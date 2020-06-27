Источник материала: БT





В этом году медуниверситет выпустил свыше тысячи новоиспеченных врачей





В медицинской сфере - более 8 тысяч молодых специалистов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С выпускниками Белорусского государственного медицинского университета встретился министр здравоохранения Торжественные церемонии вручения дипломов, слова напутствия и благодарности и, конечно, волнение выпускников, родителей и наставников - отличительная черта...

Торжественные церемонии вручения дипломов, слова напутствия и благодарности и, конечно, волнение выпускников, родителей и наставников - отличительная черта жарких дней конца июня. Казалось бы,. С выпускниками Белорусского государственного медицинского университета встретился министр здравоохранения. Общение в неформальной обстановке. Владимир Караник поблагодарил тех ребят, кто проявил неравнодушие и внес свой профессиональный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.В свою очередь выпускники задавали руководителю ведомства интересующие вопросы: о развитии отраслей медицины, поддержке молодых специалистов и предоставлении жилья. В этом году медуниверситет выпустил свыше тысячи новоиспеченных врачей.Свыше тысячи студентов Белорусского государственного медицинского университета работали в учреждениях здравоохранения, где находились пациенты с коронавирусной инфекцией. Отметим, всего в медицинской сфере сегодня работают более 8 тысяч молодых специалистов.