ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Белом озере - ажиотаж. В «Шале Гринвуд» забронированы все выходные лета

28.06.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Коронавирусное лето» благоприятно отразилось на потоке отдыхающих на самом популярном брестском «курорте» — Белом озере, сообщает «Вечерний Брест».


Изначально ориентированное на уединенный отдых, «Шале Гринвуд» оказалось очень удобным для тех, кто пожелал изолироваться в непростой момент. Каждый номер отеля имеет отдельный выход на улицу с веранды.

Если гость желает полностью самоизолироваться, у него есть такая возможность — «гулять» на природе, выходя на просторную веранду. Здесь у каждого номера стоят большие столы, рассчитанные на 4 человека, и открывается вид на лес. По наблюдениям персонала, нынешним летом некоторые гости попадались на глаза всего два раза — когда въезжали в шале и когда покидали отель. Заказывая услугу «room-сервис», можно было не иметь контактов с другими постояльцами и сократить до минимума контакты с работниками шале.

— Все номера у нас расписаны до конца лета, — рассказал руководитель комплекса «Шале Гринвуд» Кирилл Орехов, — в основном гости приезжают на полторы-две недели, в первую очередь спросом стали пользоваться выходные. На предстоящий июль мы можем предложить только две-четыре даты на сутки, не более. Могу сказать, что мы сформировали лист ожидания — на сегодня в этом списке оказались 5−8 семей. Это люди, которые надеются провести у нас выходные при чьем-то отказе.

Всплеск интереса переживают и 10 отдельно стоящих домиков турбазы «Белое озеро» УП «Бресттурист». На июль все выходные в домиках на Белом забронированы. «Бронирование обычно идет с пятницы на субботу и воскресенье, — говорит администратор базы Андрей Макаревич, — мест на ближайший месяц уже нет совсем. Поэтому сейчас записываем только в лист ожидания на случай, если кто-то откажется от брони».

Расположенная на «третьем берегу» база отдыха «Белое озеро» Брестского отделения Белорусской железной дороги тоже не жалуется на отсутствие посетителей — большая часть номеров заняты, и гости прибывают каждый день. Самыми востребованными датами в летнем календаре и здесь стали выходные. Но корпуса «железнодорожной» базы отдыха не так просто заполнить: «Белое озеро» одномоментно может принять 182 человека в 118 номерах. Главным образом здесь отдыхают работники железной дороги, но база принимает всех желающих.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А на турбазе «Белое озеро» домики на выходные заняты на месяц вперед.
 
Новости дня
Новости
 
В Польше проходят выборы президента: без единого ареста оппонентов действующей власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика