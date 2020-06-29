Некоторые больницы страны возвращаются к работе в привычном режиме

Источник материала: Tut.by

На этой неделе часть больниц страны возвращаются к работе в обычном режиме, сообщает пресс-служба Минздрава. Ранее они были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом. Некоторые медучреждения уже вернулись к оказанию медицинской помощи по профилю.



Фото: Reuters

Брестская область

с 29 июня вернулись к профильной работе в штатном режиме

Барановичская детская городская больница,

онкологический и наркологический диспансеры Барановичской центральной поликлиники,

педиатрическое, терапевтическое, травматологическое отделения Столинской ЦРБ,

хирургическое отделение Ганцевичской ЦРБ,

терапевтическое, неврологическое и реабилитационное отделения филиала Белоозерская больница Березовской ЦРБ,

Городищенская городская поселковая больница Барановичской центральной поликлиники.

Новоселковская участковая больница Кобринской ЦРБ,

11 отделений в стационарах: педиатрические отделения Ивацевичской ЦРБ,

Ивановской ЦРБ,

Каменецкой ЦРБ,

Малоритской ЦРБ,

травматологическое отделение Ивановской ЦРБ,

хирургическое, гинекологическое, терапевтическое, неврологическое отделения Каменецкой ЦРБ,

отделения медицинской реабилитации филиала «Больница «Молотковичи» Пинской центральной поликлиники.

Планируется, что с 1 июля начнут работу в привычном режиме:

Пинский межрайонный родильный дом,

Барановичский родильный дом,

стационарное отделение филиала «Межрайонный кожно-венерологический диспансер» Пинской центральной поликлиники,

отделение медицинской реабилитации филиала «Больница «Молотковичи» Пинской центральной больницы,

хирургическое отделение Столинской больницы,

Кобринская больница,

филиал «Детская больница» Кобринской центральной районной больницы,

отделение патологии беременности и хирургическое отделение Лунинецкой центральной районной больницы,

неврологическое, хирургическое, гинекологические и терапевтические отделения Жабинковской центральной районной больницы.

С 6 июля по 13 июля начнет работу:

детское отделение Ганцевичской центральной районной больницы,

травматологическое отделение Березовской центральной районной больницы,

родильное и хирургическое отделения Пружанской центральной районной больницы.

В ближайшее время к обычному режиму работы вернется инфекционное отделение Барановичской городской больницы.

Витебская область

С 1 июля начинают работать в обычном режиме:

Бешенковичская, Россонская, Лиозненская и Миорская центральные районные больницы.

Новополоцкая центральная городская больница начинает работать как межрайонный центр по урологии, офральмологии и оказывать интервенционную помощь для жителей Новополоцка и Полоцкого района.

Ранее к работе в прежнем режиме вернулись:

районные больницы Верхнедвинского, Городокского и Ушачского районов,

Витебский клинический онкодиспансер,

Витебская областная клиническая больница,

Витебский областной клинический специализированный центр,

Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии,

Докшицкая центральная районная больница,

областной центр медицинской реабилитации на базе Витебского областного госпиталя инвалидов ВОВ «Юрцево»,

Витебский областной детский реабилитационный оздоровительный центр «Ветразь».

Гомельская область

С 27 июня возобновили работу неврологическое и гинекологическое отделения Гомельской областной клинической больницы. Здесь же с 1 июля начнет принимать пациентов и гастроэнтерологическое отделение. На прошлой неделе начал работу в плановом порядке Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер.

С 29 июня в Мозырском онкологическом диспансере оказывает помощь стационарное отделение.

Планируется, что с 1 июля возобновят плановую госпитализацию:

Гомельская городская клиническая больница № 2,

отделение паллиативного ухода в Жлобинской центральной районной больнице,

урологическое отделение в Речицкой центральной районной больнице,

Гомельская городская клиническая больница № 4 (с 3 июля).

Гродненская область

С 29 июня возобновили работу:

неврологическое и первое терапевтическое отделения Слонимской центральной больницы,

отделения терапевтического корпуса Новогрудской центральной больницы.

С 1 июля прекращает работу реабилитационное отделение санатория Неман 72 на 100 коек, начнет подготовку к работе в обычном режиме 3-я клиничнская больница Гродно.

С 1 июля возобновят плановую госпитализацию по хирургическому и гинекологическому профилю в 4-ой клинической и БСМП г. Гродно, к обычному режиму работы вернутся Берестовицкая, Вороновская, Зельвенская, Кореличская, Свислочская, Щучинская центральные районные больницы. При этом в этих больницах сохранится работа инфекционных отделений для лечения пациентов с COVID-19.

Готовятся вернуться к обычному ритму межрайонные центры для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения в Слонимской, Островецкой и Волковысской центральных районных больницах.

Минск

В Минске несколько медучреждений сейчас проходят санобработку, чтобы вернуться к работе в прежнем профиле:

в 3-й городской клинической больнице им. Е.В. Клумова идет поэтапное возобновление работы коечного фонда. С 29 июня началась госпитализация и лечение пациентов в отделениях микрохирургии глаза № 1 и № 2.

началась госпитализация и лечение пациентов в отделениях микрохирургии глаза № 1 и № 2. с 1 июля возобновляется работа районного эндоскопического центра Ленинского района Минска, где будут выполняться эндоскопические исследования для пациентов поликлиник — № 6, 7, 11, 18, 23 и 37.

возобновляется работа районного эндоскопического центра Ленинского района Минска, где будут выполняться эндоскопические исследования для пациентов поликлиник — № 6, 7, 11, 18, 23 и 37. с 26 июня не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией 10-я городская клиническая больница. Здесь еще 7−10 дней продолжат лечение и выписку пациентов, проведут санобработку отделений больницы. Планируется, что с 6 июля клиника полностью перейдет в обычный режим работы.

не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией 10-я городская клиническая больница. Здесь еще 7−10 дней продолжат лечение и выписку пациентов, проведут санобработку отделений больницы. Планируется, что с 6 июля клиника полностью перейдет в обычный режим работы. в течение недели вернутся к обычному режиму медработники в корпусах 2-й и 4-й городских клинических больниц — отделение кардиологии (аритмологии), отделение проктологии и малоинвазивной хирургии, отделения оториноларингологии, сосудистой хирургии.

Ранее в Минске возобновили работу городской онкодиспансер, Больница скорой медицинской помощи, Городская гинекологическая больница и 1-я клиническая больница.

«Врачи и медсестеры, фельдшера и лаборанты и другие медицинские работники переходят на плановый режим работы, появилась возможность отдохнуть в трудовых отпусках», — отмечают в Минздраве.

Минская область

С 29 июня в обычный режим работы переводят:

терапевтическое отделение Копыльской центральной районной больницы,

Копыльской Мядельскую центральную районную больницу: принимают пациентов хирургического профиля.

В Клецкой больнице с 26 июня возобновило свою работу в обычном режиме педиатрическое отделение, а с 1 июля планируется ввести в обычный режим работы хирургическое, акушерско-гинекологическое и неврологические отделения.

С 1 июля планируют начать работу в обычном режиме:

Минская центральная районная больница (филиал № 1 «Атолинская больница»): отделения терапии, неврологии, часть отделения медицинской реабилитации (для пациентов травматолого-ортопедического профиля), отделение медицинской реабилитации (для пациентов неврологического профиля), часть онкологического отделения (для реабилитации пациентов онкологического профиля).

Отдельные стационарные отделения Дзержинской и Несвижской районных больниц, Солигорской районной и Жодинской городской больниц.

В Минской областной клинической больнице начнут оказывать помощь в стационарных условиях пациентам, нуждающимся в плановых оперативных вмешательствах.

С 6 июля планируется открытие Областного детского центра медицинской реабилитации «Пуховичи».

Могилевская область

На этой неделе планируется:

открытие Бобруйского онкологического диспансера

возвращение к обычному режиму в Могилевский областной кожно-венерологическом диспансере».

Ранее в Кричевской центральной районной больнице из перепрофилированных возвращено отделение для полноценного функционирования межрайонного центра по тромболизису при остром нарушении мозгового кровообращения, урологии для Костюковичского, Мстиславского, Климовичского и Чериковского районов.

Кроме того, с 22 июня возобновлена интервенционная помощь для жителей Бобруйского, Осиповичского, Кличевского, Глусского районов на базе Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи.

В Беларуси в последние дни фиксируют снижение ежесуточных новых случаев коронавируса. По данным на 29 июня , в стране зарегистрированы 61 790 случаев COVID-19 (+315 за сутки), выздоровели и выписаны 45 213 пациентов (+186 за сутки), умерли 387 пациентов (+4 за сутки).