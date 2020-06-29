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Цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные Минздрава за 29 июня

29.06.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 29 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 45 213 пациентов. Ранее у них был подтвержден диагноз COVID-19.   

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 61 790 человек с положительным тестом на коронавирус.   

Всего было сделано 992 007 тестов.   

Умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.   

Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Куда продолжат госпитализировать с коронавирусом (читать далее).      

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Новости Беларуси. На 29 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 45 213 пациентов. Ранее у них был подтвержден диагноз COVID-19.    По информации Министерства...
 
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