Озвучена средняя посещаемость первого круга чемпионата Беларуси

Источник материала: Tut.by

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Средняя посещаемость матчей 15-го тура чемпионата Беларуси составила 1 143 зрителя на игре, пишет tribuna.com. Наибольшее количество зрителей собрал матч БАТЭ – «Динамо» Минск (4 280). Худшая посещаемость тура была зафиксирована в Молодечно на матче «Энергетик-БГУ» – «Славия» (200).

После первого круга средняя посещаемость высшей лиги составляет 811 зрителей на матче. Это на 69 процентов хуже, чем в прошлом сезоне.

Отметим, что низкая посещаемость связана с эпидемией коронавируса. Многие клубы рекомендовали болельщикам не посещать стадиона, фанаты практически всех клубов отказались от просмотра матчей со стадионов.



Инфографика: tribuna.com

В таблице посещаемости лидирует брестское «Динамо» – 2 213. Далее идет БАТЭ – 1653. Худшая посещаемость у «Ислочи» – 330, «Энергетика-БГУ» – 349.

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