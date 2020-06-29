|
Семашко: Россия может открыть границу с Беларусью в конце июля - начале августа
29.06.2020 18:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия может открыть границу с Беларусью в конце июля — начале августа. Об этом 29 июня заявил посол Владимир Семашко, передает
— Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600−700 человек, а выздоровевших — 2−3 тысячи. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта, — заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.
По его словам, Россия уже ввела некоторые послабления. Например, границу могу пересекать вахтовики, чем уже воспользовались работники «Белоруснефти».
Напомним, 16 марта Россия из-за ситуации с коронавирусом
В Беларуси в последние дни фиксируют снижение ежесуточных новых случаев коронавируса. По
Россия по числу заразившихся находится
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600−700...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)