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Как во время пандемии люди и целые страны помогают друг другу

28.06.2020 21:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Каждый пациент с диагнозом "коронавирус" учитывается международной статистикой. Их лечение - тоже на международном контроле. Вирус изучен не до конца, вакцину и способы эффективной борьбы с ним ищут все.

 За время пандемии врачи, можно сказать, создали новую медицинскую дипломатию. Она проявляется и в гуманитарной помощи. Только за последнюю неделю в Беларусь прибыло три гуманитарных груза из разных стран.

В то же время в разные точки мира рассылали помощь из Беларуси. Это медикаменты, иглы, средства индивидуальной защиты. За пару дней груз в нашей стране распределяют по регионам в зависимости от эпидситуации.

О медицинской солидарности планетарного масштаба расскажет Юлия Гризунт.


25 июня в минском аэропорту приземлился самолет из Катара. На борту - более семи тонн масок, перчаток, костюмов и средств дезинфекции. Это уже третья партия гуманитарной помощи за эту неделю. В понедельник в Беларусь прибыли еще два самолета из Сербии. А в целом за последние два месяца в нашу страну прилетел гуманитарный груз на сумму более 42 миллионов рублей.

Аль-Аттыя Мешааль, временный поверенный в делах Катара в Беларуси: "Нужно сказать, что для нас Беларусь – это дружественная страна, и по нашим традициям мы не можем не помогать нашим друзьям. Тем более в такое нелегкое время эпидемии. И так как белорусы – наши друзья, не было никаких препятствий, чтобы доставить этот груз. Для нас это огромная честь".

В течение нескольких дней коробки распакуют, а содержимое распределят по белорусским регионами. По каким, решают исходя из эпидемиологической ситуации. 

Весь гуманитарный груз, который прилетает в Беларусь, перед тем как отправиться в больницы, попадает на этот склад. Сейчас здесь шесть аппаратов ИВЛ ждут своего курьера. Вместе с ними в больницы поедут эндоскопы, бронхоскопы и СИЗы. Только очков здесь 22 000. 

Конечно, чтобы каждый костюм из-за рубежа использовать по назначению, как правило, груз формируется под заказ, который составляют те самые медики, которые находятся в эпицентре. 

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: "Мы держим связь с Евросоюзом, с Китаем, и, как правило, они спрашивают, что нам в первую очередь необходимо, и смотрят, что они могут поставить. Мы выверяем эти списки, и они нам поставляют в том количестве, в котором возможно. Мы находим применение этому, безусловно. Вы представляете, сколько денег государство тратит на средства защиты, на лекарства… Поэтому помощь всегда кстати".

Чтобы сделать проще работу медиков в грязной зоне, на помощь пришли сами белорусы. Десятки компаний, которые привозили инфекционистам вкусные горячие обеды, таксисты, которые не брали деньги с врачей, и тысячи белорусов, которые продолжают пополнять счета Минздрава. Например, в центр экстренной помощи было перечислено более 9 миллионов рублей и еще 200 000 евро! Некоторые компании напрямую переводят деньги инфекционным больницам. 

Как во время пандемии люди и целые страны помогают друг другу


Дмитрий Рыковский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й городской клинической больницы г. Минска: "Огромное спасибо, конечно, представителям бизнес-сообщества за то, что они так проявили себя в плане спонсорской помощи нашей клинике. Было закуплено большое количество оборудования. Это и ИВЛ экспертного уровня, и мониторы прикроватные пациентам, и аппарат УЗИ"

Скоро в шестерку, которая пока остается инфекционной, приедет и часть гуманитарного груза. В целом отметим, что аппаратами ИВЛ оснащены все нынче инфекционные больницы. Правда, сейчас, пожалуй, как никогда раньше аппараты могут пригодиться экстренно, среди ночи, на выходных. Любому пациенту может стать хуже. А стоимость одного ИВЛ - от 25 000 евро до 50 000. Когда на вооружении есть такое подспорье, спокойнее и врачам, и пациентам. 

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы г. Минска: "Конечно, когда первые грузы приезжали, мы ждали их с нетерпением, потому что мы не знали, насколько серьезен вопрос, насколько их надо много. Когда коллеги начали работать, когда формировались бригады для работы с инфекционными пациентами, я не скрою, был страх, были какие-то недопонимания, была напряженность среди сотрудников, потому что впервые столкнулись с такой угрозой. Коллеги, которые приходят, должны видеть у себя на стеллажах средства индивидуальной защиты. Поэтому, когда мы понимали, что есть план получения средств индивидуальной защиты, которые нам давал комитет по здравоохранению, и его было с запасом, то это внушало надежду, успокоение".

В первой больнице 13 аппаратов ИВЛ, из них, пока больница была инфекционной, одновременно были задействованы максимум семь. На самом пике. В поддержке дорогим оборудованием больница не нуждалась. А вот средства защиты и дезинфекторы лишними не оказались. Впрочем, помимо гуманитарной помощи в больницы постоянно поступают и отечественные СИЗы. Белорусские предприятия действительно напряглись в трудный момент, и потому сейчас можно смело сказать: не просто хватает, а даже с запасом. 

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: "В стране произведено и на складах фармации находится около 8 миллионов только медицинских масок, на Белмедтехнике – около 6 миллионов, и по регионам – 7 миллионов уже. При среднем расходе 150-200 тысяч в день. Костюмов в Белмедтехнике лежит около 300 тысяч. Более того, сейчас маски у нас уже идут на экспорт. Мы подписали документы, что когда уже идет избыток, мы разрешаем предприятиям зарабатывать за рубежом"

Перчатки, маски, защитные костюмы, а также антибиотики и дезсредства еще зимой белорусы отправляли в Китай. До того как COVID-19 пришел в нашу страну, предприятия по производству лекарств и СИЗов работали на зарубежные больницы. Такова негласная этика пандемии. Несмотря на закрытые границы, самолеты с гуманитарной помощью продолжали летать всю весну и все лето. 

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый пациент с диагнозом "коронавирус" учитывается международной статистикой. Их лечение - тоже на международном контроле. Вирус изучен не до конца, вакцину и...
 
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