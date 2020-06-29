Назван срок, когда ждут, что Россия откроет границу для Беларуси

Источник материала: KYKY

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко рассказал, когда ожидается открытие границы между Беларусью и Россией, пишет «БелТА».

Семашко заметил, что как по России, так и по Беларуси число выздоравливающих от коронавируса каждые сутки больше, чем заболевших. «Полагаю, что граница где-то к концу июля – началу августа [2020-го] должна быть открыта», – добавил он.

По словам дипломата, российская сторона уже ввела некоторые послабления по пересечению границы. Так, с самого начала для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости не объявлялся запрет на пересечение границы между Беларусью и Россией для грузового транспорта. А недавно правительство России позволило перемещаться через беларуско-российскую границу вахтовикам. Этой возможностью уже воспользовались сотрудники «Белоруснефти».

«И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров, и мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию», – заключил Владимир Семашко.