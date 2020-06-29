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Один из одиннадцати Героев Беларуси – кто он? Анонс «В людях» с Василием Ревяко

29.06.2020 19:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Арендовать участок здесь может каждый. Как выглядит самый большой в мире огород на крыше здания в Париже

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Новости Франции. Самый большой в мире огород на крыше здания появился в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городская ферма площадью почти 14 тысяч квадратных метров расположилась на шестиэтажном выставочном комплексе.

Один из одиннадцати Героев Беларуси – кто он? Анонс «В людях» с Василием Ревяко

Один из одиннадцати Героев Беларуси – кто он? Анонс «В людях» с Василием Ревяко

В день здесь намерены собирать свыше 900 килограммов фруктов и овощей. Присоединится к огородникам смогут и местные жители. У них есть возможность арендовать здесь собственный небольшой участок в специальных деревянных ящиках.

Один из одиннадцати Героев Беларуси – кто он? Анонс «В людях» с Василием Ревяко

Эта ферма на крыше – доказательство того, что здоровую пищу можно выращивать самостоятельно, а не покупать в магазинах.

 
Теги: Минск
 
 
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