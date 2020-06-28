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В Польше начались выборы президента

28.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Польше начались выборы президента

Президентские выборы начались в 07:00 по местному времени (08:00 по минскому) в воскресенье на всей территории Польши. Голосование проводится на 27 230 участках, которые будут работать до 21:00 (22:00 по минскому). Об этом пишет СБ со ссылкой на ТАСС.

В этом году на пост президента Польши претендуют 11 человек. Среди кандидатов и действующий польский лидер Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок. Эксперты снизили его шансы на переизбрание после того, как выборы были перенесены из-за пандемии.

Правом отдать свой голос располагают более 30 миллионов поляков, из которых 387 тысяч — за границей.

В связи с пандемией коронавируса 190 тысячам поляков разрешили голосовать по почте. Таким правом обладают граждане, находящиеся на карантине. Для удаленного участия в выборах необходимо было подать соответствующую заявку.

Что касается классического способа голосования, то на избирательных участках действуют усиленные санитарные меры: соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, маски и перчатки у членов избирательных комиссий, дезинфицирующие средства для всех. Избирком просит людей приносить свои авторучки.

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Президентские выборы начались в 07:00 по местному времени (08:00 по минскому) в воскресенье на всей территории Польши. Голосование проводится на 27 230 участках, которые...
 
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