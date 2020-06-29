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Последние данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 29 июня

29.06.2020 17:35 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минздрав обнародовал данные на 29 июня по ситуации с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню из больниц выписаны 45 213 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.

По результатам лабораторной диагностики с положительным зарегистрированы 61 790 человек. Всего проведено 992 тысячи исследований.

Последние данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 29 июня

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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Новости Беларуси. Минздрав обнародовал данные на 29 июня по ситуации с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому дню из больниц выписаны 45 213...
 
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