В Польше начались выборы президента

Источник материала: Вороновская газета





Президентские выборы начались в 07:00 по местному времени (08:00 по минскому) в воскресенье на всей территории Польши. Голосование проводится на 27 230 участках, которые будут работать до 21:00 (22:00 по минскому). Об этом пишет СБ со ссылкой на ТАСС.

В этом году на пост президента Польши претендуют 11 человек. Среди кандидатов и действующий польский лидер Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок. Эксперты снизили его шансы на переизбрание после того, как выборы были перенесены из-за пандемии.

Правом отдать свой голос располагают более 30 миллионов поляков, из которых 387 тысяч — за границей.

В связи с пандемией коронавируса 190 тысячам поляков разрешили голосовать по почте. Таким правом обладают граждане, находящиеся на карантине. Для удаленного участия в выборах необходимо было подать соответствующую заявку.

Что касается классического способа голосования, то на избирательных участках действуют усиленные санитарные меры: соблюдение дистанции не менее 1,5 метра, маски и перчатки у членов избирательных комиссий, дезинфицирующие средства для всех. Избирком просит людей приносить свои авторучки.

sb.by