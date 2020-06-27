﻿ «Незнакомые люди говорят спасибо». Телеведущий написал пост в поддержку Symbal.by, ОНТ не показало его программу. 21.by
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«Незнакомые люди говорят спасибо». Телеведущий написал пост в поддержку Symbal.by, ОНТ не показало его программу

27.06.2020 18:17 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 июня на телеканале ОНТ должен был выйти очередной выпуск программы «Приключения капитана Врангеля», однако передачу не показали. Накануне ее ведущий Дмитрий Врангель высказал возмущение в соцсетях по поводу брутальных задержаний у магазина Symbal.by. «Такой опасности за свою жизнь и жизнь своих близких я не испытывал, как сегодня», — написал он. Дмитрий считает, что именно его позиция стала причиной снятия программы с эфира. Представитель телеканала говорит, что не стоит искать политический подтекст.


Дмитрий Врангель Фото: vrangel.tv

— Около пяти лет мы сотрудничаем с телеканалом ОНТ, — рассказывает TUT.BY Дмитрий Врангель. — «Приключения капитана Врангеля» — программа о путешествиях, абсолютно авторский проект. Все производство за наши собственные средства (супруга Дмитрия также занимается созданием программы — Прим. TUT.BY), все полученные деньги мы вкладывали в развитие. Так что от написания сценария до финального монтажа — это наша работа. Кроме того, мы сами находим партнеров программы, то есть рекламодателей. А ОНТ покупает готовый продукт. У нас заключен контракт на год, до конца 2020-го, каждую неделю выходит по программе. В конце месяца с нами рассчитываются.

В эту пятницу, 26 июня, должна была выйти программа про Кубу. Неожиданно друзья сообщили Дмитрию, что выпуска не было в эфире. Он проверил — действительно «Приключения капитана Врангеля» не показали.

— Я позвонил нашему куратору на телеканале, мне подтвердили, что руководство приказало не пускать программу в эфир. За объяснениям сказали обращаться к руководству, я позвонил, в ответ пришла смс «Я занят», на этом все. То есть никаких объяснений мы так и не получили, — поясняет собеседник.

Дмитрий связывает решение телеканала с тем, что накануне на своей странице в соцсетях он возмутился поведением сотрудников ОМОН, которые приехали к очереди, стоящей у магазина Symbal.by и начали брутально задерживать людей.

«Я не вижу разницы между ОПГ РБ 80−90-х и сегодняшним днем! Тогда, в 90-х, мальчишек и бабушек по дворам не щемили, в угол, как животных не загоняли, людей в плену массово не держали. Такой опасности за свою жизнь и жизнь своих близких я не испытывал как сегодня!» — написал телеведущий.

Дмитрий признается, что ожидал: его шаг могут не одобрить коллеги на государственном телеканале, но не предполагал, что его вообще выбросят из эфира. Врангель, кроме работы на телевидении, вел также корпоративы и концерты, но в связи с коронавирусом все мероприятия на паузе, так что единственным доходом оставалась работа на ТВ.

— Я признаю, это был эмоциональный шаг, но меня просто поразило, как хватают молодежь, как молодые ребята, бабушка какая-то просто в страхе убегают от милиции, — говорит он. — Так быть не должно! И хочу сказать, что второй день мне идут сообщения даже от незнакомых людей, которые выражают поддержку, второй день с женой всем отвечаем. Люди начали массово подписываться на наш канал в Youtube, за что им большое спасибо. Когда написали, что мою программу сняли с эфира на ОНТ, мне позвонило четыре бизнесмена и предложили работу и помощь. Незнакомые люди в центре Минска подходят, жмут руку и говорят: «Спасибо».

Пресс-секретарь телеканала ОНТ Ирина Ромбальская говорит, что не стоит искать в произошедшем политический подтекст:

— Дмитрий Врангель не является сотрудником телеканала ОНТ, мы покупали у него рубрику для утреннего вещания, — пояснила Ирина. — Мы сократили пять-шесть рубрик, не только «Приключения капитана Врангеля», но также Афишу, Экранный гид, в том числе в целях экономии. Что касается проекта Дмитрия, это программа о путешествиях, последние три месяца он никуда не ездит — коронавирус, и мы вынужденно ставили повторы. Руководитель утреннего вещания Татьяна Рудаковская объяснила Дмитрию, что пока его рубрика выходить не будет. Да, у нас заключен контракт на 44 материала в год, но не прописано, что мы должны выпускать программы каждую неделю. Мы готовы и дальше сотрудничать — были бы предложения.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель телеканала говорит, что не стоит искать политический подтекст.
 
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