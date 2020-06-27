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Олимпийский чемпион Лесун о коронавирусе в Беларуси: Не очень понимаю, зачем президент это делал
27.06.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Олимпийский чемпион в современном пятиборье Александр Лесун
— Понимаете, почему президент Беларуси Александр Лукашенко не боится коронавируса?
— Нет. Я бывшей жене и ребенку сказал закрыться в квартире на четыре недели. Лишь бы они никуда не выходили. Понимаю, как им было тяжело, но риск в Беларуси заразиться равнялся практически 100%. Не очень понимаю, зачем президент это делал. Можно пошутить, но смешного мало на самом деле.
— Как оцените, то, что сейчас происходит в Беларуси?
— Поддерживаю людей, которые говорят, что нужны честные выборы. Мне все равно, кто победит. Но сам факт того, что ситуация в этом направлении может изменится, радует. Я хоть уже и не резидент Беларуси, но у меня там живут друзья, семья. Люблю белорусский народ. Желаю ему только счастья, — заявил Лесун.
Напомним, Лесун родился в Борисове и до 2008-го года выступал за сборную Беларуси. После Олимпийских игр в Пекине перебрался в Россию. В 2016 году стал олимпийским чемпионом, тогда же признан лучшим спортсменом России 2016 года (номинация «Гордость России»).
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Олимпийский чемпион в современном пятиборье Александр Лесун прокомментировал предстоящие выборы.
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