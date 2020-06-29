Подешевеет шенген, снизится ставка рефинансирования, вырастут пенсии - что еще изменится с 1 июля

Источник материала: Myfin

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Повышаются пенсии

Будет сделан перерасчет по трудовым пенсиям в связи с ростом средней зарплаты работников в республике. Это касается всех пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.

Минтруда и соцзащиты населения в комментарии к указу президента Беларуси №232 от 20 июня «О повышении пенсий» разъяснило, как после перерасчета вырастут пенсии с 1 июля. Как сообщается, средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля и увеличится:

• на 5,2% по сравнению с июнем 2020 года (447,5 рубля).

• на 12,5% по сравнению с июлем 2019 года (418,4 рубля).

Как отметили в министерстве, размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

Перерасчет пенсий в июле будет произведен более чем 2,4 млн пенсионеров.



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Снижается ставка рефинансирования

Как сообщили в Нацбанке, с 1 июля ставка рефинансирования снизится с 8% до 7,75% годовых, а ставка по кредиту овернайт — с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7% до 6,75% годовых.

Шенген для белорусов будет стоить 35 евро

Евросоюз уведомил белорусского сторону о снижении стоимости шенгенских виз с 1 июля 2020 года, сообщили в МИД Беларуси.

В соответствии с соглашением об упрощении выдачи виз стоимость рассмотрения визовых ходатайств для граждан Беларуси снижается до 35 евро. Сроки рассмотрения ходатайств составят 10 календарных дней.



фото: pixabay.com

Банк ВТБ вводит плату за просмотр баланса

Банк ВТБ (Беларусь) сообщил , что со 2 июля 2020 года при втором и дальнейшем просмотре баланса карты в устройствах других банков размер комиссии составит 3 рубля, по карточкам в иностранной валюте – эквивалент 2 евро / 2 доллара / 100 российских рублей. Изменение касается всех карточек банка, за исключением выпущенных в рамках тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт». Первый запрос баланса карты для всех клиентов бесплатный.

Изменится расчет задолженности по алиментам

Министерство юстиции Беларуси разъяснило новый порядок взыскивания задолженности по алиментам в отношении отдельных категорий должников. Новый порядок вводится с 1 июля.

Основой для расчета задолженности по алиментам с указанной даты будет являться бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения (Myfin.by - в настоящее время БПМ составляет 246,78 рубля). Такой принцип будет применяться судебным исполнителем только в тех случаях, когда должник не работает или не представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход.

фото: «Белавиа»

Возобновляются авиарейсы на зарубежные курорты

Для белорусских туристов начинают открываться зарубежные курорты. В июле можно будет, в частности, слетать в Черногорию. «Белавиа» пополнит свой график полетов турецкими маршрутами. С 1 июля в Турцию будут чартерные рейсы из Беларуси. Из Минска можно будет вылететь в Анталию, Измир, Бодрум, будут рейсы в Турцию и из областных центров Беларуси.Также планируются полеты и в Египет.



Ограничения на автодорогах

С 1 июля в Беларуси вводится ограничение движения на дорогах, в основном для большегрузов.

Постановление Минтранспорта и коммуникаций от 16 июня 2020 года №34 регламентировало порядок движения транспортных средств, нагрузка на одну ось которых составляет не более 6 тонн. Им запрещено выезжать на республиканские трассы с 1 июля по 20 сентября с 11.00 до 20.00, если температура воздуха превышает 25 градусов тепла.

Дорожают сигареты