художника Парижской школы Осипа Любича. Их передал для экспозиции анонимный частный коллекционер — после того, как Следственный комитет наложил арест на более чем 100 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка.
  • Вот у нас очень непростая история — о том, как мужчина взыскивает с бывшей жены и ребенка-инвалида 2124 рубля. У нее описали все имущество, хоть Ольга и объясняла судебным исполнителям, что телевизоры принадлежат ее родителям, а кресло-кокон, мультиварка и блендер — это необходимые вещи для ребенка-инвалида, с их помощью она осуществляет за ней уход.
  • А вот большой текст про «зарплатное рабство». Вы же знаете, что, устраиваясь на новую работу, белорусам часто приходится сменить еще и банк. То есть — завести зарплатную карточку там, где обслуживается наниматель, даже если самого работника в прежнем банке все устраивало. Иногда это приходится сделать и без смены работы, если наниматель решает уйти в другой банк (так, например, произошло с некоторыми госпредприятиями, которым по указу сверху поручили перейти на обслуживание в государственные банки). Давайте разберемся, к чему все эти сложности.


  • Смотрите, какой молодец: на Брестчине 13-летний мальчишка нашел и спас пропавшего из дома малыша. «В яме сидит, весь зареванный, все лицо в волдырях». Вот вам вся история.
  • Мы побывали в витебском дворе, который хвалил их мэр. Двор просто утопает в зелени и цветах. Чего здесь только нет: и уксусные деревья, и сирень, и акации, и каштаны, и розы, и пионы, и гортензии, и форзиция… Да что там клумбы, у местных даже есть собственная роща! Березы, липы и клены в ней посадили лет 18 назад. Рассказываем, кто творит такую красоту — иногда, правда, со слезами на глазах.
  • Еще можем традиционно рассказать, как за месяц подорожала наша жизнь — сравнили цены на один набор продуктов в трех магазинах. За июнь некоторые продукты прилично прибавили в стоимости, а на сезонные овощи цены падали не очень активно.
  • Если у вас есть велосипед, то вы точно столкнулись с той же проблемой, что и водители легковушек: а куда, собственно, девать транспорт после того, как покатался? AUTO.TUT.BY расскажет вам, какие варианты сейчас есть у велосипедистов — и почему они не работают.

О СПОРТЕ

  • «Ливерпуль» сошел с ума после долгожданного чемпионства! Счастливый Клопп во время победного интервью поздравлял болельщиков и просил их оставаться дома или отметить это прекрасный день на крыльце. Но город на берегу Мерси гудел, как в лучшие времена — слишком долго «красные» этого ждали. Только посмотрите на радость фанатов!


  • Спортсменка из Смолевичей Марина Лобач стала первой советской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Свое золото в многоборье она выиграла на Играх в Сеуле в 18 лет. Вчера Лобач исполнилось 50. Как сложилась жизнь прославленной гимнастки, которая переквалифицировалась в тренера, и каких принципов она придерживается — в этом материале.
  • А знаете, что купила наша теннисистка Саша Саснович после первого крупного выигрыша? Рассказываем напоследок.

Все новости пятницы, 26 июня

Кстати. После событий последних дней редактор нашего отдела «Общество» Ульяна Бобоед больше не могла молчать о происходящем — и написала мнение о том, почему власть не умеет разговаривать с обществом. «Иногда кажется, если бы была возможность выстраивать и закрывать границы не только по периметру, но и внутри страны, белорусская власть с удовольствием поставила бы вокруг себя заборчик — от коронавируса, вонючей воды, недовольных и тех, кто постоянно об этом напоминает, — журналистов». 

Будьте честны с собой и проведите эти выходные спокойно, друзья. Продолжаем работать для вас.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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