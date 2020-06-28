Источник материала: БT





25 июня в минском аэропорту приземлился самолет из Катара. На борту - более семи тонн масок, перчаток, костюмов и средств дезинфекции. Это уже третья партия гуманитарной помощи за эту неделю. В понедельник в Беларусь прибыли еще два самолета из Сербии. А в целом за последние два месяца в нашу страну прилетел гуманитарный груз на сумму более 42 миллионов рублей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как во время пандемии люди и целые страны помогают друг другу Каждый пациент с диагнозом "коронавирус" учитывается международной статистикой. Их лечение - тоже на международном контроле. Вирус изучен не до конца, вакцину и...

Каждый пациент с диагнозом "коронавирус" учитывается международной статистикой. Их лечение - тоже на международном контроле. Вирус изучен не до конца, вакцину и способы эффективной борьбы с ним ищут все.За время пандемии врачи, можно сказать, создали новую медицинскую дипломатию. Она проявляется и в гуманитарной помощи. Только за последнюю неделю в Беларусь прибыло три гуманитарных груза из разных стран.В то же время в разные точки мира рассылали помощь из Беларуси. Это медикаменты, иглы, средства индивидуальной защиты. За пару дней груз в нашей стране распределяют по регионам в зависимости от эпидситуации.О медицинской солидарности планетарного масштаба расскажетВ течение нескольких дней коробки распакуют, а содержимое распределят по белорусским регионами. По каким, решают исходя из эпидемиологической ситуации.Весь гуманитарный груз, который прилетает в Беларусь, перед тем как отправиться в больницы, попадает на этот склад. Сейчас здесь шесть аппаратов ИВЛ ждут своего курьера. Вместе с ними в больницы поедут эндоскопы, бронхоскопы и СИЗы. Только очков здесь 22 000.Конечно, чтобы каждый костюм из-за рубежа использовать по назначению, как правило, груз формируется под заказ, который составляют те самые медики, которые находятся в эпицентре.Чтобы сделать проще работу медиков в грязной зоне, на помощь пришли сами белорусы. Десятки компаний, которые привозили инфекционистам вкусные горячие обеды, таксисты, которые не брали деньги с врачей, и тысячи белорусов, которые продолжают пополнять счета Минздрава. Например, в центр экстренной помощи было перечислено более 9 миллионов рублей и еще 200 000 евро! Некоторые компании напрямую переводят деньги инфекционным больницам.Скоро в шестерку, которая пока остается инфекционной, приедет и часть гуманитарного груза. В целом отметим, что аппаратами ИВЛ оснащены все нынче инфекционные больницы. Правда, сейчас, пожалуй, как никогда раньше аппараты могут пригодиться экстренно, среди ночи, на выходных. Любому пациенту может стать хуже. А стоимость одного ИВЛ - от 25 000 евро до 50 000. Когда на вооружении есть такое подспорье, спокойнее и врачам, и пациентам.В первой больнице 13 аппаратов ИВЛ, из них, пока больница была инфекционной, одновременно были задействованы максимум семь. На самом пике. В поддержке дорогим оборудованием больница не нуждалась. А вот средства защиты и дезинфекторы лишними не оказались. Впрочем, помимо гуманитарной помощи в больницы постоянно поступают и отечественные СИЗы. Белорусские предприятия действительно напряглись в трудный момент, и потому сейчас можно смело сказать: не просто хватает, а даже с запасом.Перчатки, маски, защитные костюмы, а также антибиотики и дезсредства еще зимой белорусы отправляли в Китай. До того как COVID-19 пришел в нашу страну, предприятия по производству лекарств и СИЗов работали на зарубежные больницы. Такова негласная этика пандемии. Несмотря на закрытые границы, самолеты с гуманитарной помощью продолжали летать всю весну и все лето.