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Озвучена средняя посещаемость первого круга чемпионата Беларуси
29.06.2020 10:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Средняя посещаемость матчей 15-го тура чемпионата Беларуси составила 1 143 зрителя на игре, пишет tribuna.com. Наибольшее количество зрителей собрал матч БАТЭ – «Динамо» Минск (4 280). Худшая посещаемость тура была зафиксирована в Молодечно на матче «Энергетик-БГУ» – «Славия» (200).
После первого круга средняя посещаемость высшей лиги составляет 811 зрителей на матче. Это на 69 процентов хуже, чем в прошлом сезоне.
Отметим, что низкая посещаемость связана с эпидемией коронавируса. Многие клубы рекомендовали болельщикам не посещать стадиона, фанаты практически всех клубов отказались от просмотра матчей со стадионов.
В таблице посещаемости лидирует брестское «Динамо» – 2 213. Далее идет БАТЭ – 1653. Худшая посещаемость у «Ислочи» – 330, «Энергетика-БГУ» – 349.
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