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Прямую линию с жителями области провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

27.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямую линию с жителями области провел заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко

Значительная часть вопросов традиционно касалась сферы ЖКХ. Жителей частного сектора в микрорайоне Фабричный в Гродно волнует вопрос проведения сетей канализации. Проект сделан, и они хотят, чтобы работы были выполнены в короткие сроки.

Еще один вопрос поступил тоже из Гродно от жителей улицы Поповича. По словам позвонивших, здесь не хватает урн для мусора по нечетной стороне улицы, несвоевременно ведется уход за кустарниками. Подобная проблема есть и по улице Клецкова, где несвоевременно косят траву. Жители дома №14 по этой же улице пожаловались, что у них не работает лифт. Специалисты ОАО «Гроднолифт» оперативно выедут на место и примут необходимые меры.

Гродненцы обратили также внимание, что в панельном доме по улице Комарова нарушена герметичность стыков. В Новогрудке необходим ремонт дома по улице Чехова и благоустройство двора. Во всех случаях было дано поручение специалистам, выехать на место и принять оптимальное и эффективное решение.

Один из звонков был не с вопросом, а с предложением. Жители областного центра обратили внимание на необходимость развития сети велодорожек в городе и продолжение практики понижения бордюрного камня. Как было отмечено, в ближайшие годы намечено развитие городского велосипедного транспорта, и эти инициативы будут учтены.

Из поселка Любча Новогрудского района поступила просьба завершить асфальтирование улицы Рысинского. Поселок включен в комплексную программу по благоустройству и развитию малых населенных пунктов на 2020 год, которая предусматривает приведение в порядок дорог, ремонт социальных объектов, модернизацию инженерных сетей.

Жителей улицы Барановичской в Гродно волнует вопрос состояния дороги, которая размывается дождями. Обратившихся заверили, что на улице проведут подсыпку полотна.

Поступили также вопросы, касающиеся транспортного обслуживания. В частности, высказано пожелание, чтобы маршрутное такси № 15 доезжало до агрогородка Путришки Гродненского района. Вопрос будет дополнительно изучен специалистами, а ответ будет дан в установленный законодательством срок.

Звонившие интересовались также развитием ситуации с коронавирусом. Гродненцы выражали обеспокоенность, что некоторые жители города игнорируют масочный режим, не носят перчатки, не соблюдают социальную дистанцию, чтобы обезопасить себя от вируса. Все рекомендации о мерах профилактики вирусных заболеваний изложены на медицинском портале «Здоровый Гродно».

Всего на прямую линию поступило свыше 30 звонков.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Значительная часть вопросов традиционно касалась сферы ЖКХ. Жителей частного сектора в микрорайоне Фабричный в Гродно волнует вопрос проведения сетей...
 
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