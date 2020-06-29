Врачи рассказали о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

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У добровольцев, участвующих в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, пока что не выявлено никаких негативных последствий для здоровья. Об этом заявил врач анестезиолог-реаниматолог филиала главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев, передает «Красная звезда».



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По его словам, медики регулярно осматривают участников испытаний, которым сделали тестовую инъекцию против COVID-19. «Самочувствие их хорошее, активных жалоб не предъявляют. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы», — рассказал Чихляев.

Добровольцы после введения вакцины находятся на карантине. Специалисты госпиталя несколько раз в день проверяют давление, температуру и осматривают место укола. Никаких побочных реакций на препарат у военнослужащих не наблюдается.

Испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции начались 18 июня — тогда девяти добровольцам врачи ввели один компонент препарата, а еще девяти — другой.

Спустя пять дней, по результатам первых тестов вакцины, инъекции сделали второй группе испытателей. Сами добровольцы сообщали , что никаких побочных эффектов от препарата они не чувствуют, а укол сравнили с инъекцией витаминов.