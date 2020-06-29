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Подешевеет шенген, снизится ставка рефинансирования, вырастут пенсии - что еще изменится с 1 июля
29.06.2020 06:48 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Повышаются пенсии
Будет сделан
Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6%.
Минтруда и
соцзащиты населения в комментарии к
указу президента Беларуси №232 от 20 июня
«О повышении пенсий» разъяснило, как
после перерасчета вырастут
• на 5,2% по сравнению с июнем 2020 года (447,5 рубля).
• на 12,5% по сравнению с июлем 2019 года (418,4 рубля).
Как отметили в министерстве, размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.
Перерасчет пенсий в июле будет произведен более чем 2,4 млн пенсионеров.
Снижается ставка рефинансирования
Как
Шенген для белорусов будет стоить 35 евро
Евросоюз уведомил белорусского сторону о снижении стоимости шенгенских виз с 1 июля 2020 года, сообщили в МИД Беларуси.
В соответствии
с соглашением об упрощении выдачи виз
стоимость рассмотрения визовых ходатайств
для граждан Беларуси
Банк ВТБ вводит плату за просмотр баланса
Изменится расчет задолженности по алиментам
Министерство
юстиции Беларуси разъяснило новый
порядок взыскивания задолженности по
алиментам в отношении отдельных категорий
должников. Новый порядок
Основой для
расчета задолженности по алиментам с
указанной даты будет являться
Возобновляются авиарейсы на зарубежные курорты
Для белорусских
туристов начинают открываться зарубежные
курорты. В июле можно будет, в частности,
Ограничения на автодорогах
С 1 июля в Беларуси вводится ограничение движения на дорогах, в основном для большегрузов.
Постановление Минтранспорта и коммуникаций от 16 июня 2020 года №34 регламентировало порядок движения транспортных средств, нагрузка на одну ось которых составляет не более 6 тонн. Им запрещено выезжать на республиканские трассы с 1 июля по 20 сентября с 11.00 до 20.00, если температура воздуха превышает 25 градусов тепла.
Дорожают сигареты
С 1 июля в
Беларуси
Источник: Myfin.by
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В июле повышают пенсии, снижают ставку рефинансирования. Будет долгожданный шенген за 35 евро. Вновь станут доступны некоторые курорты в других странах. Каких еще...
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