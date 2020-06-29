Последние данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 29 июня

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минздрав обнародовал данные на 29 июня по ситуации с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому дню из больниц выписаны 45 213 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.

По результатам лабораторной диагностики с положительным зарегистрированы 61 790 человек. Всего проведено 992 тысячи исследований.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.