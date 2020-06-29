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Назван срок, когда ждут, что Россия откроет границу для Беларуси

29.06.2020 18:07 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко рассказал, когда ожидается открытие границы между Беларусью и Россией, пишет «БелТА».

Семашко заметил, что как по России, так и по Беларуси число выздоравливающих от коронавируса каждые сутки больше, чем заболевших. «Полагаю, что граница где-то к концу июля – началу августа [2020-го] должна быть открыта», – добавил он.

По словам дипломата, российская сторона уже ввела некоторые послабления по пересечению границы. Так, с самого начала для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости не объявлялся запрет на пересечение границы между Беларусью и Россией для грузового транспорта. А недавно правительство России позволило перемещаться через беларуско-российскую границу вахтовикам. Этой возможностью уже воспользовались сотрудники «Белоруснефти».

«И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров, и мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию», – заключил Владимир Семашко.

 
 
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Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко рассказал, когда ожидается открытие границы между Беларусью и Россией, пишет «БелТА». Семашко заметил, что как по России, так...
 
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