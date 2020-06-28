«С прививкой от популизма и социализма». Кирилл Рудый о Юрии Зиссере и будущем Беларуси

Источник материала: Tut.by

С Юрием Анатольевичем мы познакомились в январе 2016 года. Случайно. В бассейне «Президент-отеля». Там мы плавали по утрам, как и в жизни, каждый по своей дорожке… Тогда же он подарил мне свою книгу «Маркетинг online». Потом в июле 2017 года написал отзыв на рукопись моей книги «Потому что так решили мы» и помог получить консультацию у известного белорусского культуролога Юлии Чернявской — его супруги.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

28 июня 2020 года Юрию Зиссеру исполнилось бы 60 лет. Он много сделал для нашей страны. Он был уверен, что от нас самих в этой жизни зависит гораздо больше, чем от внешних обстоятельств. И своим примером наглядно это показывал. А еще он очень любил мечтать и рассуждать о будущем страны. Каким оно должно быть. И что мы сами должны для этого сделать. «Чем больше мы будем делать для себя и других — тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость», — так говорил он на празднике, посвященном 100-летию провозглашения БНР. TUT.BY запускает цикл, посвященный Юрию Зиссеру, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Объединяет цикл название самой известной речи Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта».

Мне он не показался романтиком или мечтателем о будущем Беларуси. Не был он и слепым идеалистом. Такие, как он, верят фактам больше, чем себе и своим идеалам. Отстаивают порядок цифр. Отвергают произвол эмоций и действий. Думаю, его образ будущего Беларуси тогда имел четкие очертания и примеры, как Израиль или Эстония. Достичь этого образа можно только так, как сделали эти и другие успешные страны. И никак иначе.

Каким сегодня хотелось бы видеть будущее Беларуси? Предсказуемым. С постоянно растущей экономикой и улучшающейся жизнью. С привычкой, что завтра будет точно лучше, чем вчера. С прививкой от популизма и социализма. Будущее, открытое для экспериментов и возможностей. Притягивающее людей из разных стран и профессий. С приезжающей учиться и работать молодежью и уезжающими отдыхать и путешествовать стариками. С понятными без разъяснений правилами, общечеловеческими ценностями.

В будущем Беларуси нет простых решений. Или ждать, или догонять. В обоих случаях некомфортно. В первом — время замедляется и движется назад, противоречит эволюции. Во втором — ускоряется и опережает нас, угрожает выбросить неуспевающих. В нашем историческом периоде мы, как и многие другие страны, обречены не совпадать с мировым течением жизни. Но есть возможность здесь и сейчас получить удовлетворение от самого движения, а не от его результатов. От постоянства роста, а не осознания его цели.

Мы говорили и о Китае. Какие мы непохожие. Там нет давления на бизнес. Ведь это одна из опор власти, которая дает экономический рост. Для нас было удивительно, как прокуратура в Китае возбуждает дела против тех, кто препятствует развитию частного сектора, как до местных властей доводят показатели по сокращению неэффективных и избыточных производств. С одной стороны, в экономике там нет «самоедства», когда государство само себя контролирует и наказывает. С другой стороны, в политике, пропаганде, цензуре там нет неопределенности — нет других цветов, кроме красного.

Свободу нужно искать внутри себя. Юрий Анатольевич как-то сказал мне, что «внутреннюю свободу отлично воспитывают, как ни странно, уроки пения». Свой урок пения он преподал в 2017 году на авиарейсе «Минск — Львов», когда ему с супругой запретили петь на борту «Белавиа». Но тот прерванный урок, конечно, не заставил его делать то, что ему нравилось. Последний раз мы общались в феврале 2020 года за 3 месяца до его смерти. Обсудили коронавирус, здоровье, новые возможности, его последними напутствующими словами были: «Мне нравится ваш оптимизм!».