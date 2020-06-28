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«Очень талантливый». Студенты Академии искусств собирают деньги на учебу однокурснику из Ливана

28.06.2020 14:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На странице студентки Белорусской государственной академии искусств Натальи Евдокимовой в Инстаграм появился необычный пост. Девушка попросила помочь оплатить учебу своему однокурснику Хасану из Ливана. «На родине у Хасана сейчас очень непростая экономическая ситуация, курс национальной валюты рухнул, работы нет, идут массовые протесты. Его родители не могут сейчас передать деньги на оплату учебы. А до 30 июня нужно внести 2800 долларов. Иначе Хасану придется забрать документы», рассказывает Наталья. За два дня студентам уже удалось собрать 590 долларов.


Фото: предоставил герой публикации

Хасану 22 года. Он приехал в Беларусь из Ливана. Парень закончил 2 курса БГАИ, учится на режиссера.

— Поступать я приехал не сразу после окончания школы в своей стране, — рассказывает парень. - Некоторое время поработал на скорой, чтобы заработать денег и помочь своим родителям. Отец у меня инженер, а мама — учительница в школе. Есть еще старший брат, который сейчас заканчивает университет в Ливане, и две младшие сестры — одна сейчас должна поступать, а вторая еще школьница.

Но по-настоящему Хасана, как он рассказывает, всегда интересовало кино. Он любил снимать природу, занимался монтажом, делал видео для своих друзей.

В Беларусь он приехал три с лишним года назад, чтобы получить здесь образование.

— В Беларуси образование режиссера стоит гораздо дешевле, чем у меня на родине. И это был единственный шанс для меня получить профессию, которую я так хотел, — говорит парень.

Хасан говорит, что ему очень нравится учиться. Однако после окончания второго курса возникли непредвиденные обстоятельства.

— В Ливане сейчас очень сложная экономическая ситуация. Из-за обвала курса национальной валюты большая часть населения оказалась за чертою бедности. Даже люди, которые всегда жили в достатке, теперь стали практически нищими. В стране идут массовые протесты. Все еще больше осложняется пандемией коронавируса. Работы нет. А вчера у нас даже хлеб перестали продавать. Мои родители больше не могут оплачивать мне учебу, у них нет денег. Они три месяца уже не работают. А даже если бы деньги и были, то передать их сюда невозможно, потому что выводить валюту из Ливана нельзя, — рассказывает Хасан.


Фото: предоставили герои публикации

Когда однокурсники Хасана поняли, что оплатить следующий учебный год он не сможет и парню придется забрать документы, они решили написать пост в Инстаграм с просьбой о помощи в сборе денег.

— На нашем курсе никто так не держится за учебу в академии как Хасан, — говорит автор поста в соцсетях Наталья. — Он не отличник, многие моменты в учебе для него сложны из-за того, что у нас все на русском языке. И хоть он его и выучил, однако трудности все равно возникают. Но он очень старательный, в техническом плане, мне кажется, он подкован лучше всех. Хасан безумно талантливый, ответственный. Если бы он не относился к учебе так серьезно, мы бы конечно не стали за него бороться и помогать. Но ему действительно очень нужно это образование. Мне очень обидно, что наши белорусские ребята, я сейчас говорю не конкретно про свой вуз, а вообще, имеют все возможности, чтобы учиться, но им это не нужно. А здесь человек приехал из другой страны, чтобы получить образование, горит этим и попал в такую ситуацию. Могу сказать лично от себя, что Хасан никогда не отказывает в помощи, если его попросишь, удобно ему это сделать или нет.

Полная стоимость обучения за год — около 5600 долларов. До 30 июня нужно внести половину суммы — около 2800 долларов.

— За пару дней нам удалось собрать 590 долларов. Деньги переводят и знакомые, и незнакомые люди. Есть переводы из России, из Украины. Многие сделали репост, чем тоже очень помогли. Мы очень надеемся, что случится чудо и нам удастся собрать нужную сумму в срок. На самом деле за Хасана многие переживают, присылают слова поддержки. Он в Минске живет на квартире. Из-за положения, в которое он попал, хозяева жилья пошли ему навстречу — дали отсрочку по оплате. Но если бы и возникли какие-то проблемы с жильем, то мы бы нашли, где ему пожить до осени, — рассказывает Наталья. — А там, мы надеемся, что он заселится в студенческое общежитие.


Фото: предоставили герои публикации

Хасан очень благодарен своим однокурсникам и всем, кто не остался равнодушным к его проблеме, за помощь и поддержку. Но уверенности, что все получится, у парня, похоже, нет.

На вопрос, хочет ли он в дальнейшем работать по своей специальности, он отвечает однозначно — да. Но добавляет:

— Вот только не знаю, получится ли. Учиться еще два года осталось. А неизвестно, что будет происходить в Ливане и смогут ли мои родители потом платить за мое обучение, — говорит парень.

Если вы хотите помочь Хасану получить желанное образование, можно связаться с ним или его однокурсницей Натальей.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Родители парня из-за экономического кризиса в стране больше не могут оплачивать его обучение. Его друзья просят о помощи.
 
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