|
С выпускниками Белорусского государственного медицинского университета встретился министр здравоохранения
27.06.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТоржественные церемонии вручения дипломов, слова напутствия и благодарности и, конечно, волнение выпускников, родителей и наставников - отличительная черта жарких дней конца июня. Казалось бы,
В этом году медуниверситет выпустил свыше тысячи новоиспеченных врачей
В свою очередь выпускники задавали руководителю ведомства интересующие вопросы: о развитии отраслей медицины, поддержке молодых специалистов и предоставлении жилья. В этом году медуниверситет выпустил свыше тысячи новоиспеченных врачей.
В медицинской сфере - более 8 тысяч молодых специалистов
Свыше тысячи студентов Белорусского государственного медицинского университета работали в учреждениях здравоохранения, где находились пациенты с коронавирусной инфекцией. Отметим, всего в медицинской сфере сегодня работают более 8 тысяч молодых специалистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С выпускниками Белорусского государственного медицинского университета встретился министр здравоохранения
Торжественные церемонии вручения дипломов, слова напутствия и благодарности и, конечно, волнение выпускников, родителей и наставников - отличительная черта...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)