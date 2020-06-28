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Две недели в реанимации: истории выздоровления от коронавируса
29.06.2020 06:30 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКоронавирус непредсказуем и может настигнуть там, где его совсем не ждешь. Что-то похожее произошло и с двумя героинями, которые были контактами первого уровня, а оказались в реанимации. Полтора месяца в больнице, две недели под аппаратом ИВЛ! И это тот случай, когда вирус в прямом смысле не проходит бесследно (видео).
Людмила Новик, 49 лет, г. Минск: "5 мая, как уехала, и по сегодняшний день я еще в больнице. Поднялась высокая температура - 38. Доходила до 40 уже в больнице, когда забрали. Дома была 38 - 38,5. Вызвали скорую помощь. Меня забрали в 10-ую больницу, сделали снимок - пневмония, и уже был подтвержден коронавирус. Положили в больницу, 5 дней я пролежала в пульмонологии. Становилось все хуже и хуже, меня забрали в реанимацию. В реанимации я пробыла под ИВЛ 12 дней, и 3 недели я пролежала в реанимации под наблюдением врачей".
Елена Жуковская, 51 год, г. Минск: "Очень простая история. У нас на работе введен такой режим, где меряют температуру каждый день. У каждого есть свой градусник. И мы, когда приходим на работу, обязательно должны померять температуру и ее записать. В тот день, когда я пришла на работу, я себя чувствовала очень хорошо, но утром у меня была температура 36,8, а после обеда, когда померяла, то она была уже больше. Когда мне сделали рентген и сказали, что у меня одностороннее воспаление легких, мне сделали сразу мазок. Мне становилось все хуже и хуже. Вызвали скорую сразу же и привезли в 10-ую больницу".
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Коронавирус непредсказуем и может настигнуть там, где его совсем не ждешь. Что-то похожее произошло и с двумя героинями, которые были контактами первого уровня, а...
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