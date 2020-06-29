Как изменится тело, если отказаться от лифта

Источник материала: ОНТ

В условиях пандемии коронавируса тренировки в спортзале стали сомнительным занятием. Именно поэтому многие пытались заниматься спортом по онлайн-тренировкам, кто-то прыгал на скакалке, а кто практиковал йогу. Существует довольно большое количество способов поддерживать своё тело в форме. Один из них - подниматься и спускаться по лестнице. Об этом сообщает портал wday.ru.

Для данной кардионагрузки характерен ряд преимуществ. Эксперт по здоровому образу жизни Елена Марцинковская рассказала, что будет если ходить по лестнице ежедневно.

Сколько калорий можно сжечь?

Не стоит забывать о том, что чем больше ваш вес, тем больше калорий сжигает ваш организм. Так, женщина, вес которой составляет 70 килограммов, за минуту ходьбы по лестнице может потерять порядка 10 калорий.

Как изменится тело?

Если практиковать ежедневный подъём по лестнице на 10 этаж, то это станет эффективным способом похудения. Однако чем больше вы хотите похудеть, тем интенсивнее должен быть ваш подъём по лестнице. Такая нагрузка укрепит ягодичные мышцы и сделает ноги более рельефными. Если вам сложно подниматься по лестнице, то следует начать с малого и постепенно увеличивать нагрузку.

фото: fitnes-mitino.ru

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