Олимпийский чемпион Лесун о коронавирусе в Беларуси: Не очень понимаю, зачем президент это делал

Источник материала: Tut.by

Олимпийский чемпион в современном пятиборье Александр Лесун прокомментировал sportbox.ru предстоящие выборы президента в Беларуси.



Фото с сайта pentathlon.by

— Понимаете, почему президент Беларуси Александр Лукашенко не боится коронавируса?

— Нет. Я бывшей жене и ребенку сказал закрыться в квартире на четыре недели. Лишь бы они никуда не выходили. Понимаю, как им было тяжело, но риск в Беларуси заразиться равнялся практически 100%. Не очень понимаю, зачем президент это делал. Можно пошутить, но смешного мало на самом деле.

— Как оцените, то, что сейчас происходит в Беларуси?

— Поддерживаю людей, которые говорят, что нужны честные выборы. Мне все равно, кто победит. Но сам факт того, что ситуация в этом направлении может изменится, радует. Я хоть уже и не резидент Беларуси, но у меня там живут друзья, семья. Люблю белорусский народ. Желаю ему только счастья, — заявил Лесун.

Напомним, Лесун родился в Борисове и до 2008-го года выступал за сборную Беларуси. После Олимпийских игр в Пекине перебрался в Россию. В 2016 году стал олимпийским чемпионом, тогда же признан лучшим спортсменом России 2016 года (номинация «Гордость России»).