|
Гончаренко, возможно, будет руководить ЦСКА в матче с «Динамо». Он получил разрешение не проходить карантин («СЭ»)
27.06.2020 18:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Несмотря на то, что после поражения от «Зенита» (0:4) специалист уехал в Беларусь, после прохождения тестов на
Утверждается также, что Гончаренко может доработать в ЦСКА до конца сезона.
Пока ЦСКА готовит старший тренер Сергей Овчинников.
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гончаренко, возможно, будет руководить ЦСКА в матче с «Динамо». Он получил разрешение не проходить карантин («СЭ»)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, возможно, будет руководить командой в сегодняшнем матче с «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)