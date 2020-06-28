Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Куда ведет американский демарш? "Мы их защищаем, а они не платят" - с такими словами президент Дональд Трамп объявил о сокращении американского контингента в Германии в два раза. Известие, конечно,...

"Мы их защищаем, а они не платят" - с такими словами президент Дональд Трамп объявил о сокращении американского контингента в Германии в два раза. Известие, конечно, омрачило и без того натянутые взаимоотношения Вашингтона и Берлина, но сблизило Вашингтон с Варшавой - часть военнослужащих будут передислоцированы именно в Польшу.Действующий президент страны Анджей Дуда назвал это новым этапом двухсторонних отношений. Подумаешь, дружба с оттенком "хаки". Зато свой визит в Вашингтон Дуда активно использовал как попытку усилить собственную избирательную кампанию. Президентские выборы состоялись в Польше сегодня. Но как будут развиваться отношения с заморскими друзьями и у Варшавы, и у Берлина, да и у всего мира покажут результаты президентских выборов в США, которые пройдут уже 3 ноября.А опасаться есть смысл. Американский лидер уже хлопал дверями в ООН, покинув ЮНЕСКО и Парижское соглашение по климату, расторг сразу несколько договоров, сохраняющих рамки международной безопасности.А Всемирную организацию здравоохранения Трамп и вовсе назвал марионеткой Китая, обвинив во всех своих коронавирусных бедах. Куда ведет этот американский демарш, наблюдала Мария Петрашко (видео).