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Гончаренко, возможно, будет руководить ЦСКА в матче с «Динамо». Он получил разрешение не проходить карантин («СЭ»)

27.06.2020 18:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, возможно, будет руководить командой в сегодняшнем матче с «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

Несмотря на то, что после поражения от «Зенита» (0:4) специалист уехал в Беларусь, после прохождения тестов на коронавирус Гончаренко получил отдельное разрешение не проходить 14-дневный карантин для иностранцев, прибывающих на территорию РФ.

Утверждается также, что Гончаренко может доработать в ЦСКА до конца сезона.

Пока ЦСКА готовит старший тренер Сергей Овчинников.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, возможно, будет руководить командой в сегодняшнем матче с «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
 
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