На Белом озере - ажиотаж. В «Шале Гринвуд» забронированы все выходные лета

Источник материала: Tut.by

«Коронавирусное лето» благоприятно отразилось на потоке отдыхающих на самом популярном брестском «курорте» — Белом озере, сообщает «Вечерний Брест» .





Изначально ориентированное на уединенный отдых, «Шале Гринвуд» оказалось очень удобным для тех, кто пожелал изолироваться в непростой момент. Каждый номер отеля имеет отдельный выход на улицу с веранды.

Если гость желает полностью самоизолироваться, у него есть такая возможность — «гулять» на природе, выходя на просторную веранду. Здесь у каждого номера стоят большие столы, рассчитанные на 4 человека, и открывается вид на лес. По наблюдениям персонала, нынешним летом некоторые гости попадались на глаза всего два раза — когда въезжали в шале и когда покидали отель. Заказывая услугу «room-сервис», можно было не иметь контактов с другими постояльцами и сократить до минимума контакты с работниками шале.

— Все номера у нас расписаны до конца лета, — рассказал руководитель комплекса «Шале Гринвуд» Кирилл Орехов, — в основном гости приезжают на полторы-две недели, в первую очередь спросом стали пользоваться выходные. На предстоящий июль мы можем предложить только две-четыре даты на сутки, не более. Могу сказать, что мы сформировали лист ожидания — на сегодня в этом списке оказались 5−8 семей. Это люди, которые надеются провести у нас выходные при чьем-то отказе.

Всплеск интереса переживают и 10 отдельно стоящих домиков турбазы «Белое озеро» УП «Бресттурист». На июль все выходные в домиках на Белом забронированы. «Бронирование обычно идет с пятницы на субботу и воскресенье, — говорит администратор базы Андрей Макаревич, — мест на ближайший месяц уже нет совсем. Поэтому сейчас записываем только в лист ожидания на случай, если кто-то откажется от брони».

Расположенная на «третьем берегу» база отдыха «Белое озеро» Брестского отделения Белорусской железной дороги тоже не жалуется на отсутствие посетителей — большая часть номеров заняты, и гости прибывают каждый день. Самыми востребованными датами в летнем календаре и здесь стали выходные. Но корпуса «железнодорожной» базы отдыха не так просто заполнить: «Белое озеро» одномоментно может принять 182 человека в 118 номерах. Главным образом здесь отдыхают работники железной дороги, но база принимает всех желающих.