Побывали в саду и огороде Ларисы Грибалевой. Она показала, что там растет, и рассказала о личном

Источник материала: Tut.by

Лариса Грибалева не раз в своих интервью рассказывала, что на ее приусадебном участке есть сад и грядки. Сейчас у огородников сезон. Нам стало интересно посмотреть, что растет у знаменитости, и узнать, как ей живется в частном доме. Кто у Грибалевых занимается растениями и закатками, как дорого обходится загородная жизнь и какие семейные секреты есть у их семейства — в материале REALTY.TUT.BY.





Грядки, теплица, «мавзолеи»

Переступаем порог калитки дома Ларисы — нас встречают пес Персик и младшая дочь Грибалевой Алена. Тут же спускается и хозяйка — улыбается, просит не стесняться и приглашает осмотреть сад и огород. Подходим к той части дома, где живут родители Ларисы. Именно здесь и разбили грядки.

— Здесь начинается огород. Это картоха. А вот наша теплица — здесь сейчас салатик и огурцы. До этого был лук, но мы его уже весь собрали. Но вообще, овощи у нас растут не для заготовки, а для еды.





Лариса рассказывает, что еще у них растут чеснок, петрушка, свекла, кабачки, морковь, земляника, клубника, а также красная и желтая малина. Есть и гладиолусы.

— Из своего мы заготавливаем только ягоды: смородину и клубнику. Голубики у нас еще много, ее у нас любят, едят. Но так сложно сделать, чтобы она прижилась и выжила. Вот этот куст — самый первый. Я его купила, привезла, посадила. Он прижился и уже разросся. Ну просто прекрасный куст!





А клубнику сегодня с утра уже собрали. Грядки с бортиками, на которых она растет, Лариса называет «мавзолеями». Их она подсмотрела в интернете.

— Они уже такие старенькие, их бы и подделать. Когда будем менять рассаду, переделаем немного сами грядки, в них уже земли маловато. Под кустики клубники подсыпаем траву, берем ее из газонокосилки. Это у нас мама читает и знает, что растениям полезно. Один из сортов клубники «Малинка» называется. Очень хороший, вкусный сорт! Ягода сладкая-сладкая, зреет чуть позже, чем другие сорта.





«У моих друзей славится „Папино вино“»

— А чья вообще была идея разбить огород? Ваша или мамина?

— У моих родителей под Витебском была полноценная дача, и когда мы их сюда забирали, грядки были условием переезда. А изначально здесь везде было картофельное поле. Потом, когда руки дошли до благоустройства, муж захотел, чтобы в основном был газон. Тут летом играют и в волейбол, и в футбол, ворота устанавливают. Пришлось немного отгородить эти кусты, а то им попадало все время.

А еще в саду у Грибалевых есть виноград, из которого делают вино. По словам Ларисы, оно славится у ее друзей и все его хвалят.

— Название так и пошло — «Папино вино». Помню, первый раз разлила вино на День рождения, в такие черные бутылки из-под «Бейлиса». Никто не пил. Я говорю: «Попробуйте, это домашнее вино!» И кто попробовал, перешел на домашнее. Потом, кто в гости приходил, спрашивал: «А „Папино вино“ есть?» В этом году уже муж занимался вином. И не получилось. Совсем не то!





— Лариса, вы тоже что-то делаете на грядках? Или только родители?

— Ничего! Только покупаю — сами растения, удобрения, средства, если потравить кого-то надо. Сейчас стараюсь особо никуда не выходить, и все это приходится покупать мужу. Он тоже помогает, но он у нас больше по эстетике, чтобы все красиво было. Траву между плиткой травит, газон косит. Ландшафтников вызываем, чтобы прочесать газон, подстричь хвойные. В этом году еще не стригли, хотя я им звонила — они так и не доехали.

«В основном все замораживаем, не закатываем»

— Видела, в инстаграме размещаете рецепты. А закатки делаете?

— Нет, не делаю. Мы с Сашей (супруг Ларисы. — Прим TUT.BY) как-то один год грибы закатывали, очень вкусные были. А сейчас — нет, в основном замораживаем. Все, что надо на борщ, на супы, перец, чтобы потом фаршировать. А из закаток у нас только огурцы, заготавливаем их на оливье. Огурцы у нас растут хорошо. А вот помидоры не идут. Мама только мучается, расстраивается. А так — свекровь помидоры и лечо понемногу закатывает.





— А что готовите из того, что тут растет?

— Холодник. Свекла, лук, огурцы — все свое. Ягоды замораживаем. В этом году впервые вся заморозка, которая осталась с прошлого года, у нас ушла подчистую. Потому что морсы делала — все дома сидим, поэтому ягоды быстро и ушли.

«В детстве родители сажали поле картошки, мы детьми помогали»

— Слышала, в детстве вы каждый год родителям помогали сажать и копать картошку?

— Да, это всегда была наша тема. Мы жили в Благовещенске, на Амуре, годы тогда были голодные. Так как наша семья — военнослужащих, у нас с едой было нормально. А вообще, там были случаи, когда семья посадила картошку, уехала, а следом за ними могли приехать и выкопать только что посаженную картошку. Еще помню соседний дом напротив нашего, там одноклассница жила — у них подвалы вскрыли, вынесли всю картошку. Такое даже было воровство.

Родители Ларисы сажали большое поле картошки, поэтому помощь была определенно нужна. И дети помогали.

— Был такой случай: я папе помогала, мамы почему-то тогда на посеве с нами не было. Она главным бухгалтером всю жизнь работала и еще брала работу на дом. Может, поэтому она не ездила тогда с нами. В тот день шел дождь, было так мокро, холодно. Папа посадил меня на эти большие мешки с картошкой, укрыл брезентом, и я там спала, а он сам все посадил. Пожалел меня. Такой я была помощник. Немного помогала, конечно, родителям, но это был тяжелый, недетский труд.

Была в Благовещенске у Грибалевых и дача. Но без домика — приезжали туда только, чтобы посадить огурцы и помидоры.

— В Благовещенске резко континентальный климат с жарким летом. Помидоры там росли в грунте, не надо было теплицы ставить. Помидоров всегда было столько! Они как лук рассеивались, как сорняк. Очень хорошо всегда там росли. А теперь у нас не растут. Наверное, компенсация такая — свои помидоры мы уже навыращивали.





Но родители Ларисы всегда хотели, чтобы у них была полноценная дача. В Витебске они взяли участок, отец сам строил дом — большой, капитальный.

— Мы собирались там летом — все наши дети, дети моих двоюродных и троюродных сестер. Но изначально дома не было, родители приезжали только на грядки, горбатились. И я сказала: «Не поставите дом, никто к вам не поедет!» Вот они и построили. Первым поставили туалет, большой такой сделали, с окнами, ярко-оранжевого цвета, как морковка. Все соседи даже сначала думали, что это дом.

— А ваши дети помогают здесь на огороде?

— Ну, вот так помогают! Сколько сейчас времени? Полчетвертого? Алиса (старшая дочь. — Прим. TUT.BY) до сих пор не вышла бабушке ягод собрать.

— А как они вообще к огороду относятся?

— Никак! Для них это только ягодку собрать. Добавляют в йогурты, готовят себе блюда. Они уже в таком возрасте, что я их сильно не кормлю.

«Мы отвоевывали лес, чтобы его не вырубали»

— Вы были депутатом Боровлянского сельсовета. Какие проблемы заметили, живя за городом? Как планировали их решить? Что удалось сделать?

— Мы замутили большое дело. Мы отвоевывали лес, чтобы его здесь не вырубали. Это большая проблема — город расширяется, и лес здесь все больше вырубается. А тут живут и люди, которые переехали сюда из-за здоровья. У нашей Алисы бронхиальная астма, и нам надо было перебраться куда-то ближе к природе. Врач категорически говорил, что нам чуть ли не страну надо менять. Мы быстро отреагировали, нашли участок, взяли кредит на строительство. Мне кажется, мы выбрали хорошее место.





— Да, у вас тут кроме леса и инфраструктура хорошая, дороги.

— Дороги все сделаны за собственные средства. Мы скидывались и себе улицы прокладывали. Это совершенно не властей заслуга. А с лесом я подняла вопрос. Год ездила в градостроительный институт, наша инициативная группа присутствовала на всех заседаниях. Что-то получилось сделать. Но на второй срок я не стала переизбираться. Не захотела. У меня Алена родилась, мне стало некогда всем этим заниматься. И начали другие жильцы проявлять большую инициативу. Я посчитала нужным, что люди, которые горят и которые хотят дальше продолжать это дело, пусть они выдвигаются.

Что тут сейчас, я не в курсе. Насколько мне известно, все как планировалось у властей, так все по плану и идет. Возможно, нам удалось только немного оттянуть сроки. Я эту историю закрыла. Поняла, что она меня не делает счастливой. Это не то место, где мне хотелось бы быть.

«Самая большая статья расходов в доме — не газ и свет»

— У вас такой большой дом. Дорого ли его содержать?

— Здесь самая большая статья расходов не в обслуживании дома. Вопрос в том, как построить свою жизнь, когда ты живешь за городом. Потому что здесь у тебя нет такого, что ты дверь открыл, и ребенок сам пошел в школу. За городом ты постоянно для детей таксист, на это уходит много времени. Это другой уровень жизни, и надо быть готовым к тому, что будет очень много уходить не только денег, но и твоего времени, твоих сил.

По-хорошему, нужно иметь много помощников. У тебя должен быть водитель, чтобы помогал, возил детей. Должен быть помощник по саду. Мы обходимся своими силами.





У Грибалевых есть газ, центральный водопровод, но местная канализация. И за этим постоянно нужно следить, говорит Лариса.

— Однажды у меня был такой случай — я осталась одна дома. Все поуезжали: дети были в лагере, муж — в командировке, родители — в санатории. А у меня накрылся насос, и тут все поперло. Как я тут искала кого! Кому звонить? Что делать? Еще момент — дом надо убирать, мыть. Дети сильно помогать не хотят. Если звать помощника — тоже расходы. Так что самая большая статья расходов — не газ и свет.

«Столько не работала, как на самоизоляции»

— Как на вашу семью повлиял коронавирус? Нарушены ли планы, пришлось ли отменить отпуск?

— Мы с мужем никогда ничего не планируем, хотя я все время с ним по этому поводу ругаюсь и всегда говорю, что чем больше людей в семье, тем важнее планировать. У него сезонный бизнес, аттракционный, и летом часто бывают профессиональные выставки, куда ему надо ехать. Приблизительные сроки отпуска есть, в этом году мы пока не планировали, и у нас ничего не сгорело.

Но сгорела моя поездка — впервые за 30 лет хотела слетать в Благовещенск. У нас 30 лет выпуска, и меня нашли одноклассники. Я так загорелась, купила билеты, но все рейсы были отменены, теперь не могу вернуть деньги.





Поэтому Лариса говорит, что хочется хотя бы поехать в какой-то санаторий, пусть даже дней на пять. Просто чтобы не готовить, отдохнуть немного.

— Потому что 24×7, эта кухня — все это нелегко. Я столько не работала, как на самоизоляции. Кроме какой-то онлайн-работы я набрала себе онлайн-обучений, у меня каждый день домашки. Я тут и учусь, и работаю, и готовка у меня, и семья. И ребенок маленький, тоже никуда не ходит. Сидим здесь с середины марта. Конечно, это все сложно. Стараемся никуда не ходить. Ездим с мамой за продуктами в полной экипировке. Ну и у меня эфиры, съемки в «Здорово здоровым быть», программа с докторами на БТ. Я там соведущая.

«С мужем невозможно поругаться!»

— Вы с мужем оба занимаетесь бизнесом, люди занятые. Расскажите, как при таком плотном графике можно оставаться счастливой парой?

— Не скажу, что у нас нет каких-то вопросов, проблем, как у любой пары. Это же жизнь, не все так гладко. Отношения, наверное, должны основываться на любви, на каких-то человеческих качествах людей. Может быть, мы сильно большие противоположности: я больше эмоциональная, взрывная, он тихий, спокойный.

Сейчас иногда Саша может и вспылить, никогда такого не бывало. Наверное, на этой самоизоляции нервы немного сдают. А раньше я все время шутила, что не с кем поругаться. С ним невозможно поругаться! Если женщина начинает кипишить, он не реагирует, переводит все в юмор, шутит и не поддается ссоре. Получается, уже я нервничаю. Ты поднимаешь какой-то вопрос, но он не решается, потому что человек юморит.

Наверное, мы уже перешли через какую-то такую черту… Мы уже много лет вместе, у нас уже столько всего — дети и дом. И ругаться просто некогда. С мужем не так много видимся, он работает, я тоже постоянно что-то делаю. Мы постоянно заняты, некогда сидеть и выискивать какую-то проблему, некогда этим заниматься.





Лариса говорит, что для нее самое главное — чтобы всем вокруг было хорошо. Тогда она и счастлива.

— Вот у нас сейчас идет ремонт в цокольном этаже, и мне важно, чтобы мужу все нравилось, чтобы потом не ходил и не говорил, что я что-то не так сделала. Поэтому дизайнеры и прочее — все на нем. Возможно, мы избегаем конфликтов. А может быть, притерлись. Мы три года до свадьбы жили вместе, снимали квартиры. Помню, я уходила по несколько раз в месяц, пока мы не притерлись. Уже и не вспомнишь, из-за чего это было и как.

«Хочется, чтобы все опять было хорошо»

— Расскажите о планах на будущее. Чего хочется, что планируете?

— Хочется, чтобы все опять было хорошо. Хочется ездить, летать, путешествовать. Хочется какого-то движения. А пока… какое-то чувство тревожности. Я уже не смотрю никакой телевизор, никакие новости. Я его и так не смотрела, а сейчас и новости особо не открываю, чтобы не расстраиваться по всем вопросам. Сейчас прохожу несколько обучений. Получаю профессию копирайтера, учусь писать грамотные и красивые тексты. Решила пока потратить время на это, чтобы самой описывать какие-то проекты нашего агентства (Праздничное бюро Ларисы Грибалевой. — Прим. TUT.BY).

Сейчас мы работаем, есть несколько предложений. Но в основном все сидят, ждут. Сложный сейчас период. Но я настроена оптимистично. И уже смирилась, что эта ситуация может затянуться и на два года, а не на два месяца.





Из глобальных планов Ларисы — все-таки провести ежегодный проект для многодетных мам «Супермама». Возможно, в онлайн-формате.

— А песни у меня сейчас какие-то депрессивные. Я так искала песню, хотела драйвовую, веселую. А в итоге одну записала, вторую еще нет. Ну просто они такие депрессивные! Как меня угораздило пойти на такое, я не знаю! Наверное, как-то так сложились обстоятельства.

Сама песен Лариса не пишет. Но говорит, что это ее мечта. Признается, что пока написала только одну и не считает ее шедевром.

— Хочу написать песню, которая станет такой же главной, как «Но ты хотя бы позвони». Пока никак. Но я философски ко всему отношусь. Значит, так надо. Надо чуть-чуть выдохнуть, отпустить ситуацию.