Семашко: Россия может открыть границу с Беларусью в конце июля - начале августа

Источник материала: Tut.by

Россия может открыть границу с Беларусью в конце июля — начале августа. Об этом 29 июня заявил посол Владимир Семашко, передает ОНТ .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600−700 человек, а выздоровевших — 2−3 тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта, — заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

По его словам, Россия уже ввела некоторые послабления. Например, границу могу пересекать вахтовики, чем уже воспользовались работники «Белоруснефти».

Напомним, 16 марта Россия из-за ситуации с коронавирусом ограничила въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и белорусам. 26 марта Россия разрешила въезжать в страну белорусам — близким родственникам россиян.

В Беларуси в последние дни фиксируют снижение ежесуточных новых случаев коронавируса. По данным на 29 июня , в стране зарегистрированы 61 790 случаев COVID-19 (+ 315 за сутки), выздоровели и выписаны 45 213 пациентов (+ 186 за сутки), умерли 387 пациентов (+ 4 за сутки).

Россия по числу заразившихся находится на третьем месте в мире : первое место занимает США (2,5 млн инфицированных) и Бразилия (1,3 млн инфицированных). В России выявлено 641 156 случаев коронавируса, умерли 9166 человек, выздоровели 403 430 пациентов.