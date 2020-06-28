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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Две недели в реанимации: истории выздоровления от коронавируса Коронавирус непредсказуем и может настигнуть там, где его совсем не ждешь. Что-то похожее произошло и с двумя героинями, которые были контактами первого уровня, а...

Коронавирус непредсказуем и может настигнуть там, где его совсем не ждешь. Что-то похожее произошло и с двумя героинями, которые были контактами первого уровня, а оказались в реанимации. Полтора месяца в больнице, две недели под аппаратом ИВЛ! И это тот случай, когда вирус в прямом смысле не проходит бесследно (видео).