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Последние данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 29 июня
29.06.2020 17:35 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минздрав обнародовал данные на 29 июня по ситуации с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По результатам лабораторной диагностики с положительным зарегистрированы 61 790 человек. Всего проведено 992 тысячи исследований.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. Минздрав обнародовал данные на 29 июня по ситуации с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому дню из больниц выписаны 45 213...
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