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Рейды безопасности в выходные дни

29.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Работники Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в выходные дни проводили пожарно-профилактическую работу в жилом секторе совместно с корреспондентом районной газеты.

В ходе визитов изучалось состояние печного отопления, электрооборудования, наличие и исправность автономных пожарных извещателей.

Со всеми гражданами проводились профилактические беседы, вручалась наглядно-изобразительная продукция

Итоги работы смотровых комиссий были подведены в сельисполкомах, где участники рейдов провели анализ причин и условий, способствующих возникновению нарушений в отдельных домовладениях, а так же определили порядок контроля за их устранением.

к. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

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