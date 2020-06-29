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Цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные Минздрава за 29 июня
29.06.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 29 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 45 213 пациентов. Ранее у них был подтвержден диагноз COVID-19.
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Умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
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Новости Беларуси. На 29 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 45 213 пациентов. Ранее у них был подтвержден диагноз COVID-19. По информации Министерства...
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